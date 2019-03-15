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懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

被壓榨的一代：讀到博士，收入只夠填飽肚子

看三百次都不膩！土耳其「熱氣球景美」美到令人窒息

2019-03-15 17:33背包客棧

【作者:娘娘不要走】

圖／背包客棧
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*圖爆多請做好心理準備或是連上wifi*

如果說看熱氣球跟搭熱氣球選一個，我個人是走浮誇路線所以我會選看熱氣球哈哈哈哈

圖／背包客棧
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因為看熱氣球可以跟熱氣球大合照一場啊！拍到你爽～氣球都會飛一個多小時

拍到你臉僵

不過我生性貪心，我也有搭啦哈哈哈哈哈

只是說真的搭熱氣球根本很難拍照，籃子很小人很多蠻擠的就算了

怎麼拍都像觀景台我也很困擾

所以平平都是熱氣球，明明搭比較屌但我Instagram讚數則是一面倒以看熱氣球勝出（誰想知道）

＊＊看熱氣球的地點有幾個可以選

第一，花錢訂間高級飯店，陽台就讓你拍到爽

出發前我有發現某間飯店除了有熱氣球外還有泳池，只是一晚太貴不適合我這種窮鬼罷了

第二，我個人最推薦的，就是爬上觀景台

觀景台在哪？整個歌樂美市區只有一個觀景台啦哈哈哈哈哈

真的不知道的話請google搜尋AydınKırağı

定位在那準沒錯！

圖／背包客棧
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我們去的時間是5月，日出大概在5點半左右

我們5點從住宿飯店往上爬，大約5：15就到了觀景台

但一路等到日出熱氣球都沒有升空，只有在地面充氣預備

圖／背包客棧
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本來以為看不到熱氣球們升空了，沒想到突然間，某顆氣球突然往上飛

接下來全部的氣球都往上！超美！

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這下子各國網美開始登場

服裝的浮誇程度大概就是禮服一個比一個長

還有顏色一個比一個亮哈哈哈

但網美們都有個盡責的攝影師，各男友開始硬著頭皮上戰場

想盡辦法拍出女友要的照片

圖／背包客棧
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很敬業哈哈哈哈哈哈哈

我們這種平民當然

也在假裝當網美啊哈哈哈哈哈哈

圖／背包客棧
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觀景台比飯店陽台好的就是那地很大

就算人很多你還是能找到一塊空間拍出整個卡帕多奇亞只有你的照片

還有各種不同角度隨你變化看你多能跑多會取景

圖／背包客棧
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我不得不說我本人真是菩薩轉世（開玩笑的）我們到達歌樂美的當天跟兩天通通停飛

在這365天有300天能飛的地方一口氣喔，停飛3天，已經是一條新聞

（聽說台灣還有報，好扯）

團客都只能傷心離開但整個歌樂美都擠滿了散客們

大家都多留幾天決定跟他賭～

於是在我們去看熱氣球那天是停飛三天後的第一次飛行

整個天空塞滿氣球！

150幾顆熱氣球全部升空，真的超級超級壯觀

圖／背包客棧
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胖子少女心大家都知道，所以第一天看到熱氣球還不足以滿足他

他想搭

說真的以背包客預算搭一次熱氣球實在是筆大開銷

但她用堅定的眼神說沒搭到她不走我也只能雙手一攤點頭答應

我們完全沒有事先預定或是詢問任何一間公司

所以我們是在到達的第一天走路問路上的熱氣球公司

也因為已經三天沒飛，導致第一天一個空位也沒有，全滿

問了不少公司後問到了RoyalHotballoon

我不得不說光是詢問我就喜歡這間公司，解說清楚又誠懇

其他大部分的公司連解說都懶的解說

報價也要想一下（感覺在想要講多少讓觀光客殺價）

但當然也有不錯的公司，只是櫃檯人員一問三不知哈哈哈

櫃檯姊姊看外面下雨還要送我們回飯店人很好

他們認真的跟我說如果第一天飛了，第二天就會有位置可以飛

留了我的電話請我第二天來問問

於是我們第一天看完熱氣球吃完早餐，就走路過去問隔天的熱氣球行程

他們說他們還剩下第二梯次的

第一梯次跟第二梯次起飛時間大概相差1小時左右...

原文出處：土耳其-美到窒息看三百次都不厭倦的熱氣球配日出

延伸閱讀：玻利維亞太陽島-在Titicaca湖上的浪漫日落

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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