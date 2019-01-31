見識冰島之美 老狐狸七天六夜冰島旅行經驗談－上篇

作者：Chen Joshua

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

老狐狸去年十二月底的時候，一行四人去冰島玩了一趟七天六夜的公路之旅，在旅途中見識到了冰島之美，也體驗到了比美國物價高三倍的可怕。決定來寫一篇老狐狸注意到的重點回顧，來分享一下這次冰島旅行的重要事項。對於已經去過冰島旅行的旅遊達人來說，應該不太有幫助，但對於從來沒去過冰島，還在計畫階段的讀者朋友，可能會有些幫助。然而內容有點多，所以會分成上下兩篇，這篇文章就先來分享上集。

背景回顧

1. 老狐狸在冰島的日期是 12/23～12/29，當時屬於冰島冬季，通常應該會有大雪，但這次的七天旅行之中，只有一天遇到下雪，所以運氣算不錯（也有可能是地球暖化？）

2. 這次團隊組成是四個人，目的是冰島公路旅行，所以租了一台 SUV，旅遊性質與只打算住在首都－雷克雅維克 (Reykjavik)，搭觀光巴士出遊的人會不太一樣。

3. 這篇不是要教怎麼用信用卡或點數／哩程，來完成冰島遊的旅遊攻略，單純是老狐狸的冰島旅遊體驗分享。

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飛行體驗

1. 飛冰島的航空不多，老狐狸這次是搭冰島自家的國籍航空－冰島航空 (Icelandair)，從芝加哥直飛首都的雷克雅維克國際機場 (KEF)，主編 Randy 有分享過冰島航空商務艙的體驗，讀者們可以參考一下。老狐狸用 Citi ThankYou 點數，以1點折抵1.25 美分的比例，直接購買經濟艙機票，一個人的票價差不多 $600，所以花了 47,250 Citi ThankYou 點數。

2. 這次購買的機票，不包餐食和托運行李，如果是美國出發的班機，根據不同地點，飛行時間大約需要 5～9 個小時，因此建議帶個便當再上飛機，不然飛到一半肚子餓，又不想花錢買機上餐點的話就慘了。如果打算托運行李，建議買票時就順便預付托運行李費用，會比較便宜。老狐狸和老婆這次沒有托運行李，一人一個登機箱＋背包，其實也非常夠用。

3. 登機箱大小有嚴格管制，只能使用以下尺寸的行李箱：21.6 x 15.7 x 7.8 inches (55 x 40 x 20 cm)，因此建議搭機前先檢查一下，以免被強制托運。老狐狸在機場有被櫃檯客服要求，把行李箱放進測量大小的框框內，好險有過關。另外可以帶上飛機的小包包大小限制，為 15.7 x 11.8 x 5.9 inches (40 x 30 x 15 cm)，這點也需要特別注意。老狐狸行李箱和背包都塞滿了東西後，剩下還有要帶的，就直接塞在大衣口袋內或穿在身上，所以如果想省一些托運費的，可以考慮這樣做。

4. 冰島航空的經濟艙，有 31 英吋的座位空間，老狐狸身高 180 公分，坐起來還算是夠大的，六個小時的飛行不會太可怕。重點是機艙硬體還算新，不會有老舊骯髒的感覺，所以還算舒適。選對航班的話，甚至因為搭機的人不多，可以兩人坐三個座位，中間的位置會空出來（老狐狸搭機回程時，中間就沒人坐）。因此建議登機前先上網選位，兩人飛的話，就選走道位＋靠窗位，運氣好沒人選中間位的話，讓你有更多空間。

5. 回程時，會在雷克雅維克機場的登機門前，才執行出關護照檢查手續，因此不要一過安檢，就在候機航廈逛街逛到最後一秒，早個二十分鐘走去登機門，才有足夠時間出關。

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租車體驗

1. 非常建議在租車前，先讀一下 Ryan 寫的冰島租車攻略，按照這篇教學可以省很多麻煩，也可以省下保險費。

2. 老狐狸這次是用 Chase Sapphire Preferred，透過冰島當地的租車公司－Iceland Car Rental 租的車。跟 Toyota RAV4 同等級的 Ford SUV 車款，四個人坐＋行李空間其實很夠。租了七天六夜，外加第二駕駛，只需要 $430 美金，算是挺划算的價錢，而且租到的這台還有附天窗，因此算是等級不錯的 SUV。

3. 冰島租車有分手排和自排，對於大部分人來說應該只習慣開自排車，因此訂車前要注意一下，如果看到價格比想像中便宜，有可能是不小心看到手排車了。

4. 冰島跟美國一樣是左駕，而且美國的遊客過去旅遊時，只需要帶美國駕照就可以租車，不需要國際駕照，所以滿方便的。拿到車時，記得要檢查一下車子有沒有傷痕，有的話記得先跟租車公司報備，以免還車時被扣錢。

5. 冰島油價很貴，你在加油站看到的價錢是每公升的價格，不像在美國是標記每加侖的價格，因此價錢要乘以 3.785，再除以 120（冰島克朗對美金匯率，才能比對美國的油價，簡單的說，冰島油價差不多是美國的三倍左右。

6. 冰島加油站都收信用卡，而且是自助加油，因此基本動作跟美國一樣。但是在冰島的加油站加油時，會要求輸入 PIN 碼，如果是用 Debit Card 那很容易，但美國信用卡通常不自動配 PIN，因此不是所有美國信用卡，都可以在冰島加油站的機器直接刷。老狐狸會建議去冰島前，帶著一張有 PIN 功能的 VISA 或 Mastercard 信用卡，這樣可以避免找得到加油站，卻沒法刷卡的窘境。

7. 在冰島開車，請不要路邊看到美景就隨便停，非常危險！沿路會有許多休息區，有大大的 『Ｐ』標誌讓你停車，這樣不但安全，也不會堵到後面的車子。

8. 在冰島不論白天晚上請都開車燈，因為常常會突然下雨或下雪，保持車燈開著，不但保護自己也保護來車。如果在郊外天黑，前方沒有來車的話，可以開霧燈來照得更遠，但如果遠方有來車，請記得關掉霧燈，不然會非常危險！

9. 冰島很多小型十字路口，使用圓環代替控制交通流量，而非紅綠燈，駛入圓環時請左看右看確定安全後再行駛，開出圓環時，也請先確認右方無來車。

10. 在冰島一號公路開車，請千萬注意安全，如果出車禍往往是整條路封起來幾個小時不給通車。老狐狸這次就有遇到，被卡在路上三個多小時無法前進，好險附近有個國家公園，所以可以下車上廁所與逛逛。

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冬季該帶物品

1. 大衣：冰島冬天很冷，雖然未必比芝加哥冷，但還是很冷，所以禦寒衣物非常重要。尤其是冰島天氣變化很快，一下來個大雨，一下來個大雪，或突然有來個冰雹，因此禦寒衣物不嫌多只嫌少。老狐狸這次是穿芝加哥很流行的加拿大雁派克大衣去冰島，非常夠用！雖然幾乎都是 0～5 度C的氣溫，但身體完全不冷，裡面也只需要穿一件衛生衣＋薄襯衫即可。不過只需要帶滑雪會穿的大衣其實就可以，重點是要有防水功能，可以省了飄雨時還要帶雨傘的麻煩。老狐狸不建議帶雨傘，因為冰島風大，雨傘很容易被吹走。

2. 褲子：老狐狸這次帶了兩件褲子，一件滑雪褲和一件防水褲。滑雪褲是在洞穴導覽 (Ice Cave Tour) 和極光導覽 (Aurora Tour) 時穿，因為會在戶外較久的時間，防雪防水又保暖比較安全，而且褲管有雙層設計，比較不會進水進雪讓襪子變濕。防水褲是平常穿，這樣不管刮風／下雨，都不怕濕不怕冷，這次穿了之後，結果一試成主顧，現在回到芝加哥出門時也常穿。穿牛仔褲雖然比較好看，但刮起風雨來會滿冷的，如果比較注重舒適度，直接帶防水褲去冰島，既省行李空間又能玩得更舒適。

3. 鞋子：冬季到冰島旅遊，建議直接穿高筒防水靴去，不但出遊時走路起來比較方便，在下雪結冰的路面，也比較不會冷或滑倒。不過冰島許多地面都是碎石地，有些景點甚至地面泥濘不堪，因此穿深色靴子比較不會覺得心痛，如果穿白色靴子去，很可能一天過後就變成泥巴色了。

4. 手套：老狐狸會建議帶兩雙手套，一雙防水手套，可以去玩雪玩冰，一雙觸控式棉織手套平常穿，而且可以使用手機。建議戴防水手套的原因，是因為如果是棉織手套去 Diamond Beach 這類景點，碰了冰塊就會濕，濕了就會冷，冷了就完全喪失手套的意義。而平常不會摸摸碰碰的時候，就戴著觸控式手套，替手保暖的同時還可以使用手機拍照／打卡，記錄冰島的美好。老狐狸把兩雙手套都塞在大衣內，所以其實也不佔空間，而且有需要的話，可以隨時替換手套做想做的事。

5. 圍巾襪子：記得帶圍巾，因為冰島風大，如果沒戴圍巾，脖子和臉會很冷，同行的朋友這次帶了可暖活脖子的 Neck Warmer，體積比圍巾小，也有達到保暖的功能，對於行李空間有限的人來說可能更適合。襪子方面，可以考慮也帶幾雙保暖襪－Thermal Socks，在戶外待比較久時，腳才不會冷，老狐狸搭長途飛機時，也常穿這種襪子保暖。

6. 行李箱整理：因為行李空間有限，其實可以考慮使用一些打包用的小方格－Packing Cubes，來幫助整理的方便性，這樣在冰島替換住宿時，也不用每次都重新整理行李箱，只需要把拿出來的 Packing Cube 放回去即可。

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