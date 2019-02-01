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旅遊必去城市推薦　一生一定要去一次的東歐城市

2019-02-01 10:02Skyscanner

帶有神秘色彩與豐富歷史背景的東歐國家，在近幾年成了熱門的旅遊勝地，台灣旅客到當地旅遊也都免簽證了；到底東歐的城市跟西歐的城市有什麼不同？又有什麼獨特的景點跟特色呢？快跟著Skyscanner一起去東歐旅遊吧！

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里加(Riga)，拉脫維亞

其實波羅地海三小國都非常有特色，愛沙尼亞的首都塔林、立陶宛的首都維爾紐斯，都跟里加同樣名列世界文化遺產；而里加之所以獨樹一格，除了令人玩味再三的古城區之外，身為三小國中最大的新興都市也是原因之一。新舊交融的建築風格與活潑的城市氛圍，讓里加這個有著深厚文化底子的首都，處處充滿驚喜；你可以在新城區的運河邊散步，也可以在色彩豐富的古城街道內，尋找位於屋頂塔端的貓咪與公雞雕像，這麼好玩的城市，就等著你來探索囉。

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史高比耶(Skopje)，馬其頓

史高比耶對於部分的台灣人來說，應該還有點陌生，這座在東歐緩緩茁壯的城市，在經過1963年的地震後，展開了全新的都市規劃與大規模的環境建設，城中一座座雄偉的建築與傳統的市集街道交錯，讓初來乍到的旅人們忍不住讚嘆，同時也沉迷於其略帶衝突的城市美感之中。在史高比耶你可以嚐到來自西亞的道地美食，探訪古羅馬統治時期的遺跡，或是到史高比耶要塞(Skopje Fortress)去欣賞拜占庭的建築樣貌，讓你對這座城市有更深一層的認識。

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薩格勒布(Zagreb)，克羅埃西亞

很多人來到克羅埃西亞，都是衝著位於南端的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)古城而來，對於首都薩格勒布反而都只有短暫的停留，其實薩格勒布是一座非常可愛的城市，歷史建築與藝術文化樣樣都不缺。走在高低起伏的古城中，有著鮮豔的拼貼屋瓦的聖馬可教堂(St. Mark’s Church)，或是雄偉的薩格勒布大教堂(Zagreb Cathedral)，都是許多世界旅人們最愛的景點；若現代藝術是你的菜，那純真美術館(Croatian Museum of Naïve Art) 跟失戀博物館(Museum of Broken Relationships) 你絕對不能錯過。

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布拉提斯拉瓦(Bratislava)，斯洛伐克

位於多瑙河畔的布拉提斯拉瓦，雖然其丰采總是被鄰近的旅遊大城布拉格及布達佩斯所掩蓋， 但也因此讓這座城市多了一份怡然自得的氛圍，少了過度觀光的喧囂。在日耳曼、匈牙利及猶太等眾多民族的影響下，布拉提斯拉瓦擁有豐富的歷史古城區，綿延的紅色屋瓦、藍色的教堂與曾為皇室避居地的布拉提斯拉瓦城堡(Bratislava Castle)，都是非常熱門的景點；當然，城中更不乏可以享受悠閒午後的露天咖啡館，以及讓人流連忘返的大小市集，值得愛旅行的你來一探究竟。

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克拉科夫(Krakow)，波蘭

曾為波蘭舊都的克拉科夫，其古城區早在1978年就被列入世界文化遺產，雖然波蘭給人的印象都較為嚴肅與滄桑，但倖免於二次大戰砲火攻擊的克拉科夫，在近年晉升為歐洲最活耀的城市之一，完善的觀光服務與建設，也是吸引世界各地的旅客前來的要素。在歷史與文化衝擊下，宗教成了當地居民的重要依歸，所以城中走幾步路就能看見教堂，有的莊嚴肅穆，而著名的聖母聖殿(St. Mary’s Basilica)則是風格迴異，內部富麗堂皇、「金」雕細琢，讓人一見難忘啊。除了教堂之外，中古世紀的城門遺跡、壯觀的歌劇院與波蘭的第一座學院 – 亞捷隆大學，都是你必訪的景點，到了傍晚，別忘了到河畔去散散步，欣賞美麗的夕陽。

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盧布里亞納(Ljubljana)，斯洛維尼亞

這個小巧卻精緻的首都可是號稱為龍的故鄉呢！一來到盧布里亞納，張牙舞爪的龍型雕像即映入你的眼簾，文藝復興與巴洛克風格的歷史建築則於城中林立，讓小小的盧布里亞納熱鬧又繽紛。你可以普列舍仁廣場（Prešernov trg）為中心，因為大部分的知名景點就環繞在其周圍，包括方濟各教堂（Frančiškanska cerkev）、羅巴噴泉(Robbov Vodnjak)，以及連接新城區及舊城區的三重橋（Tromostovje）等，或者你也可以爬上高地，從中古世紀的盧布里亞納城堡（Ljubljana Castle）俯瞰整座城市的美景哦。

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原來東歐有這麼多精彩好玩的地方，挑一個你喜歡的城市！

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