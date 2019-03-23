這些點都免費！慕尼黑「８大免費熱門景點」小資的省錢旅行

慕尼黑是德國第三大城市，保留著原巴伐利亞王國都城的古樸風情，擁有許多巴洛克和哥特式建築，將歷史文化傳統與現代藝術生活完美的結合。教堂、公園、廣場、博物館遍布整個市區，繁榮而獨特，非常值得一遊。Skyscanner還專程為你準備了慕尼黑8大免費熱門景點攻略，讓你少花錢還能玩的好！

分享 facebook

瑪利亞廣場

瑪利亞廣場位於慕尼黑古城區的中心，建於1158年，是慕尼黑最大、最主要的廣場。如果想要好好逛逛慕尼黑，瑪利亞廣場是個不錯的起點。雖然廣場並不大，但處處可見慕尼黑的歷史底蘊和文化積澱。廣場中間有一根聖母柱，頂端是金色聖母瑪利亞的雕像，她左手持權杖，右手懷抱聖嬰，聖潔端莊。廣場北邊氣勢宏偉的哥特式建築是慕尼黑新市政廳，每到中午11點和12點，可以在廣場上欣賞市政廳鍾樓有趣的木偶舞蹈。

開放時間：全天開放。

地址位置：Marienplatz 1，80331 München.

交通方式：乘坐城市鐵路S1至S8線或者地鐵U3/U6線到Marienplatz站。

分享 facebook

寶馬世界

寶馬世界是一座集新車交付中心、技術與設計工作室、畫廊、青少年課堂、休閑酒吧等爲一體的綜合性多功能建築。由建築師Wolf D. Prix教授設計，16500平方米的浮雲屋頂蓋在雙圓錐上，僅由11根支柱撐起，傳神地表達了一種飄浮感。屋內的天花板略微呈現弧形，充滿了歷史感，左右兩邊各是寶馬汽車的展覽區。盤旋而上的汽車專用斜坡呈現螺旋狀，穿越整個展覽廳，別致曲線的人行道，也充滿著神秘感。汽車愛好者們，絕對不容錯過！

開放時間：10:00–18:00（周一閉館）。

地址位置：Am Olympiapark 1, 80809 München.

交通方式：搭乘地鐵U3線至Olympiazentrum站。

分享 facebook

英國公園

英國公園位於伊薩爾河畔，占地約350公頃，是慕尼黑最大的公園，也是歐洲大陸最早的風景花園之一。由於園林營造上是效仿英國風格，所以名為「英國公園」。園中草坪濃綠，林蔭密布，彎曲的小徑，野鴨嬉水河中，天鵝漫步草坪，一派和諧的自然風光。公園中的標志性建築是一座建在山坡上的圓形神廟以及一座仿造中國古建修築的中國塔。塔下有啤酒花園，爲遊客提供飲料、娛樂休閑項目和絕佳的觀景地。每當天氣晴好時，就會有大量市民來這裡鍛煉放松，在陽光下享受休閑的樂趣。

開放時間：全天開放。

地址位置：Englischer Garten, 80538 München.

交通方式：搭乘地鐵U3/U6沿線至Odeonsplatz站/Universität站/Giselastraße站均可。

分享 facebook

聖母教堂

聖母教堂位於瑪利亞廣場以西,是天主教慕尼黑·弗賴辛總教區的主教座堂，也是慕尼黑的重要地標和最受歡迎的遊覽勝地之一。用紅磚建造，建造工程持續了20年，屬於後哥特式建築風格，由於沒有太多的裝飾，而顯得十分莊重。教堂長109米，寬40米，兩側豎有兩個綠色「洋蔥頭」雙塔，塔高達99米，其中一座比另一座高12厘米，爬上教堂的塔頂，晴天時可以眺望南面的阿爾卑斯山脈群峰和慕尼黑市區。走進教堂會感受到濃郁的中世紀風情，各種莊嚴聖像、雕塑及彩繪玻璃窗都十分精美。

開放時間：7:00-19:00（周六至周三），7:00-20:30（周二），7:00-18:00（周五）。

地址位置：Frauenplatz 12, 80331 München.

交通方式：搭乘地鐵U3/U6線至Marienplatz站。

分享 facebook

慕尼黑奧林匹克公園

慕尼黑奧林匹克公園是爲舉辦1972年第20屆夏季奧運會而建的，是一座大型的多功能體育、休閑及娛樂場所。整座公園由33個體育場館組成，包括可容納80000名觀衆的奧林匹克中心體育場、可容納9000名觀衆的遊泳池、14000座席的綜合體育館等。最吸引遊人的還是高290米的奧林匹克電視塔 ，它是慕尼黑最高的建築物，在它的中間有觀賞平台和旋轉餐廳。搭電梯至塔頂後，從塔上俯視奧林匹克公園，曲曲彎彎的人造湖，林木茂盛的小山皇，一大片的草地，在陽光下閃爍的「魚網帳篷」屋頂，就像漁夫剛提出水的魚網，錯落有致，非常壯觀！

開放時間：11:00-16:00（具體時間根據季節變化調整）。

地址位置：Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München.

交通方式：搭乘地鐵U3線至Olympizentrum站。

分享 facebook

谷物市場

谷物市場是位於慕尼黑市中心的一個食品市場，也是歐洲最好的食品市場之一。這個市場占地22,000平方米，超過100個攤位。在這裡可以找到一切你想要的食品，水果、蔬菜、奶酪、啤酒、葡萄酒、新鮮果汁、土豆餐、香腸、生蚝、肉類、魚等。中間的啤酒花園在天氣晴好的時候有很多人光顧，可以坐在路邊攤喝著啤酒，或者拿著根德國香腸邊走邊吃，都是非常不錯的體驗！

開放時間：全天開放。

地址位置：Viktualien markt.

交通方式：搭乘地鐵U3線或U6至Marienplatz站。

分享 facebook

王宮花園

王宮花園是一座義大利文藝複興風格的庭院建築，建成於1617年，位於慕尼黑王宮和英國公園之間。中心是月亮女神戴安娜的亭子。花園在二戰時被毀，戰後進行重建。花園的長廊中有描繪中世紀歷史的壁畫，非常值得觀賞。在花園的草坪間、花壇旁，綠蔭下和冒泡噴泉之間，每個人都可以找到一個安靜的休息地。

開放時間：全天開放。

地址位置：Odeonsplatz, 80593 , Munich.

交通方式：搭乘地鐵U3線或U6至Odeonsplatz站。

分享 facebook

基姆湖

基姆湖位於慕尼黑80公里的阿爾卑斯山腳下，是巴伐利亞州最大的湖泊，湖長15公里，寬8公里，有巴伐利亞之海的稱號。湖中有三個島嶼，分別是紳士島、淑女島和雜草島，島嶼上有史前時代凱爾特人和羅馬人生活的遺迹。除湖光山色造就的美麗自然景觀外，還有巴伐利亞的「童話國王」路德維希二世建造的「基姆湖新宮」。

開放時間：具體時間參考景點。

地址位置：Chiemsee, München.

交通方式：可乘坐火車到達。

分享 facebook

古老的廣場、美麗的花園、神聖的教堂、漂亮的湖泊…也都免費開放，快來計劃一趟慕尼黑之旅吧！

推薦閱讀： 【小資旅行】清邁免費熱門景點攻略

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」