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好美的旅遊攝影！捷克「庫倫霍夫」藍河圍繞紅屋　攝影景點攻略

2019-03-10 08:00聯合新聞網 背包客棧

【作者:娘娘不要走】

圖／背包客棧
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說真的，CK小鎮的歷史或那些有的沒的建築由來跟介紹應該沒人想看

因為我是完全不在乎

我只想知道到底哪裡可以拍到我心中被河圍繞的那畫面！

我為了那畫面而來

（所以想看一些小鎮介紹的我先道歉，我一丁點都沒有寫）

但我在最近的instagram上沒看到太多人拍攝那畫面

大家不是拍一半就是從小洞拍，沒有跟人的合照

我找了幾個部落格也都沒有

於是胖子發揮上次在找哈修塔特交通時的精神，查了英文的

果然英文旅遊部落格狂人很多

一口氣標出了超多個我想要的角度！

於是這篇就來分享我們實際走過拍出來的畫面～還有這些位置在哪～

大家一起朝完美網美照邁進！

圖／背包客棧
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（好沒內涵的一篇文但嗯我實在也是沒什麼內涵就不裝逼了～）

圖／背包客棧
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首先！

就是這張！

圖／背包客棧
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我為了這畫面而來，我非拍到不可

這張的拍攝角度應該算是最好找的，因為就在橋墩上

往右邊走一點有個類似觀景台的地方

穿過小門就能找到

不用擔心找不到因為那裡，不管，幾點，都是人哈哈哈哈哈哈

我們第一天大概下午6點左右走到那，結果全滿，拍照還要排隊

圖／背包客棧
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別想要取景啊想要擺什麼姿勢啊通通不可能

所以我們瞄了一眼後決定隔天早上再戰！

隔天早上我們7點多起床，8點來拍照

果然沒有人了吧哈哈哈哈哈哈

結果拍了大概5分鐘後大家又開始陸陸續續出現，不過早上的遊客素質都很好

都會排隊輪流也不會趕人

建議大家如果在這住一個晚上都話，隔天早起來拍吧！

如果沒住這的話…一切只能看人品了哈哈哈

雖然英文網站上那個人標示的GPS位置是在觀景台再更右邊一點，但實測再更右邊全部被樹擋住了

所以在觀景台是最好的選擇～

圖／背包客棧
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在此我們都用手機全景模式加上gopro廣角拍攝

才能把被河圍繞的感覺拍出來

再來是橋上，狂人在這拍夜景但我們只有隨便拍了兩下

圖／背包客棧
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走進小鎮內，其實隨便逛逛都蠻美的

我們沿路走到了英文部落格上分享的地點

是一個類似小公園的地方

這裡拍不到被環繞的感覺，但可以跟小房子合照，一樣很夢幻

圖／背包客棧
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在這一樣用全景模式就行嘍～

圖／背包客棧
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第四個是我本來最懷疑（不相信）的點

胖子跟我說在那我還說怎麼可能！那裡明明一附離小鎮很遠，幾乎在小鎮門口了！

GPS上寫著到了那後會看到一個停車場，往停車場走進去

走到最邊邊欄竿那

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這畫面就出現了！

圖／背包客棧
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雖然不是我本來要的那視角，但這個角度也超美

一樣有被河環繞的感覺！

而且這裡一個人都沒有，愛怎麼拍就怎麼拍

圖／背包客棧
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最後，還有一條巷子是我們自己找到的

因為胖子拿著真網美的instagram說，她要在這條巷子跟彩繪塔拍照。

於是只有一條線索但我還是找到了

圖／背包客棧
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路旁是可愛夢幻房子

路底可以剛好是彩繪塔！

圖／背包客棧
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幾本上大概這樣。

哦對了從ČeskýKrumlov到布拉格啊大家都是定studentagany

很方便，建議大家先上網訂票因為現場買是195CZK（大約是7.5歐）

但那台車我在網路上訂票是6.65歐

雖然是沒差多少拉，但前一天晚上睡前上網按一下就能省1歐左右對我們來說算是小確幸了

最為後附上其他在ČeskýKrumlov城內亂拍的照片

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圖文並茂部落格：https://goo.gl/qNwUat...

原文出處：捷克Český Krumlov庫倫霍夫 超專業拍照位置大公開

延伸閱讀：瓜地馬拉 爬上Fuego活火山差點沒命歷險記

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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