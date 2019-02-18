只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

【作者:娘娘不要走】

大家敲碗詢問很久的冰島行程跟花費終於被我打完了！（哭出來）

對於冰島，其實一直都沒有在我這一年的預算中

因為實在是不便宜，對於省錢背包客來說這是一個高攀不起的地方

就像我選擇跳過瑞士一樣，我本來是打算跳過冰島的

但因為胖子很堅持，非常堅持的說他非去不可

我只好說如果他找得到人跟我們一起租車，我們就去

不說還好，一說馬上找到，還一口氣找了5個人！等於我們總共7個人

哈哈哈哈哈他真的想去的心非常堅決

花費

圖／背包客棧 分享 facebook

表格為7人在冰島的總花費，一個人為：30289（不含機票）

因為我們是從倫敦飛，倫敦到冰島wizzair為2066台幣（沒特價加買行李）

我知道這花費並不包含台灣到冰島機票，但現在香港到冰島也常特價

就算抓個來回機票2萬左右，也是能輕鬆地用5萬出遊冰島12天啊！

去個日本就不止5萬了吧！！

冰島離大家沒有這麼遙遠呀～～～

但當然如果你想要餐餐吃餐廳，價錢一定會往上提高不少

（就算去個日本每餐都吃高級餐廳也會花超過10萬啊）

所以這花費是給想旅遊但又不想花大錢的人參考～

但你一定會說那是因為我們7個人，萬一沒有這麼多人一起一定會很貴

我後來又是算過一次，基本上4-5個人的花費也會是這樣

甚至5個人會比7個人更省！

冰島租車

圖／背包客棧 分享 facebook

租車的部分，我失算我功課沒做好，我竟然租了一台七人座妄想可以放得下行李

在此建議大家7個人要租9人座9人座9下座.....或是乾脆租兩台車....

因為我永遠忘不了第一天拿車時的崩潰慘狀

七個人加上10件行李，在15分鐘內全部塞上車（因為機場15分鐘停車免費）

完全沒有任何移動的空間，其中一個人還一路半蹲一個小時直到我們到達市區住宿....

大家沒在那一刻跟我絕交我真的很感動

（從照片很明顯看出我們都不小隻啊～～大家都是160以上的大骨架啊～）

在此再次告訴大家，阿姨們有練過...當時當了快10個月的背包客收納功力已經不同於凡人

但我至今覺得當晚回的了家是個奇蹟。

因為我們不只帶行李啊啊啊啊（崩潰）還帶了一堆食物啊～～

好跳一下回到現實，總之當時車行也沒有大車可以跟我們換

所以我們最後每個人只帶了2件衣服，把所有的行李箱都寄放在租車行

（感謝租車行免費讓我們放了12天，救人一命）

順便去加裝了一個行李頂蓋，才能順利的完成這12天的旅程

還好7個人每天衣服都交換穿不然照片一定不能看啊（再哭）

但要租哪家公司的車跟寶哪家公司的保險也讓我煩惱很久

因為在我要訂車前的兩個禮拜，RentalCover宣布不承保台港澳的保險了（打雷）

雖然每間保險公司都有保險可以保，但0自付額的選項不是保費超高就是根本沒有

對於網路上災情不斷的分享讓我實在不想選擇不是0自付額的保險

（很多人寫說門被風吹斷啊、風沙太大捲起來刮傷車等等）

但其實如果用RentalCar的網站租車，一樣是可以享受o自付額的保單

只是因為我實在太晚訂（我要去的前兩個禮拜才訂的）

導致想要的車型都已經被租光光了！全部都只剩下4人座的車

在快快快快發瘋的時候，我在Facebook上討論冰島資訊的社團發問...

原文出處：12天冰島環島自駕只要3萬！（不含機票）

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