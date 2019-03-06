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見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－下篇

2019-03-06 21:00TripPlus

作者：Chen Joshua

承上篇：見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

圖文來自於：TripPlus
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老狐狸去年十二月底的時候，一行四人去冰島玩了一趟七天六夜的公路之旅，在旅途中見識到了冰島之美，也體驗到了比美國物價高三倍的可怕。決定來寫一篇老狐狸注意到的重點回顧，來分享一下這次冰島旅行的重要事項。對於已經去過冰島旅行的旅遊達人來說，應該不太有幫助，但對於從來沒去過冰島，還在計畫階段的讀者朋友，可能會有些幫助。然而內容有點多，所以會分成上下兩篇，這篇文章就來分享下集。

背景回顧

1. 老狐狸在冰島的日期是 12/23～12/29，當時屬於冰島冬季，通常應該會有大雪，但這次的七天旅行之中，只有一天遇到下雪，所以運氣算不錯（也有可能是地球暖化？）

2. 這次團隊組成是四個人，目的是冰島公路旅行，所以租了一台 SUV，旅遊性質與只打算住在首都－雷克雅維克 (Reykjavik)，搭觀光巴士出遊的人會不太一樣。

3. 這篇不是要教怎麼用信用卡或點數／哩程，來完成冰島遊的旅遊攻略，單純是老狐狸的冰島旅遊體驗分享。

圖文來自於：TripPlus
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住宿體驗：

1. 冰島連鎖酒店集團不多，所以與其把目標放在用點數兌換酒店，可能用靈活點數系統的點數直接購買住宿，可能更為方便，像是 Chase Sapphire Reserve可以把點數以 1 點：1.5 美分的方式折抵住宿費用，就是個不錯的選擇。其他像是善用 Airbnb，Hotels.com，Expedia 等等網站來訂購住宿獲得折扣，也都是不錯的選擇。尤其 Hotels.com 網站時常買得到折價禮品卡，應該算得上是最穩定的折扣方式。

2. 同樣的住宿選擇，在不同平台也有不同的價格，老狐狸其中兩晚的住宿，在 Airbnb 和 Hotels.com 的價差，就差到 $150 美金一晚，所以訂房前，建議先多方比對一下，以免不小心吃大虧。

3. 如果是住 Airbnb，記得先檢查屋主有沒有什麼特別規定，像老狐狸前兩晚在首都－雷克雅維克入住的 Airbnb 住宿，屋主就規定不能料理海鮮。如果是打算自己料理食物的話，也建議先跟屋主確認有沒有廚具，以免買了食材卻沒有廚具料理食物。

4. 雖然住慣了連鎖酒店集團，但其實在冰島公路旅行，住 Airbnb 類型的住宿滿適合的。不但通常都有廚房，可以自己料理食材，省下不少餐費，而且較少人住／較多人住的時候，都有不同房型可以選。更何況在偏遠郊區如果不這樣選擇，還真沒什麼可以考慮的住宿選擇。

5. 有多少人要入住，建議按實申報，不要明明是會有五個人入住，卻只說會有四人入住，容易造成不必要的麻煩。

圖文來自於：TripPlus
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食物＆超市體驗：

1. 冰島餐廳很貴，平均起來應該是美國 2～3 倍的價錢，因此自己在超市買食材料理，是一個經濟實惠的選擇。從機場前往首都－雷克雅維克的路上，有一家 Costco 量販店，記得帶 Costco 會員卡即可入內消費，比起來算是一個公路旅行很重要的購物地點。如果是一般超市，Bonus（小豬圖案的超市）算是較為廉價的超市選擇，食材方面也算極為豐富。

2. 冰島有名的傳統美食－發酵魚，味道真的很臭，這次同行友人有買一盤，讓老狐狸一起品嚐，算得上是人生中吃過最後悔的食物。不但有極為噁心的酸臭味（阿摩尼亞），而且吃下去後，嘴巴也會跟著一起發臭，如果想體驗看看，最好有同行的旅伴會不想靠近你的覺悟。

3. 盡量不要妄想在冰島，享受人間美食，雖然冰島也有好吃的食物，但是如果是為了體驗美食，其他有更多適合的國家，在冰島好好享受自然風景即可。不過冰島的魚子醬非常便宜，價位差不多是美國的 10～20% 而已，老狐狸在那邊幾乎可說是＂用魚子醬漱口＂的程度大快朵頤了，連泡麵裡面，都絲毫不客氣的把魚子醬倒進去。如果喜歡魚子醬的人，記得在超市多買幾罐，一罐 100 公克差不多 $5 美金而已。不過美國海關有限制，一個人能帶回美國的魚子醬數量只有 125 公克，所以在冰島可以多吃些，但別試著闖關帶太多回來，以免全部被沒收。

4. 冰島的肯德基 (KFC)，比美國的好吃，而且他們薯條有一種特別的調味粉，讓老狐狸意猶未盡，可惜問了店員，他們說這種調味粉冰島超市沒有賣，所以另外推薦了一款＂Prima＂牌子的＂Kartoflukrydd＂調味粉，應該也是老狐狸這次冰島旅行採購物品中，最滿意的戰利品吧。

5. 在超市記得買一盒夾鏈袋 (ziploc bag)，不但裝午餐三明治方便，旅途中還會有非常多的用途。老狐狸以後出遊，應該都會記得多帶幾個在行李箱，以備不時之需。

6. 冰島有些特別調味的鹽，味道真的滿特別的，算是很值得買的特產。老狐狸買了幾種，準備在美國吃烤魚時調味用，可以回味冰島的風光。

7. 冰島最多人喝的飲料，是可口可樂，老狐狸這次去也是每天喝。老實說不太確定跟美國的口味哪裡不同，不過因為聽說是用冰島天然水做的，所以有一股不一樣的清香，如果去冰島的話，記得喝看看。

8. 在冰島不用特別買罐裝水，水龍頭冷水打開來可以直接喝，真的沒有雜質味，非常好喝。老狐狸建議先喝喝看，真的不能接受，再去考慮買罐裝水。不過記得一定要帶個保溫水瓶，在旅途上會非常有用。

9. 雖然美國海關有入境魚子醬限制, 但冰島海關反而沒有魚子醬帶出限制（安檢人員會要求你把魚子醬，放進規定的透明小塑膠袋就是了），因此老狐狸這次的做法，就是在回程飛機上吃魚子醬三明治來當飛機餐。雖然是在小小的經濟艙座位吃，但吃到的魚子醬份量，應該是頭等艙／商務艙的三倍多吧？

圖文來自於：TripPlus
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其他重點：

1. 冰島天氣多變，所以各個景點好不好看與拍照，也真的是聽天由命。有些景點在對的天氣狀況下，真的無敵美，但錯的天氣下，感覺就死氣沈沈。建議不要太勉強，運氣好看到最美的風景，就盡情地看，沒看到就跳過去下一個景點，反正景點太多，真的不怕你看完。

2. 在冰島大部分商家都收信用卡，而且大部分刷卡機，都可以用 Apple Pay，所以行動支付 3x 回饋的 US Bank Altitude Reserve在冰島使用起來，就非常划算。不過冰島郊區許多地方的廁所，都是需要現金付費的，往往是要求 100 冰島克朗的費用，因此在機場記得先用免 ATM 費用的 Debit Card，領個 2000 冰島克朗出來找零，以免急著要上廁所時沒錢付喔！

3. 冬季有幾個導覽團 (Tour) 可以考慮，其中兩個特別的是洞穴導覽 (Ice Cave Tour) 和極光導覽 (Aurora Tour)。其中洞穴導覽一定得參加導覽團才看得到，但極光其實未必要參加導覽團，也可以自己看得到。老狐狸這次去有看到兩晚的極光，其中一晚是自己開車去西岸靠海，無人無光害的一個小停車場，看到了非常活躍也非常亮的極光，而隔一晚跟著導覽團去山上看的，反而又暗又不太活動。因此，老狐狸建議下載極光動態的手機 App，只要顯示你在的區域有極光出現，就開車出門去找無人無光害的公路旁的小停車場，都有機會可以看到很美的極光。

4. 雖然很多網路上的部落格分享都表示，冰島很多溫泉大勝藍湖溫泉 (Blue Lagoon)，但對於許多城市人來說，有好的硬體設施是很重要的。藍湖溫泉既不天然而且人擠人，但就好在有非常好的硬體設備，讓你從進去開始就覺得安心，不會覺得髒亂或危險。老狐狸去的日子運氣很好，不但人沒有很多，而且也沒有大風大雪，天空還只有少少幾片雲，所以這次藍湖溫泉體驗非常完美。

5. 對於喜歡使用航拍機的旅行者，冰島許多景點都有禁飛標誌，如果你看到一個景點，有許多人在進進出出，基本上那個點就很可能是有禁飛標誌的點。因此，如果想飛得盡興，還是去找看看私房景點吧。

6. 在冰島自駕遊不要把行程排得太緊，一天放一～兩個大景點就好，因為一路上開過去，到處都可以有驚喜景點，讓你想下車看看。冬天日照時間又短，所以規劃得太緊的話，容易讓同行人緊張兮兮，也比較難享受冰島漂亮的風景。從美國要飛往冰島並不難，第一次沒看完，再去一次就好，但如果第一次去就又累又緊張，反而浪費了自駕遊的舒適了。

7. 冰島是一個很漂亮的國家，請一起保護這個美麗的海島。老狐狸這次在鑽石沙灘，就看到一些遊客隨地亂扔的煙蒂和寶特瓶非常傷心，雖然有撿起來放進夾鏈袋帶回住宿處丟掉，但是一人之力有限，需要所有遊客的共同努力，來保持冰島的美麗。因此請記得在車上放個垃圾袋，有製造一些垃圾的話就自己收走，不要讓自己的隨便，破壞了大自然的美好。

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