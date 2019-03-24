中歐巴黎！ 細細品味「布達佩斯」的獨特風華

【作者:alan691102】

一般來說，來到匈牙利，必定先到首都布達佩斯報到，這次東歐行，布達佩斯是我的首要目的地，閱讀了多篇部落客的文章，期盼自己也能親自細細品味布達佩斯的風華。

布達佩斯有「中歐巴黎」之稱，不僅是匈牙利的首都，也是全國的經濟、文化中心，保留了許多中古世紀至今的建築，置身其中，彷彿在花都巴黎的錯覺，但她又有自己獨特的風韻，好愛這座城市，也因為這座古老城市列入世界遺產〔多瑙河兩岸和布達城堡區（1987年登錄）、安德拉什大街和地鐵（2002年登錄）〕，身為古蹟控的我，一定要來走走看看。

一、佩斯古老的街景

雖然我一抵達布達佩斯，等了房東許久，也因為不熟悉大門門鎖的使用，耗費了不少時間，但一切就緒，走踏布達佩斯之後，我被整座城市的古老建築所迷惑，我好似來到巴黎一般，古老城市的風華依舊，並未斑駁的外牆而遜色，我好愛這樣的景致，深深愛著濃厚的歷史感...

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

二、夢幻迷人的夜景

利用24小時交通票券，搭了路面電車，遊走了布達古城區和佩斯新城區，我已經不是第一次在歐洲搭乘路面電車了，但每次搭程都像孩子般興奮，夜晚的氣溫又更低，但夜遊古蹟區，看著打燈的建築物，好浪漫啊!鎖鍊橋和國會大廈是超級熱門景點，必拍，不能錯過!

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

三、漁夫堡

我個人覺得漁夫堡是整座城市裡最浪漫、最具情調的景點，雖然我是白天到這參觀，但雙雙對對的情侶總需要我這單人背包客的協助，拍出最恩愛的合照。漁夫堡是20世紀的重建物，卻也是鳥瞰多瑙河河景的最佳地點，在她的後方就是大名鼎鼎的馬提亞斯教堂，高聳的尖塔吸引著旅人和她拍照，如果姿態不夠低，還拍不到教堂的全景。

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

四、布達皇宮舊城區

曾經是匈牙利國王的居住地，現在也有衛兵駐守，裡面設置了國立繪畫館、歷史博物館、國家圖書館，不過大部分的旅客都是為了這個城堡的制高點而來，可以俯瞰整個首都景觀，根據資料，晚上來到這看夜景，更是一絕啊!我實在有些無法忍受寒冷的天氣，沒機會看到這裡夜景，非常可惜!

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

五、國會大廈

在出發前就在國會大廈網頁上預訂英語的導覽，國會大廈不能自由參觀，必須要參加導覽才能一探究竟。在預訂時間前抵達售票大廳，導覽員會準時出現並帶領大家一一參觀國會大廈內部，顛沛流離的國王皇冠是不允許拍照，太靠近展示玻璃還會被管理員提醒，看來這皇冠真的是匈牙利的國寶。

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

六、歐陸最古老的地鐵

布達佩斯地鐵1號線，這是歐陸第一條地鐵，是世界第二條地鐵，僅次於倫敦的大都會線，這條地鐵也列入世界遺產。因為是百年前的交通建設，地鐵站離路面只有一層樓的高度，月台也是小巧的平面，地鐵站詢問處也可看出其歷史感。乘坐在世界遺產的車廂中，有一股莫名的驕傲，因為我也和百年前的布達佩斯人一般，搭乘相同的列車。

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

圖／背包客棧 分享 facebook

七、體驗匈牙利的溫泉文化

泡溫泉對匈牙利人就好似亞洲日本人泡湯一般，稀鬆平常，閒來無事就來泡個溫泉，除了有益健康之外，也可以來個豔遇(ㄟ，是社交活動)。在布達佩斯的4天3夜裡，我泡了一個知名度超高的塞切尼溫泉和超低調的盧卡奇溫泉，前者是觀光客爆炸多溫泉區，整座溫泉根本是個大融爐，什麼人種都有，雖然很擠，但也別有趣味。後者距離市區有一段距離，走的是低調路線，以致旅人少一些，泡起來比較舒適，匈牙利的溫泉水不像亞洲的溫泉這樣的燙,就是溫溫的，但在接近零度的氣溫裡，泡起來還是很舒服的，溫泉池裡有水療的氣泡，我可以泡個2-3小時都沒問題。...

原文出處：布達佩斯：風華再現

延伸閱讀：尋找心中的那座佛塔

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」