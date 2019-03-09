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荷蘭首都「阿姆斯特丹」運河交織的古典美城

2019-03-09 09:00背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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-運河交織、小橋橫亙的阿姆斯特丹在外觀上是座古典的城市。

阿姆斯特丹是世界上保存最好的十七世紀城市之一，保留著過去荷蘭黃金年代的光輝之餘，也擁抱進步與開放。漫步在這座扇形運河網構築而成的古典城市裡，除了每個轉角、每座橋樑都是美景外，也有紅燈區、大麻店和世界級的博物館。阿姆斯特丹洋溢著活力卻不喧鬧，是座充滿對比卻又彼此和諧並存的城市。

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-阿姆斯特丹街道夜景

阿姆斯特丹雖然相較於其他荷蘭城市如鹿特丹等較為年輕，但其重要性卻絕不亞於這些城市。阿姆斯特丹自十四世紀起與漢薩同盟的成員貿易後開始繁榮，十六世紀經歷了八十年戰爭，脫離西班牙支的哈布斯堡王朝獨立後，成立了荷蘭共和國。

圖／背包客棧
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-MagnaPlaza。

十七世紀時，貿易創造了荷蘭的黃金年代，更成就了阿姆斯特丹的巔峰。從阿姆斯特丹出航的船隻可以抵達世界的各個角落，前往包含北美、南美、印度、印尼、日本等地進行貿易。阿姆斯特丹富裕的商人也是荷屬西印度公司與荷屬東印度公司的最大股東，這兩間公司在世界各地建立貿易據點和殖民地，如南台灣的安平，開展並穩固荷蘭的全球貿易網，為荷蘭賺進大筆財富，更讓阿姆斯特丹成為西方最富裕的城市。熱絡的經濟活動，也讓阿姆斯特丹成立世界首座證券交易所。

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-阿姆斯特丹夜景。

而財富就會帶動藝術的發展，要一探此時荷蘭藝術的精華，最佳地點就是荷蘭國家博物館。當時的畫家主要客戶不是國家的君王，而是富裕的民間人士。在阿姆斯特丹國家博物館一幅幅描繪十七世紀意氣風發荷蘭富人的畫作中，最著名的就是林布蘭特（Rembrandt）的作品『夜巡』，是最重要的館藏之一。

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-阿姆斯特丹國家博物館中欣賞林布蘭特『夜巡』的訪客。

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-阿姆斯特丹國家博物館內古典的圖書館。

然而巔峰過後，必然會有下坡。在十八世紀荷蘭共和國經歷了與英格蘭的海權戰爭與拿破侖的法蘭西帝國入侵，前者讓荷蘭失去海權，後者更是讓荷蘭被法國併吞，讓英國趁機奪下荷蘭的海外殖民地、屬地與貿易據點，重挫了荷蘭的經濟實力。荷蘭共和國的覆滅也讓阿姆斯特丹重要性大減，發展陷入有史以來的最低點。直到十九世紀，荷蘭脫離法國成立荷蘭聯合王國，加上通往北海與萊茵河的運河開通，阿姆斯特丹才又逐漸成為歐洲的經濟要角。此時期另一位重要荷蘭畫家梵谷的作品與其一生的成就與掙扎，今日也在阿姆斯特丹的梵谷美術館得到完整的展示。

圖／背包客棧
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-水壩廣場。水壩廣場如其名，原是水壩所在之處。這也是阿姆斯特丹的名稱起源-建於Amstel河上的水壩(Dam)。圖中新古典式的建築為阿姆斯特丹王家宮殿。原是十七世紀荷蘭黃金年代時的阿姆斯特丹市政廳，後來在拿破崙入侵後，改裝為王家宮殿，為被任命為荷蘭國王的拿破崙弟弟使用。

早在荷蘭共和國時期，阿姆斯特丹的包容性就開始展現，除了庇護當時從歐洲各國逃來的天主教受壓迫教派，也包含了猶太人與其信仰。即便二十世紀初納粹德國佔領荷蘭，阿姆斯特丹仍有許多荷蘭人冒險藏匿猶太人。這些藏匿的猶太人中，最知名的莫過於少女安妮法蘭克（AnneFrank）一家，安妮一家當時的躲藏之處今日依然保存昔日的模樣，是遊客大排長龍的紀念館。...

原文出處：阿姆斯特丹 對比和諧並存的荷蘭首都

延伸閱讀：海牙 內斂的荷蘭王都

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