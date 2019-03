歐洲必去城堡!一起去感受中世紀的壯麗與迷人

中古世紀的歐洲總是給人一種神祕的感覺,因黑死病與宗教狂熱瀰漫於這片土地上而被稱作黑暗時期。然而,矗立於歐洲各地的中世紀古堡,是中古世紀的另一種面貌,以下整理歐洲必去的中世紀古堡,帶大家一窺中世紀的雄偉壯麗與浪漫迷人。

英國

Windsor castle溫莎城堡

溫莎古堡 圖/Wikimedia 分享 facebook

溫莎城堡位於倫敦近郊是至今少數仍使用中的中世紀城堡,英國女王有時會至此度假、短暫居住。如同大多數的中世紀城堡,溫莎城堡在建造時期著重於防禦作用,因此外觀上不如凡爾賽宮等城堡如此富麗堂皇。但是溫莎城堡卻在千年來為英國守下無數戰役的勝利,也見證了大英帝國的興衰。

溫莎古堡 圖/Wikimedia 分享 facebook

我們可以由城堡上的旗幟來判斷英國女皇是否在城堡內,若是城堡上插著英國國旗就表示女王並不在裡面,如果看到飄揚的是皇室旗幟就表示你幸運的遇見英國女王囉!若想用悠閒一點的步調參觀溫莎城堡,建議事先在網路上買票,可節省排隊的時間。在溫莎城堡的官方網站上面訂購,再選擇取票方式,或是可以在台灣的票券網站,直接用中文頁面購買票券。

小編偷偷說:在官網訂票的話,建議直接選擇Print at Home,否則就還是得要到現場排隊領票唷!

票價:成人 £22.50、學生 £20.30

交通:由倫敦市中心的Paddington搭火車到Windsor & Eton Central,火車大約每20分鐘一班。

從London Waterloo出發到Windsor & Eton Central,此班火車則是每小時的20, 28, 50, 58分都有一班車。

Edinburgh castle愛丁堡城堡

愛丁堡 圖/Flickr 分享 facebook

愛丁堡城堡坐落於陡峭的山坡上,中古時期利用天然的地形抵禦來自敵人的侵略今日卻成了蘇格蘭必朝聖的觀光勝地。登上城堡頂端可以將愛丁堡的風光盡收眼底,這座氣勢非凡的城堡更是蘇格蘭的主要象徵。

愛丁堡 圖/Flickr 分享 facebook

愛丁堡城堡雖相傳有著濃濃的陰森及神秘色彩,其雄偉還是吸引許多遊客前往。為的是見識蘇格蘭舊時的強盛與風光,還有把握俯瞰愛丁堡這座美麗城鎮的浪漫。而愛丁堡的票價年年都有些變動,建議大家前往前可先上官網確認。

票價:2019年三月底前: £18.50

2019年4月1日後: £19.50。

交通:從愛丁堡市區步行即可到達

法國

Château du Haut-Kœnigsbourg國王城堡

國王古堡 圖/Wikimedia 分享 facebook

位於德法邊界亞爾薩斯的國王城堡,自古以來就是兵家必爭之地。歷經過無數場戰役也隨著政權的擺盪而換了好幾次主人,每個新的主人都會為這座城堡增添符合自身喜好的色彩,因此城堡中可以看到來自不同國王的特色。

國王城堡 圖/Haut-Kœnigsbourg official website 分享 facebook

城堡內不定時會有身著中世紀服裝的工作人員帶領大家更加了解這個城堡的歷史及故事。雖然導覽語言為法文,仍可以跟著工作人員來一場穿越時空的旅行。

值得注意的是每年11月到3月的第一個星期日以及九月的第三個周末,都是完全免費開放給所有觀光客參觀的唷!

票價:成人9,00 €

交通:建議開車或搭計程車前往

Château de Vincennes文森城堡

文森古堡 圖/Wikimedia 分享 facebook

如果不想在巴黎市區跟大家人擠人,或是想走訪巴黎鐵塔、凱旋門這些廣為人知景點以外的美景,可以搭乘火車輕輕鬆鬆就可以到達文森城堡。文森城堡矗立於巴黎近郊,有著白色為主的城堡外牆且保存非常完善。雖外觀雖樸實無華卻是歐洲最高的城堡更是路易十四定居凡爾賽宮前的住所唷!

文森古堡 圖/Wikimedia 分享 facebook

文森城堡並不像上述城堡那樣熱門,因此逛起來會愜意悠閒許多。這座城堡也具有豐富的歷史背景,可以選擇加價加入英語團體導覽,跟著工作人員腳步更加深入的了解文森城堡的故事;抑或是可以事先預訂Tour of the upper floors of the keep,由工作人員帶領我們進入平常不開放的頂樓,一覽文森市全景,相信大家絕對會愛上文森城堡。

票價:成人9,00 €,26歲以下的旅客7,00 €。

交通:地鐵一號線往station Château de Vincennes

火車RER A往station Château de Vincennes

西班牙

La Alhambra阿爾罕布拉宮

阿爾罕布拉宮 圖/Wikimedia 分享 facebook

阿爾罕布拉宮由人稱紅人之子的穆罕默德一世修建過,因此也有人稱之「紅宮」,城堡位於西班牙南部城市格拉納達主要有兩個建築群,分別為「石榴院」跟「獅子院」。阿爾罕布拉宮具有濃厚的阿拉伯建築色彩,更融合了伊斯蘭教的特殊造園技藝,因此1984年被選入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄之中。

阿爾罕布拉宮 圖/Wikimedia 分享 facebook

要參觀阿爾罕布拉宮的人實在太多了,要是沒有事先訂票的話真的一票難求!當天參觀釋出的票數量很少,若是想搶到票必須要半夜就上山排隊才有可能!若是不想經歷如此「熱血」的搶票過程,小編強烈建議欲前往參觀的旅客事先購票。但是阿爾罕布拉宮的官網是不能直接購票的,不過有官方配合的售票系統!

阿爾罕布拉宮日間門票分為兩種價格,差別只在於可否進入Nasrid Palaces參觀。

小編偷偷說:大多數人都是購買較貴的版本,畢竟Nasrid Palaces就是整個皇宮的重頭戲呀

票價:7€或14€

交通:公車C3從伊莎貝拉廣場Plaza Isabel la Católica前往

奧地利

Festung Hohensalzburg薩爾斯堡要塞

薩爾斯堡要塞 圖/Wikimedia 分享 facebook

位於莫札特故鄉的薩爾斯堡要塞,是歐洲最大的中世紀城堡之一,因山坡十分陡峭難爬,號稱歐洲最難攻的要塞!展示了古老帝國的興盛與雄心。登上城堡可以一眼看盡舊城區和薩爾察赫河。

薩爾斯堡要塞 圖/Festung Hohensalzburg official website 分享 facebook

要進入位於山腰上的薩爾斯堡城堡,可選擇纜車大約搭乘一分鐘就會抵達,但小編建議體力許可的遊客可以試著步行上山,親身了解這座要塞永遠都攻不破的秘密。沿路上可居高臨下的欣賞薩爾斯堡景致,喜歡拍照的朋友更是可以輕鬆找到最佳角度來捕捉薩爾斯堡的美麗。

票價:成人12.90€(含纜車來回)

交通:從薩爾斯堡市區步行即可前往

看完了這麼多中世紀古堡,是否顛覆你對於中世紀的想像呢?如果你跟小編一樣被歐洲的人文歷史深深吸引,又或是想探索更多不一樣更具故事性的歐洲風光,就趕快出發,來演場穿越時空的歐式宮廷劇吧!

