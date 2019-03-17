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約旦「地中海風情」奇蹟與便車奇遇　嘗試地道小吃

2019-03-17 21:30背包客棧

【作者:ForeverFriend】

旅行，是一種情懷，每個人都不一樣，是很自我的感覺。

有的人喜歡挑戰山系，集齊世界山峰。

有的人喜歡跟著電影場景，走進故事。

有的人為了散心，揮走鬱悶。

有的人為了尋找靈感，吸收新鮮思維。

無論帶著何種情懷，只要自己喜愛就好了。

而娃娃的旅程就在追尋天下間的善與美，除了風景，每次都會感受不同國籍種族的人情。

在約旦除了佩特拉的貝都因民族留下深刻印象（遊記連結），就算是這一天的奇蹟與奇遇了。

馬賽克之城Madaba

看過不同的古城古蹟，這天換個角度看看現代的約旦社會。

來到約旦境內著名的馬賽克之城Madaba，有此美譽全因此城市珍藏了大量5世紀拜占庭至7世紀伊斯蘭的珍貴馬賽克，也保存了很多拜占庭流傳下來的教堂。從首都安曼南站有公共巴士直達Madaba，每小時一班，車費只是1.2JOD一程，不消一小時就到。

圖／背包客棧
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Madaba是個小城市，巴士總站四周都是市集，比起很多城市設在偏遠的總站方便得多。這裡的小店都很有人情味，就算很明顯地娃娃是個遊客，他們都不會換一個臉孔，不會調高價格。

圖／背包客棧
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〈市中心的一所主要清真寺就在購物街〉

圖／背包客棧
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〈市集旁的文藝書店也很有特色〉

逛了不久剛好就是午餐時間，便開始埋首看食店，但娃娃沒有停留在餐廳，而是想掃路邊攤，盡量嘗試地道小吃。

地中海的中東特式食物不能不提Falafel（阿拉伯文：فلافل‎），是用三角豆或蠶豆的豆茸搓成圓波波來炸，老闆讓娃娃試吃即炸的，可以滿意才購買，一包6粒只1JOD。

圖／背包客棧
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約旦獨有烤肉比蕯，不是Pizza就一定是圓形的，這個形狀較特別是欖形的。遇到他們剛剛在烤新一批，娃娃表明要等新鮮出爐，老闆也友善的問想不想知道製作過程，就帶娃娃到旁邊的工場參觀。

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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約旦人的餅食，大部分都是每天由麵包店即製的，差不多每隔一條街就有店，平民不會去超市買包裝的。

圖／背包客棧
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〈這款平民化芝麻餅只是0.4JOD，剛烤起也是十分香囗。〉

吃著逛著，就來到了教堂街，這只是娃娃自取的暱稱，因為這一區沿路有幾所重要的拜占庭教堂。

持有約旦通行證（JordanPass）可以通行國內各城市的景點，Madaba的教堂全也不例外。如果沒有通行證，可以每個景點單獨購票，又之或在遊客中心購買MadabaDayPass，就可一天隨意遊覽全市的各大景點、教堂及博物館。

圖／背包客棧
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第一所參觀的是供奉耶蘇門徒施洗約翰（TheShineofSt.JohnTheBaptist）的聖靈教堂，特別之處在於地庫，除了供奉施洗約翰顯靈的神像Shine，還有一系列出土自5-7世紀的馬賽克。

圖／背包客棧
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〈教堂庭園擺放了古代原址的遺蹟石柱〉

圖／背包客棧
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〈教堂旁邊的地庫入口〉

圖／背包客棧
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〈落到地庫的第一個感覺是很神秘〉

圖／背包客棧
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〈馬賽克展覽廳〉

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〈3女皇馬賽克，代表Madaba,Gregoria及Rome，手持農作物象徵豐修及幸福美滿，源於TheChurchofVirginMary。〉

離開教堂，一直沿斜路往下走，就到了Madaba的主要打卡景點--聖佐治東正教堂（TheGreekOrthodoxChurchofSt.George）。現狀建於1896年，地點原本是6世紀時的一所教堂遺址，從新興建時小心保留地板原有的馬賽克，但只有4份1的面積是沒有被歲月磨損掉。...

原文出處：【地中海風情-約旦篇(四) ：奇蹟與便車奇遇 】

延伸閱讀：【地中海風情-約旦篇(三) ：城市中的明珠 Jerash古城 】

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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