親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
航空．郵輪
旅館
大陸．港澳
歐洲
東南亞．南亞
印度．中東．中亞
澳洲．大洋洲
韓國
美國．加拿大
中、南美洲
非洲

記這5個月關鍵數字 稅金可以省不少

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56背包客棧

【作者:dka】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

把房子及四隻愛貓委託友人照顧，我們選擇了聖誕節的前夕去義大利。24號的傍晚離開前在家門口拍了以上這張黃昏時夕陽西下的美景。

跟UA聯合航空所買的這張舊金山到倫敦來回機票的確很便宜，只花了五百美金多一點點，只是去程時必須在新澤西的EWR轉機。不過EWR的機埸並不大，加上轉機的時間是八十分鐘，而我們只有carryon的行李，我認為應該不會出問題。

結果人算不如天算，飛機誤點了，到達EWR時，往倫敦的飛機已經走了，下班飛機則須等九個小時之後，預定好在倫敦Heathrow機埸附近的旅館休息一晚隔早再飛米蘭的計劃也泡湯了。

在聖誕節這一天，我坐在機埸內望著紐約市暗沈的天空，心裹盤算著下一步該如何從倫敦Heathrow機埸(全世界最複雜的機埸)的T2趕到T5轉機去米蘭，而我們只有70分鐘。告訴你千萬別嘗試，我們在飛機離開前的10分鐘趕到，真的是一路狂奔到底。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

米蘭Milano

從飛機的窗口往下望，猜測我們可能己在瑞士或法國的上空。

所搭乘的英國航空蠻小氣的，機上連一杯水也捨不得給。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大約在早上10點半左右，我們抵達了米蘭的Malpensa機埸。從機埸搭了到中央火車站的巴士，由於路上塞車，一個小時之後巴士才到達了中央火車站。米蘭中央火車站的內部真的還蠻漂亮的，可是外面就不一樣了，感覺上閒雜人似乎很多。旅館離車站約10分鐘的步程，我們沿著火車站一路走，經過了一部車窗被敲破的車，沒幾步路又一部，看的令人觸目驚心。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這趟旅行由於從米蘭進出義大利，因此在這裡總共留了2晚,我們在聖誕節隔天的下午就去了大教堂朝拜。雖然天氣冷得令人要抓狂，可是教堂前的廣埸上還是充滿了遊客，全身武裝的軍警也於其中巡視。位於教堂旁的愛曼紐二世迴廊，聽說是全歐洲最美麗的迴廊，裡面充滿了精品店，由於當晚人潮湧擠，我們連走進去逛的欲望都沒。

說實話我是不會把米蘭放在特意想再次造訪的城市名單上。當然米蘭也有一些漂亮的景點，但是放眼看去這個城市似乎充滿了50年代，二次大戰後所蓋的公寓建築。對我而言，米蘭不但看起來陳舊毫無風格，再加上無止無盡的塗鴉，說實在的沒有什麼吸引力！

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

熱內亞Genoa

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

去之前我只略知熱那亞，知道熱那亞在義大利的西北方，位於米蘭到五漁村之間，是Ligurian的一個海灣城市，探險家哥倫布以及我喜愛的小提琴家帕格尼尼出生於此。而從米蘭中央火車站坐IC的車到熱那亞的PiazzaPrincipal站只需一個半小時。

在離開米蘭的當晚我上網稍微惡補了一下，知道熱那亞歷來一直是地中海最重要的港口之一，目前更是義大利最繁忙的港口。這個海港城市除了輝煌的歷史及令人印象深刻的地標外，由於豐富的藝術，音樂以及美食，在過去還曾一度被封為歐洲的文化之都。

火車準時的離開了米蘭，也準時的抵達了熱那亞。傳說中義大利國鐵惡名昭彰的誤點行為，在我們的這趟旅行中，一次也沒發生。

舊港區

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

在這裡-克里斯多夫哥倫布的出生地,當他離開義大利去發掘一個'新世界'，你仍然可以在此發現一個古老的世界...


原文出處：義大利： 哥倫布的故鄉 Genoa &amp; 拜倫，雪萊的詩人灣 Porto Venere

延伸閱讀：薩克森的德勒斯登城： 戰爭，愛情與重建

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

米蘭義大利倫敦

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

柏林，彷彿看盡德國前世今生的縮影

2019-02-11 21:00

慢活南歐 品味山居歲月

2019-02-06 22:50

冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

2019-02-03 21:00

偷走了這個世界所有的浪漫　希臘「最美」聖托里尼

2019-02-01 21:01

旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02

見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

2019-01-31 21:54

廢墟中重生「德勒斯登」巴洛克經典名城

2019-01-30 21:00

超獨特！荷蘭必買7大伴手禮

2019-01-28 10:59

攻略／如何申請俄羅斯簽證流程教學

2019-01-27 21:00

萊茵河景點！隱身於河谷與森林中的埃爾茲城堡

2019-01-26 21:00

到法國買什麼？　達人告訴你９大法國必買！

2019-01-22 10:02

馬拉穆雷什的搭便車奇遇　一窺羅馬尼亞傳統的住家樣貌

2019-01-21 21:00

窮山惡水也要活下去的鬼城-義大利馬泰拉

2019-01-20 21:00

倫敦的一日遊參考：近距離欣賞「白金漢宮」

2019-01-14 21:00

英國有趣實錄！你知道在牛津說「The Other Place」是指哪裡嗎？

2019-01-13 21:00

濃郁童話氛圍！德國慕尼黑「富森小鎮、新天鵝堡」

2019-01-12 21:00

小資旅行攻略！倫敦８大免費景點推薦

2019-01-09 09:00

影／歐洲椋鳥化身「芭蕾舞者」 群起飛舞場面壯觀

2019-01-04 09:00

Hola！十大無法拒絕「西班牙」的理由

2019-01-02 09:00

光影炫爛的歐陸 耶誕市集傳統浪漫氛圍

2018-12-21 20:03

2019年6大精彩「歐洲音樂節」 一起狂歡享受吧

2018-12-21 11:14

直昇機直送才能到！紐西蘭的夢幻國度「FOX冰河」

2018-12-19 21:00

自駕3000公里 雅致的芬蘭小鎮 porvoo 大教堂與森林步道

2018-12-13 17:33

奧地利兩處名景點！莫札特出生地薩爾茲堡、最美小鎮哈修塔特

2018-12-10 21:00

首次踏入東歐　當地人帶路品嚐波蘭必吃家鄉美食

2018-12-09 21:02

一揭倫敦神秘面紗 Open House London攻略

2018-12-06 00:12

波蘭「維利奇卡鹽礦」下探327公尺 感受鹽石之美

2018-12-01 21:00

鐵橋花瓷與美酒 餘韻無窮的葡萄牙波多

2018-11-28 21:00

冰島旅行一大亮點 北部「米湖」享受安靜氛圍

2018-11-19 21:00

精緻優雅！布拉格「維巴庭園」 周杰倫的婚攝景點

2018-11-18 21:00

葡萄牙風情！經典 vs 浪漫童話「里斯本&辛特拉」

2018-11-17 21:00

歐巴最愛的瑞士健行路線 美到荒唐的菲斯特至巴克普湖

2018-11-15 21:00

捷克「庫倫洛夫」粉嫩的童話小鎮 河流、尖塔...你想要的都有

2018-11-14 21:00

俄羅斯雙城攻略　極光、歷史的走跳旅程

2018-11-09 12:30

希臘米島「地中海風情」流連在潔白的美麗小巷

2018-11-06 16:16

用辭職換長期！去摩納哥看F1賽車 完成夢想清單

2018-11-04 21:00

芬蘭Kakslauttanen 度假村「極光玻璃屋」訂屋+行程完整攻略

2018-11-03 11:00

影／直擊神秘英國巨石陣 探訪5千年謎團

2018-11-02 22:03
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:43

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起 從越南帶肉品入境罰20萬

2019-02-19 21:05

全球首座！上海虹橋昨啟動5G火車站

2019-02-18 21:29

全球最美10大花海！人生必去旅行地　一望無際的美景

2019-02-20 09:00

將法國300年酒莊改名「御兔」法國人：好笑又難以置信

2019-02-19 20:00

影／北京故宮首開夜場元宵燈光秀 照亮600歲紫禁城

2019-02-19 21:31

只要3萬！ 12天冰島環島輕鬆自駕遊(不含機票)

2019-02-18 21:04

影／烏尤尼鹽湖出現天空之鏡 無人機拍下絕景

2019-02-20 09:30

這個時間飛曼谷最便宜！ CP值超高下好離手

2019-02-18 21:57

行李不再推拖拉！台鐵到機捷連通道 啟用電動步道

2019-02-21 11:40

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:30

朝聖神隱少女湯屋！長榮航空推直飛愛媛松山7月中首航

2019-02-20 19:24

泰國南奔府 追尋泰北最深厚的歷史底蘊

2019-02-19 15:24

AirAsia新春開工祭8折 長灘島單程788元起

2019-02-19 11:32

實戰攻略／2018澳洲跨年之旅－機票、酒店兌換分享

2019-02-20 22:02

健行走出健康 台灣人最愛「六大國內外健行目的地」

2019-02-21 14:40

哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

2019-02-21 15:56

北京故宮94年首次燈會好夯 免費票賣到4萬5

2019-02-19 17:06

印度山谷中的迷幻趴 充滿神秘色彩的雪山神女谷(Parvati Valley)

2019-02-19 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top