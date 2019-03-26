世界那麼大／維也納「聖史蒂芬大教堂 」820歲的歷史見證者

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂壯觀的內殿。

聖史蒂芬大教堂是維也納最重要的教堂，有著色彩繽紛的磁磚屋頂外，其高聳的哥德式南塔更是維也納天際線的主宰之一。這座將近820歲的古老教堂經歷過維也納大大小小的歷史事件，更見證了哈布斯堡皇朝乃至於奧地利的興衰。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂是維也納最重要的教堂，高聳的南塔是其特徵之一。

在十二世紀中葉時，維也納已經是德語文化圈中的重要城市，原有的教堂已經不能滿足當時的信仰需求，當局便開始興建這座敬獻給聖史蒂芬的大教堂。聖史蒂芬大教堂在西元1160年落成時其實是座羅馬式的教堂。其後經過數百年的增建與改建，才成為今日的羅馬、哥德式與巴洛克混合風格。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂雄偉的立面與巨大的正門。

聖史蒂芬大教堂巨大的南塔是它最顯眼的特徵，這座高136公尺的哥德式高塔歷經65年興建，塔頂視野極佳，可以盡覽維也納市景。事實上也因為如此，南塔在歷史上兩次鄂圖曼土耳其人圍攻維也納時都曾作為瞭望塔與指揮中心。直到1955年，南塔都還作為夜間火災警戒塔，配有一名觀察員以及其生活的套房。今日的塔頂則開放給訪客登頂一覽市景，同時也販賣紀念品。不知紀念品店的工作人員是否也是每日攀爬343階樓梯上來上班。另一側的北塔本來也打算比照南塔的樣式與高度興建，但因為工程太過浩大而止於目前的高度。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂南塔的特寫。圖中央安全網遮蓋處其實是通往塔頂的通道。

圖／背包客棧 分享 facebook

-南塔頂的風景。可以看到霍夫堡皇宮與國會大廈等名勝。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂的南塔與屋頂上哈布斯堡皇朝的徽飾。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬教堂北側。前景的北塔本來要比照南塔興建，後來因耗資太鉅而止於現在的樣貌。

圖／背包客棧 分享 facebook

-前景的石雕是Capistran講壇，背景則為北塔。

圖／背包客棧 分享 facebook

-Capistran講壇特寫。這座講壇原本是教堂內的主佈道壇，講述的是西元1456年十字軍阻擋伊斯蘭軍隊入侵天主教歐洲的事件。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂外有許多等待載觀光客的馬車。雖然添增了老歐洲的浪漫氛圍，但馬隻排泄物的臭氣似乎又將這個氛圍給打破。

聖史蒂芬大教堂色彩斑斕的磁磚馬賽克屋頂則是另一大特色。這個由二十三萬片磁磚鋪成的屋頂除了華麗之外，也極具歷史意義。南面屋頂上拼排出的是象徵哈布斯堡皇室的雙頭鷹徽，北側則是分別象徵奧地利共和國與維也納市的鷹徽，也算是記錄了奧地利的政體轉變。聖史蒂芬大教堂的屋頂在二戰空襲所引起的火災中付之一炬並倒塌，原本龐大的木架屋頂結構由於重建費用太鉅，而改用超過六百頓的鋼取代。而大教堂華麗的屋頂外牆，則在維也納居民踴躍的捐獻下完成重建。

圖／背包客棧 分享 facebook

-聖史蒂芬大教堂的彩色屋頂。左方是奧地利共和國的鷹徽，右側則是維也納市的鷹徽。

而聖史蒂芬大教堂的內部也如其外觀一樣雄偉震撼，主要的建築風格是以哥德式為基底再加以一些後期的巴洛克式裝飾。兩排巨大的支柱撐著令人歎為觀止的屋頂衍架，柱上則有許多聖人雕像，一路指向祭壇的描述聖史蒂芬故事的畫作。由於教堂的興建的歲月漫長，也因呈現了許多藝術觀念上的轉變。例如教堂內早期的歌德藝術品，由於是為了榮耀神權，因此都是匿名的創作。到了後期文藝復興時期，人性主義逐漸高漲，也因此此時期的藝術品常可以看到藝術家本人的形象以各種形式出現。...

原文出處：維也納聖史蒂芬大教堂 維也納歷史的見證

延伸閱讀：荷蘭贊丹與風車村｜西歐最早工業化的聚落

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」