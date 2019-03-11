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意大利之旅：從五漁村到托斯卡尼

2019-03-11 08:15背包客棧

【作者:dka】

圖／背包客棧
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前陣子，一位住台灣的義大利人在某個電視娛樂節目上說：「我們義大利人是不去五漁村的!」

CinqueTerre是專為觀光客打造的!

可是多年前第一次看到照片時，我就情不自禁的愛上五漁村了。

這天我們從LaSpezia火車站旁大排長龍的旅遊中心裹買了到五漁村的二日票(可以上官網買：The Cinque Terre Card)。這張票包含了在2天內無限次搭乘火車往返LaSpezia-Levanto，巴士從Corniglia火車站到村落，步道的通行，以及Wi-fi和各車站洗手間免費的使用。

手中拿著買票附帶的地圖及火車的時刻表走進了車站，到指定的月台上，黑鴉鴉的一群人已經在那裡等候著。不久往五漁村方向的火車進了站，門一開，裹面塞滿了人！手忙腳亂的擠了上去，車廂內幾乎是手肘碰手肘的情況。抓著另一半的衣服，我試著保持著平衡，放眼看去幾乎都是亞洲面孔，聽到的也是中文。

雖然是十二月天了,我們很幸運地有著湛藍的天空以及冷而不寒的天氣。唯一失望之處是以為選了冬天來可避開人潮，卻沒想到還是這麼多人。

圖／背包客棧
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還好，遊客大部份都聚集在村子裹，一走出村莊或上了步道，人潮就散了。

五漁村沒有我期盼中的那麽自然純樸，過多為遊客而開設的商店及餐廳遍佈了主街的兩旁，坐立在教堂旁為了方便遊客上下坡的透明電梯更是風景殺手。即使是如此，這裡顏色多樣的房子,山坡上的柑橘果園,冬季的陽光及深藍色的海洋對我來說仍然是不可抗拒。

圖／背包客棧
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撇開無可避免的商業化，這一段六英里長沿著義大利最具誘惑力的蔚藍海岸提供了五漁村吸引人的陽光、大海、及沙灘(好吧,不完全是，有些地區是鵝卵石)。不知道為什麼，這裡獨特的文化和自然的組合讓我覺得懶散及放鬆(純粹義大利吧!)。

我一向喜歡冬天來西，南歐，純粹只是想避開遊客。

圖／背包客棧
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由於我們計劃繼五漁村之後前往托斯卡尼的Sienna，因此留宿在LaSpezia似乎是最合理的選擇。

LaSpezia位於熱那亞及比薩之間，它的火車站有一座新蓋的停車埸如果你開車前來的話。從熱那亞搭乘火車下來大約只需1個半小時的車程，到比薩則不到1個小時,交通上非常的方便。除了住宿及飲食比五漁村便宜外，LaSpezia也是一個值得停留的海港城市，它的周圍有太多未被遊客破壞氛圍的美麗小鎮，譬如Lerici以及Portovenere。

不幸的是我們在LaSpezia所下榻的B&B公寓的樓上住了一個吸血鬼房客，平常聽不到動靜，午夜二點一過，頻繁的腳步聲及洗衣機的震動聲會把我們從睡眠中吵醒。雖然住宿的經驗不是很愉快，可也沒有影響我們旅遊的心情。

圖／背包客棧
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LaSpezia的聖誕街景

圖／背包客棧
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很慶幸在來之前我們放棄了租車的計劃。除了停車極其有限且相當昂貴外，到五漁村的道路看起來似乎非常狹窄和彎曲,加上各村莊的主街也只允許行人使用，開車來此似乎只是在自尋煩惱。

我個人認為到五漁村最快最方便的方式可能就是坐火車了,全天內有很多的火車班次在5個村莊之間往返。...

原文出處：意大利之旅：從五漁村到托斯卡尼

延伸閱讀：義大利： 哥倫布的故鄉 Genoa & 拜倫，雪萊的詩人灣 Porto Venere

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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漁村義大利步道

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