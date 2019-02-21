哥倫布的故鄉！義大利「Genoa & 拜倫」一探古老的歐式風情

【作者:dka】

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把房子及四隻愛貓委託友人照顧，我們選擇了聖誕節的前夕去義大利。24號的傍晚離開前在家門口拍了以上這張黃昏時夕陽西下的美景。

跟UA聯合航空所買的這張舊金山到倫敦來回機票的確很便宜，只花了五百美金多一點點，只是去程時必須在新澤西的EWR轉機。不過EWR的機埸並不大，加上轉機的時間是八十分鐘，而我們只有carryon的行李，我認為應該不會出問題。

結果人算不如天算，飛機誤點了，到達EWR時，往倫敦的飛機已經走了，下班飛機則須等九個小時之後，預定好在倫敦Heathrow機埸附近的旅館休息一晚隔早再飛米蘭的計劃也泡湯了。

在聖誕節這一天，我坐在機埸內望著紐約市暗沈的天空，心裹盤算著下一步該如何從倫敦Heathrow機埸(全世界最複雜的機埸)的T2趕到T5轉機去米蘭，而我們只有70分鐘。告訴你千萬別嘗試，我們在飛機離開前的10分鐘趕到，真的是一路狂奔到底。

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米蘭Milano

從飛機的窗口往下望，猜測我們可能己在瑞士或法國的上空。

所搭乘的英國航空蠻小氣的，機上連一杯水也捨不得給。

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大約在早上10點半左右，我們抵達了米蘭的Malpensa機埸。從機埸搭了到中央火車站的巴士，由於路上塞車，一個小時之後巴士才到達了中央火車站。米蘭中央火車站的內部真的還蠻漂亮的，可是外面就不一樣了，感覺上閒雜人似乎很多。旅館離車站約10分鐘的步程，我們沿著火車站一路走，經過了一部車窗被敲破的車，沒幾步路又一部，看的令人觸目驚心。

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這趟旅行由於從米蘭進出義大利，因此在這裡總共留了2晚,我們在聖誕節隔天的下午就去了大教堂朝拜。雖然天氣冷得令人要抓狂，可是教堂前的廣埸上還是充滿了遊客，全身武裝的軍警也於其中巡視。位於教堂旁的愛曼紐二世迴廊，聽說是全歐洲最美麗的迴廊，裡面充滿了精品店，由於當晚人潮湧擠，我們連走進去逛的欲望都沒。

說實話我是不會把米蘭放在特意想再次造訪的城市名單上。當然米蘭也有一些漂亮的景點，但是放眼看去這個城市似乎充滿了50年代，二次大戰後所蓋的公寓建築。對我而言，米蘭不但看起來陳舊毫無風格，再加上無止無盡的塗鴉，說實在的沒有什麼吸引力！

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熱內亞Genoa

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去之前我只略知熱那亞，知道熱那亞在義大利的西北方，位於米蘭到五漁村之間，是Ligurian的一個海灣城市，探險家哥倫布以及我喜愛的小提琴家帕格尼尼出生於此。而從米蘭中央火車站坐IC的車到熱那亞的PiazzaPrincipal站只需一個半小時。

在離開米蘭的當晚我上網稍微惡補了一下，知道熱那亞歷來一直是地中海最重要的港口之一，目前更是義大利最繁忙的港口。這個海港城市除了輝煌的歷史及令人印象深刻的地標外，由於豐富的藝術，音樂以及美食，在過去還曾一度被封為歐洲的文化之都。

火車準時的離開了米蘭，也準時的抵達了熱那亞。傳說中義大利國鐵惡名昭彰的誤點行為，在我們的這趟旅行中，一次也沒發生。

舊港區

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在這裡-克里斯多夫哥倫布的出生地,當他離開義大利去發掘一個'新世界'，你仍然可以在此發現一個古老的世界...

原文出處：義大利： 哥倫布的故鄉 Genoa & 拜倫，雪萊的詩人灣 Porto Venere

延伸閱讀：薩克森的德勒斯登城： 戰爭，愛情與重建

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