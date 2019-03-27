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走跳維也納／百水公寓、聖史蒂芬教堂..精彩城市景點

2019-03-27 21:00背包客棧

【作者:beverly781208】

圖／背包客棧
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說起維也納''音樂''總是第一個跳出腦海的印象，然而展示了中世紀、巴洛克時期與現代主義的建築特色，

也讓維也納的舊城區被列入世界文化遺產，集藝術、建築與音樂各領域的文化氣質於一身，

跟著比猴俐的腳步帶一起走訪維也納市區，從百水公寓、聖史蒂芬大教堂、霍夫堡、維也納分離派會館，

與卡爾教堂等知名景點，了解維也納精彩的城市故事。

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特別為大家以逆時鐘方向介紹維也納市區景點，大家可以安排在一天走完或是安排深度半日遊，也可以任意拆解與自己想去的大景點搭配，組合成最適合自己步調的旅行，大家可以參考上方的地圖位置。

百水公寓Hundertwasserhaus

圖／背包客棧
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完工於1986年的百水公寓是由奧地利藝術家百水先生FriedensreichHundertwasser(佛登斯列．漢德瓦薩)，

應當時維也納市長邀請建設的一棟以人與植物和諧共生的公共住宅，五彩繽紛的色塊與材料構築這棟建築，

好像孩童隨意拼湊出的作品，背後有著環境友善與植物共生的建築理念，

在打造公寓時百水先生邀請居民們一同參與設計，鼓勵大家提供理想住宅的想法並將其融入公寓中，

每個細節都是獨一無二的，視覺上既衝突又充滿童趣，使得整棟建物顯得生氣勃勃。

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百水先生堪稱奧地利20世紀末最有名的藝術家，出身於維也納的猶太人家庭，

因為母親與大部分的親友們都在集中營遇害，對他往後的作品造成重大的影響，

強烈的政治主張也使得他備受爭議，儘管如此他所創作的藝術作品和建築仍是相當受歡迎，

其中鮮明的色彩、理想的環保主義、人與自然的調和共生，和強烈的個人主義，

將童心未泯的想法落實體現，為人們打造出一片在真實世界中的理想桃花源。

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其實百水公寓至今仍是一棟公共住宅，所以僅開放戶外的部分參觀，

來的時候記得不要太大聲喧嘩以免打擾當地住戶喔!除了在外圍拍拍照，

公寓對面還有一個賣場，裡面有販售一些有關百水公寓的紀念品。

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賣場的裝潢也仿造對面的百水公寓一般，中間還有間小酒館，對著這些紀念品倒是興趣缺缺，

不過越看百水先生的作品，越覺得跟西班牙的建築大師高第有異曲同工之妙呢!

【百水公寓．Hundertwasserhaus】

地址:Kegelgasse36-38,1030Vienna,Austria.

交通方式:搭乘地鐵U4綠線至Landstraße站下車，再步行850公尺約10分鐘。

門票:免費(內部仍是住宅區，僅提供外部參觀)

官網:http://www.hundertwasser-haus.info/en/

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聖史蒂芬大教堂Stephansdom

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聖史蒂芬大教堂是維也納天主教總教區的主教座堂，更是舊城區的地標，

遠遠地就能看見高137公尺的尖塔，它也是全球第二高的哥德式尖塔教堂，僅次於德國的科隆大教堂，

聖史蒂芬大教堂的歷史始於1147年，先後歷經火災與改建，如今只保留下正面大門與雙塔屬於羅馬式建築，

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教堂的內部、唱詩班、兩旁走道以及聳立天際的哥德式主塔則是14-15世紀所建，

其中大家可以特別注意教堂屋頂的琉璃瓦，如果爬上343級台階，

便可欣賞由近25萬塊琉璃瓦所拼成雙頭鷲圖案(哈布斯堡家族徽章)，...

原文出處：【Wien．走跳】維也納市區景點百水公寓、聖史蒂芬教堂、霍夫堡與卡爾教堂

延伸閱讀：去維也納國家歌劇院看歌劇&金色大廳5歐聽場音樂會

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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