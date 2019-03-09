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沉重歷史的博物館！波蘭奧斯威辛「納粹集中營」各式遺物、黑白照片

2019-03-09 21:00背包客棧

【作者:娘娘不要走】

圖／背包客棧
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集中營的門口，上面寫著＂勞動帶來自由＂，最噁心的謊言

納粹抓了共產黨人的時候，

我沉默了；

我又不是共產黨人。

當他們關了社民黨人的時候，

我沉默了；

我又不是社民黨人。

當他們抓工會成員的時候，

我沒有抗議；

我又不是工會成員。

當他們抓猶太人的時候，

我沉默了；

我又不是猶太人。

當他們抓我的時候，

不再有什麼人，能夠為我抗議。

（起初他們，摘錄自維基百科）

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二戰時，德國納粹在各地興建了許多集中營，奧斯維辛集中營是最主要也是最有名的集中營，這裡最一開始是為政治犯建造的。後來是納粹滅絕計劃中最大的據點。從1940年開始一直到1945年被蘇聯解放後，才揭發了這場泯滅人性的暴行，在這期間有一百多萬人在奧斯威辛失去性命。而在二戰期間，估計有六百多萬尤太人失去性命。

最一開始時，納粹要尤太人在衣服上縫上六角星，以標誌做為區別，如果沒有照做就會受到嚴厲的處罰，某些地方開始禁止尤太人進入，且尤太人只能去專門的店購買東西，再過一陣子開始有人攻擊尤太人，整個社會反尤太的情緒達到最高點。1941年時，開啟了尤太人滅絕計劃，開始將尤太人送至各集中營裡，表面上通知大家要去洗澡，實際上是送進毒氣室，將一批又一批的尤太人送到死亡之路上。

Israel Jerusalem Israel Museum&Yad Vashem 以色列耶路撒冷以色列博物館和屠殺尤太人屠殺博物館

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奧斯威辛一號營

一開始是先從一號營開始參觀，是主要的管理中心，這裡主要是有生產力的人（可以做勞力工作）。

醫院也在這裡，雖然叫做醫院，實際上是人體實驗室，例如對雙胞胎做實驗，這樣就會有對照組，或者在多冷的環境中人要多久會死掉，許多不人道的實驗都會在這裡試驗。而真的生病的人，會打一根針，幾秒內就會死亡（因為尤太人人數過多，用毒氣室較有效率），等等看完無法相信人能殘暴成這樣的行徑，就是小房間裡的日常。

當時留下來的檔案和資料也在這裡，因為當時撤退時，納粹為了毀屍滅跡，二號營大多建築已被摧毀。

圖／背包客棧
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這是進入集中營的第一棟房子，這裡會有囚犯組成的樂團，每天都要跟著音樂＂快樂＂的行進著，即使抬著同伴的屍體也要繼續

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當時的交響樂團

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從各處送來奧斯威辛的人們

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因為種種不合理的理由被送進集中營

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聽國外廣播而被送進集中營

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因為偷送食物到尤太區而被送進集中營

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準備被送到集中營的尤太人們

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尤太人送進集中營時的火車車廂會像載牛羊一樣，塞到最滿

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被挑選前等待的樣子

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被告知被送去更好的地方生活（避免尤太人反抗的安撫謊言），卻是來到死亡的入口

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女人、老人和小孩

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死亡的路上

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一堆一堆的行李們會被送進CANADA

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被偶然拍到，尤太婦女正被送進毒氣室

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冒著煙的毒氣室

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原先用於殺蟲，卻被納粹用來殺人

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成堆的眼鏡

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成堆的義肢

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以為要到另一個地方生活，帶著鍋碗瓢盆

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成堆的鞋子還有許多小孩子的鞋子在裡面...

原文出處：當活著比死更痛苦--波蘭奧斯威辛集中營

延伸閱讀：絕美玻利維亞天空之鏡日出日落＆星空團

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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