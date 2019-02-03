冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

【作者:leesczechlife】

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捷克的冬天甚麼時候下雪?

冬天適不適合來捷克旅行?

冬天來捷克可以做甚麼?

冬季捷克旅行要注意甚麼?

如果你曾有過上述的疑問，這篇的分享或許能給你一點參考，釐清一些你對冬天在捷克旅行的疑問。

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【捷克的冬天什麼時候下雪?】

我每年大概九月份就會開始被問捷克甚麼時候會下雪。然而下雪主要是看濕度，有時就算已經到零下好幾度了，但因為濕度沒有到，也不會下雪，每一年捷克開始下雪的時間都不太一樣。

大家會問這一題主要有兩個原因：一﹑期待看雪景，二﹑怕冷，認為下雪比較冷。

如果是期待看雪景，那真的要看運氣了，呈上所敘，全世界的雪都一樣，都是溫度和濕度互相合作達到一個默契才會下雪。相信如果你問住在歐洲其他國家的鄉親父老，他們也很難跟你回答這一題。

如果你是因為怕冷才問這一題，那我要跟你說明其實真正最冷的時候是雪融化的時候而非下雪的時候。所以其實冬末春初的時候才是最冷的，一方面融雪，一方面室內暖氣的使用也開始逐漸減少。

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【冬天適不適合來捷克旅行?】

捷克一年四季都非常適合來旅行，因為捷克是一個四季分明的國家，所以你不同的季節來景色都不一樣，每一個季節都會帶給你不一樣的體驗和感受。

簡單來說，如果你有符合以下某幾項敘述，就可以考慮冬天來趟捷克之旅：

1.想體驗聖誕市集的氣氛與文化(布拉格舊城廣場的聖誕市集被國際媒體CNN票選為世界上最棒的聖誕市集之一)

2.期待雪景(可以期待但不要怕失落，雪是要問天的)

3.不是特別怕冷的人：只要不是極度怕冷，有做好保暖準備冬天也可以很好玩

4.冬天剛好有充裕的假期可運用：那就來吧!

會問這一題可能是因為不太清楚捷克在冬天有甚麼活動，怎麼安排行程。所以我們接著提到活動。

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【冬天來捷克旅行可以做什麼?】

這裡提供的是一個大方向，並非景點列表。

因為不管是去哪裡旅行，首先都必須要先找出你對旅行的期待，再進一步的規劃景點。

如果你想體驗聖誕市集，聖誕節就有如台灣的農曆年那樣的盛大與重要，所以冬天期間有1-2個月的時間整個捷克的氛圍與活動會圍繞在聖誕節這個大主題上。此外，很多歐美旅客會到捷克來趟滑雪之旅。

冬天旅行也可以考慮提高室內活動的比例。每個人體驗旅行的方式﹑主題都不一樣：有人用享受美食﹑用攝影﹑也有人流連於書店﹑骨董店﹑博物館﹑美術館等來建立自己的旅行主題，一整天以室內行程為主做安排是可行的。之前有朋友來訪捷克，他事先做好安排，在兩天之內參訪了6個不同主題的博物館。

所以如果你的旅行主題多以室內活動為主，戶外的氣候或是陽光充裕與否對你來說沒有太大的影響，你也可以試著找出有興趣的展覽與藝文活動，安排一整天的室內行程：從一起床到下午4-5點可以拜訪有興趣的主題博物館或展覽，晚上可安排欣賞歌劇﹑芭蕾舞劇﹑話劇﹑戲劇等表演，表演結束後覺得還意猶未盡，就到當地的特色小酒吧熱鬧一下，直到睡意來時再回旅館。這將是一個完美的知性之旅(還算蠻知性的吧?)

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【冬季捷克旅行要注意甚麼?】

冬季日照短：通常在下午四點多就會天黑了。...

原文出處：冬天適不適合來捷克旅行呢?捷克冬季旅遊Q&A

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