超獨特！荷蘭必買7大伴手禮

說到荷蘭你會想到什麼？浪漫的鬱金香花海？還是一座座位於水道邊的風車呢？一年四季都好玩的荷蘭，光阿姆斯特丹這座大城就足以讓人逛好買足，而名列世界遺產的小孩堤防(Kinderdijk)，以及搭船才能抵達的羊角村(Giethoorn)，其宛若童話小鎮般的景致，真是令人流連忘返啊。除此之外，荷蘭的伴手禮更是個個都獨具風格，讓人愛不釋手，現在就跟著Skyscanner一起到荷蘭去挑選最受旅客們喜愛的伴手禮吧！

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荷蘭煎餅(Stroopwafels)

讓女孩兒們忍不住尖叫的荷蘭煎餅，到了原產地更是不能錯過唷。夾著蜂蜜糖漿的格紋軟餅，有著淡淡的焦糖香味，而最道地的吃法其實是將煎餅放在熱茶杯上，待熱氣將餅內的糖漿薰軟後，配著熱茶一起享用，是最棒的荷蘭式下午茶。荷蘭煎餅在各個超市都買得到，一包10片裝只要2.5-3.5歐元(約台幣$88-123元)，怎麼能不多買個幾包回來呢。

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高達起司(Gouda)

不管是機場或是超市，都能看到一個個黃色圓輪狀的起司陳列在架上，這就是荷蘭最有名的高達起司；其原產於荷蘭南部的Gouda村，質地偏硬，風味從松露、芥末籽或常見的煙燻都有，年份較短的就是以黃色的石蠟塗層。售價以重量計，100公克的一般高達起司(無特殊風味)約從3.5歐元起(約台幣$123元)，買回來跟好友們一起品紅酒、嚐起司，別有一番興味。

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木鞋(Klompen)

由於荷蘭的地理位置之故，不但日照短、地表又潮濕，所以早期的荷蘭人都是穿著耐用又舒適的木鞋；而現在，幾乎等於荷蘭代表物的「木鞋」，仍是荷蘭人餽贈親友的好禮之一，也是各大慶典中表演者穿著的傳統服飾。木鞋伴手禮的花樣繁多，從大型擺飾到磁鐵、小鑰匙圈都有，一個鑰匙圈的價格約1歐元起(約台幣$35元)，街頭攤販或紀念品店隨處買得到哦。

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風車

風車也是象徵荷蘭的代表物之一，靠著海風長年的吹拂，帶動了荷蘭的水利經濟，也讓荷蘭有了「風車之國」的別稱，現在這些巨大的風車仍留存在荷蘭各地，你可以到最有名的桑達姆(Zaandam)風車民俗村去參觀。既然是代表物，帶回送人一看就知道是荷蘭來的，較常見的是瓷器擺飾或是磁鐵，一個有風車造型的磁鐵約5歐元(約台幣$175元)。

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手繪藍瓷(Delft Blue)

別驚訝，荷蘭美麗的手繪藍瓷其實是從中國傳入的哦，現在也成了荷蘭當地的特色產物。除了花瓶、圓盤等擺飾之外，藍瓷也應用在餐具握柄、木鞋造型瓷器等等，你可以挑選藍瓷握把的開瓶器或是胡椒罐當伴手禮，收到你禮物的好友們只要一使用，就會想到你囉。一個藍瓷胡椒罐的價格約4.5歐元(約台幣$158元)，紀念品店跟機場都買得到。

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梵谷畫作

知名的藝術大師梵谷(Vincent Willem van Gogh)就是出生在荷蘭，位於阿姆斯特丹的梵谷博物館(Van Gogh Museum)更收藏了他歷年來的大作；喜愛藝術的你，一定不能錯過購買梵谷紀念品的好機會，從印有梵谷畫作的眼鏡盒、扇子到手錶應有盡有，拿來送你的文青好友，一定會讓他感動到無以復加。除了博物館之外，你也可以在各地紀念品店買到梵谷的複製畫及其他相關延伸商品，一個零錢包約從20歐元起(約台幣$700元)。

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米飛兔(Miffy)

米飛兔是一個線條簡單又討喜的小兔子，天真無邪的表情讓所有粉絲的心都融化了。在1955年誕生於荷蘭北部的米飛兔，從一本充滿童趣的故事書，變成了可愛的玩偶，現在更是許多大人跟小孩最重要的童年記憶；若你喜歡米飛兔，千萬別錯過位於烏特勒支（Utrecht）的米飛兔博物館，線上電子票價1位成人5歐元(月台幣$175元)，小孩(2-12歲)9歐元(約台幣$315元)，現場購票價格請參考這裡。在博物館內的禮品店你可以買到各式各樣的米飛兔故事書以及商品，一般紀念品店也買得到，還有特別的藍瓷米飛兔呢；一個米飛兔小布偶(高約13公分)的價格是16歐元左右(約台幣$560元)，喜歡他，就把他帶回家吧。

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看了荷蘭這麼多好吃、好玩又好買的介紹，是不是也很心動呢？那就趕快計劃旅程吧！

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