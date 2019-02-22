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台南隨機殺人案！ 婦人無故遭陌生女刺殺腸子外露

旅遊清單首選！「紐約圖書館」每處都是電影般美景

2019-02-22 21:00背包客棧

【作者:ocgirl】

圖／背包客棧
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這次去紐約主要是拜訪一些親戚,排的景點並不多.但有一處在必去名單中的就是NewYorkPublicLibary!

想來這裡不是因為想找什麼特別的書,原因其實滿膚淺的,就是衝著“慾望城市”(SexandtheCity)而來的的.慾望城市這個曾經紅極一時的影集故事主要圍繞四個住紐約的女人,她們的工作,家庭與愛情故事.主人翁凱莉(Carey)在影集裡演了六季都嫁不出去,影集結束後可能太多影迷不滿,後來又補拍了電影版把凱莉嫁出去了.

而凱莉在電影裡選擇的結婚場地就是NewYorkPublicLibrary.NewYorkPublicLibary在電影裡出現過幾次,一次是凱莉第一次到圖書館借書時突然想到如果在這裡結婚該有多好.那一段拍的最美但我找不到Youtube影片,只找到這一段

在這電影之前我從不知道這個地方,看電影時甚至懷疑怎麼可能有這麼漂亮的公立圖書館？該不會是佈景吧？或是好萊塢電影特效？一定要來親眼看看

圖書館位於曼哈頓Mid-Town第五大道上.為什麼這麼大一個地標在第五大道我卻從來不知道真是個謎….離中央車站走路約10分鐘(中央車站是另一個我非常愛的景點),位於BryantPark裡面.

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在另外這一篇[紐約] 紐約必吃美食(進階版)我有寫到BryantPark是個紐約人上班偷閒的好地方,而圖書館就在同公園裡,如果借本書來公園喝咖啡也是滿詩意的.

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原以為圖書館應該不能照相所以沒計劃待很久.結果隨便走隨便拍都沒人擋！而且實在每個角落都太好拍了,導致最後在這耗上了好幾小時.

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我只能說好萊塢這次真的沒有誇大場景,沒有電腦科技,真的就是那麼美！！！甚至比電影裡拍出來的部分還美一百倍！唯一的差別就是我去的時候人多很多!

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而且是的,真的可以在這裡結婚！！！

(參考https://www.nypl.org/spacerental/weddings/images)

下面兩張是我這次拍到最滿意的照片,有點油畫的fu

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1911年開幕的圖書館是典型的19世紀末Beaux-Arts風格.BeauxArts是法國新古典風格,根據Wikipedia由於當時許多美國建築師到法國取經因此這種風格在美國也非常受歡迎.

BeauxArts有幾個特點：

古典建築的元素(羅馬圓柱,拱門,大量雕像等)

●　平屋頂

●　一樓入口挑高

●　華麗的階梯

●　平衡感

光在大廳我已經拍照拍到手軟,沒想到精彩的在樓上.這就是剛剛SexandtheCity電影片段出現的樓梯

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樓梯間的吊燈好美~~~~哪裡可以買到復刻版的請告訴我!!!

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樓梯一上去來到的McGrawRotunda是個佈滿壁畫的走廊

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其中一扇大門進去後是PublicCatalogueRoom(雕工好細緻的門~)

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PublicCatalogueRoom顧名思義應該是以前放圖書館目錄卡的地方(有沒有讀者太年輕不知道目錄卡是甚麼的?),現在沒有卡片了變成電腦…

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書桌,檯燈都好古色古香…

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穿過PublicCatalogueRoom才是圖書館的壓軸RoseMainReadingRoom這個閱讀室跟中央車站的大廳一樣大,總共有624個位子!...

原文出處：[紐約] 必去景點-圖書館

延伸閱讀：[韓國] 媽呀~ 我到北韓了!

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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