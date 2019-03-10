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歐洲城市導覽│荷蘭舊首都「海牙」內斂的王都

2019-03-10 14:41背包客棧

【作者:wilhelm】

圖／背包客棧
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-海牙街道。

雖然憲法明定首都是阿姆斯特丹，但荷蘭的中央政府機構、議會、國王辦公與居住的王宮和各國使館都在海牙。除了此之外，許多國際組織如國際法庭等等，也皆落腳於海牙。相較於阿姆斯特丹開放的風氣與充滿各國遊客的街道，海牙顯得較為內斂，也比較多外國僑民居住與工作。

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-內廷。

海牙的起源最早可以追溯回公元前，但近代的海牙是起源於十三世紀時，荷蘭貴族Floris四世於此置產開始。其子威廉二世被選為神聖羅馬帝國皇帝後，便回到海牙並開始興建皇居，也就是後世所稱的「內庭」(Binnehof)，而內庭中的最突出的建築就是「騎士廳」（Ridderzaal），今日依然可見，也仍被政治活動所使用。也是從十三世紀開始，荷蘭的統治者開始以海牙作為行政中心與居住地。

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-內廷大門。門外即是莫里斯宮皇家美術館。海牙景點都分佈在步行可及的範圍，是適合散步遊覽的城市。

但其實內廷並非一直都為荷蘭王室所用，騎士廳甚至一度變成公共場所，成為攤商聚集的市場。十九世紀初、法國統治時期，由於行政中心被移至阿姆斯特丹，更曾一度考慮拆除內廷。在荷蘭脫離法國獨立後，才又將政府遷回內庭，騎士廳也在修復後使用至今。

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-內廷一景。

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-畫面左側的雙塔建築即是騎士廳，也是荷蘭君主發表年度演說的地點。

海牙在二戰期間遭受到巨大的破壞，特別是德軍為了防止盟軍登陸而興建的大西洋堡壘會穿過海牙市區，因此拆掉了大範圍的城區。盟軍也因導航錯誤而誤炸了人口密集的老街區，加劇了海牙遭受的破壞。但這也讓今日的海牙有著新舊交織的獨特天際線。

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-海牙火車站附近的摩登天際線。

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-海牙街景。若非懸掛的荷蘭國旗，很容易錯當成倫敦的Chelsea或Victoria一帶。

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-海牙也有類似於法國與比利時的十九世紀購物廊街。

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-海牙街景。

海牙的景點，除了內庭、騎士廳外，多數人還會去和平宮（即國際法庭）與展有『帶珍珠耳環的女孩』畫作的莫里斯宮皇家美術館。海牙的景點都還算是步行可及的範圍，若是不趕時間，也蠻建議在海牙的街道上漫步。這裡的遊客明顯比阿姆斯特丹少上許多，更能靜靜觀察、細細品嚐日常的荷蘭生活。如果有計劃前往鹿特丹，不妨也順道造訪海牙。

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-和平宮（國際法庭），是海牙少數可以看到遊客群聚的地方。

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-莫里斯宮皇家美術館。右下圍籬上看板就是『帶珍珠耳環的女孩』。

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原文出處...

原文出處：海牙 內斂的荷蘭王都

延伸閱讀：鹿特丹與小孩堤防

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