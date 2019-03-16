荷蘭贊丹「風車村」西歐最早工業化的聚落

【作者:wilhelm】

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-位在贊丹的風車村ZaanseSchans。

贊丹位於北荷蘭省，這座曾讓印象派大師莫內創作出25幅作品的風車之城，過去一度是荷蘭重要的工業心臟之一。贊丹曾有上百座風車，為各類工業所用，包含生產、加工如麵粉、木材、漆與油等產品，並運往鄰近、當時世界的最大港-阿姆斯特丹。

贊丹其實是組成Zaan區域的七個城鎮之一，也是其中最大的城鎮。Zaan所處的Waterland區域如同其名，地勢多低於海平面，是世代與水爭地的地方，因此有眾多的風車用以排水，整個區域曾一度造有六百多座風車。

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-風車以及一旁的作坊。

然而風力除了能帶動幫浦來排水之外，也能帶動磨穀器、木鋸等其他機械，加上十七世紀荷蘭的黃金時期，透過貿易帶來許多原物料，讓Zaan因此發展成西歐第一個工業化的區域。大幅提高的產能與工業級的規模，也讓Zaan賺進大筆財富。

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-在贊丹的全盛時期，這樣的風車作坊曾高達六百多座。

其中的贊丹也因為鄰近水域與首都，以及加工大量從斯堪地那維亞（Scandinavia）運來的木材，成為重要的造船與造紙中心，甚至俄國沙皇彼得一世也曾在贊丹攻讀造船一陣子。整個Zaan地區約有26座造船廠，每年有100-150騷船隻下水，這也讓Zaan成為捕鯨業的要角直至十九世紀中葉。

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-成排的風車作坊與贊丹典型的綠色村屋。

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-富有的風車主人會蓋這類的精美房屋作為住家。

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-風車村內的村屋。

今日如果要一窺贊丹過去工業聚落的樣貌，最佳地點去有著當時風車、作坊、倉庫、工業設施與標誌性綠色村屋、俗稱風車村的ZaanseSchans。由於ZaanseSchans距離阿姆斯特丹不遠，也因此是熱門的旅遊地點。

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-風車村並非自然形成的村落，而是經過精心安排的露天博物館。

但其實走在風車村內，或多或少會有主題樂園式的人為安排感。這主要是因為風車村並非自然形成的村落，而是為了展示18、19世紀的傳統Zaan村莊，所刻意營造的園區。園區內多數建築是由原所在地運來的原本建築，但精細的修復與建物之間完美的安排，雖然可以完整得展示歷史，卻也失去了一些真實感。

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-風車村內的村屋。

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-雖然是經過人為安排的聚落，但房子本身是從其他地方搬來的原本房屋。

常看到有人在網路上問風車村跟小孩堤防去哪個好，我覺得如果在荷蘭的時間充裕，當然兩個都去最好。但如果只能選擇其一，我會建議想看真實風車村落以及規模的人去小孩堤防，想要拍可愛的旅行留念照和了解過去風車工業的人去風車村ZaanseSchans。

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原文出處...

原文出處：荷蘭贊丹與風車村｜西歐最早工業化的聚落

延伸閱讀：阿姆斯特丹 對比和諧並存的荷蘭首都

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