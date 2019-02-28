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古代與現代一覽無遺！ 約旦城市明珠 出土最完整的Jerash古城

2019-02-28 21:00背包客棧

【作者:ForeverFriend】

約旦有18個出土古蹟，當中10個是城堡及8個是古城。大部分亞洲遊客必到及最熟悉的，除了玫瑰色的佩特拉之外，就算是排第二的Jerash古城。

要分類約旦的古蹟不困難，靠北的大部分是山城，建於山峰上，主要是Fortress形式，集防守丶經濟丶稅收及民居於一城，例如之前介紹過的Umm Qays（遊記連結）。南部的就是沙漠的民族古城，在Wadi沙漠地帶，有部分會似曾相識在同一片地中海大陸的另一端，像北非撒哈拉的城堡，尤其是在摩洛哥旅遊常見的Kasbah，而最罕見的是佩特拉Petra（遊記連結）這種石城，只可以說是唯一，不愧為世界七大奇景。

最後是中部的古蹟，比較像是典型的羅馬古城，特㸃是龐大而華麗，像徵當時皇朝的勢力。今次遊記介紹的正好就是這類之中最傑出之作。

Jerash(中文﹕傑拉什﹔阿拉伯文﹕جرش‎）古時稱為"Gerasa"，位於約旦河以東的山谷，距首都安曼北面45km。跟最北最南的古城不同，這個古蹟就在城市之中，這麼大的一個古城就被四周的現代化建設所包圍，沿馬路邊築起了鐵網圍欄來劃分。

圖／背包客棧
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被鐵網分隔開的古蹟正面是Hadrian'sArch，也就是主入口，旁邊還有個小型的主題樂園。

圖／背包客棧
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Jerash是約旦境內出土最完整的大型古蹟，比起北面的UmmQays及Amman城堡山都要完整，從古城內的高處可以清楚看到身處的大城市，古代與現代一覽無遺。

圖／背包客棧
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這個古城跟其他古蹟不同之處，在於考古學家在其中發掘出大量可以追溯古代發展的資料，由於古蹟保存算是比較完整，因此可以考究出比較多的地區歷史。約旦政府做了很詳細研究，發現內裡的出土古蹟反映了很多珍貴歷史文化丶宗教及民生，並將資料全部展覽於古城旁的遊客中心博物館。

圖／背包客棧
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既然從整個古蹟可以看到約旦這片土地從史前一直到近代的發展，娃娃就順序按不同時代，帶大家走過裡面的主要角落。

希臘化Hellenistic

土地自史前1200年的青銅時代開始就有人類生活痕跡，一直經過鐵器時代，直至公元前4世紀受到希臘化，才真正殿定了古城的規模。古蹟內大部分石刻都是來自古希臘文，只有4%是拉丁文，再細分之下只有十件物品上有阿拉伯文，其中一件是1世紀的納巴泰文，因此可見古城大部分建築仍是源自公元前二世紀的希臘化托展。

通過南城門SouthGate就正式進入古城，初入城下即臨東面的商店街。

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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遠古時代沒有先進的建築科技，他們是如何建設這麼大的一個城市？

考古學家發現了他們早用於6世紀的建築設備，其中保存完好的是一組由水力推動的大型齒輪設備，可以用來切割大石。

圖／背包客棧
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這個同樣的文明智慧要到8世紀時才開始流傳於歐洲及中國。

另一種獨特的建築技術也令Jerash成為世上罕見的遺蹟，那就是不用支撐的「環狀石拱頂」，這種古代罕有的建築技術，在宙斯衞城、主通道的凱旋門及南劇場等地發現。

圖／背包客棧
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〈山上的宙斯衞城〉

圖／背包客棧
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〈位於衞城旁邊的南劇場建築以無支撐的拱型天花〉

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〈衞城山下的弧形廣場全景〉

古羅馬時代Roman

跟所有羅馬式古城一樣，城內主要以一條長長大道貫通南北，通往城中心的這條柱廊大道稱為Cardo，再在其中設直街打通東西。Jerash有兩條主直街，先在2世紀建築了北部的直街由大道通往阿提密斯神殿，後來再在南部建設直街貫通東西兩面各一回教寺。...

原文出處：【地中海風情-約旦篇(三) ：城市中的明珠 Jerash古城 】

延伸閱讀：【地中海風情-摩洛哥篇(一) ：背包自助跟團的迷思】

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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