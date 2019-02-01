偷走了這個世界所有的浪漫 希臘「最美」聖托里尼

【作者:hanahanatour】

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說到希臘，應該每個人都會想到這個「最強蜜月勝地」的愛琴海火山小島吧，沿崖壁修築的潔白房屋和藍色圓頂，自古以來就不管在希臘人還是拜占庭人眼中，聖托里尼Santorini就是「最美」的代表（它原名的古希臘文就是最美，真是羨煞多少女子啊）這個禮拜我們就來講講愛琴海的珍珠，聖托里尼。

圖／背包客棧 分享 facebook 多讓人開心的配色對吧~

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五千年前聖托里尼還是一片火山岩陸地，經歷了3600多年前一場非常嚴重的火山爆發之後，變成了如今的模樣。聖托里尼其實是由五個海島組成：錫拉島Thera、錫拉西亞島Therasia、阿斯普羅尼斯島Aspronisi以及兩個火山岩島。五個海島環繞著一個巨大的深入海面的碗狀火山口。歷史學家相信那次爆發毀掉了克里特島當初的米諾斯文明（話說他們可是歐洲最早發現的文字系統的發源地喔），卻也成就了我們現在所看到的：舉世無雙，充滿懸崖峭壁卻絕對繁榮的小島群們，藍白交錯，萬人膜拜的浪漫愛情聖地。

其中作為主島的錫拉島又稱聖托里尼島，是我們今天的主角。先來一段

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整個錫拉島其實不大，有許多特色的小鎮，不過小島上主要分為Oia依亞跟Fira費拉兩個部分～大家一致推崇的行程呢，就是白天Fira傍晚Oia，可以同時享受觀光地的熱鬧以及日落時夜幕降臨的美麗。

至於入住呢，青菜蘿蔔各有所好，喜歡熱鬧以及海邊生活的就往Fira去，那裡是郵輪入海的港口，也是各式精品店與餐廳的聚集地，人潮擁擠自然商機繁盛，交通便利。因為喜歡漫步城市之中的悠閑，又仗著咱們是會騎車的台灣人（笑）S跟朋友選擇了價格相對便宜，充滿小鎮和古蹟，西北的Oia作為咱們的探索據點。其實騎著摩托車來往兩個地方大約一個小時左右，也不是非常嚴苛的距離，所以大家就看看自己的喜好來選擇落腳的地點吧～

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整趟聖托里尼旅行，三陽的摩托車都是我們的好朋友XDDD

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聖托里尼錫拉島的Oia有這個世界最美的三大日落之稱，美到爆表應該不用S說了，重點是日落前的萬人空巷，這個時候，全世界的人都做好了悠閑的準備，拿好你的酒、帶上你的照相機，去吧，忘掉你的行程，離開你的車，摘下你的太陽眼鏡，握好身邊愛人交疊的雙手，去把你生命中永遠不會忘記的美麗瞬間牢牢記住在你的眼裡，是的，就是這麼美，讓我們一起來迎接火紅太陽沉入愛琴海的那個瞬間。

Cheers

願這世界所有我們所見過的美好，永遠不會被遺忘。

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接近夜晚的魔幻時刻，大自然，就是天分最高的藝術家

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而美麗，從來都有代價。

聖托里尼正如是。

純然潔白相間的建築，環繞著蔚藍色的愛琴海岸，有陡峭的懸崖地形，也有美麗的火紅色沙灘，一個不過73平方公里的小島，卻是得天獨厚的什麼都有，但是你知道嗎，在這裏竟然連溪流都是一種奢侈的想像～九零年代之前他們是沒有淡水的，只能夠依靠不同的方式收集雨水來維持可以飲用的淡水資源，後來，咱們人類再度展現出來我們與天爭地的智慧～這裡有了一座淡水處理廠，雖然因為很硬所以水還是難喝的不得了（對不起）但是至少，現在的聖托里尼，有水了。...

原文出處：偷走了這個世界所有的浪漫。希臘聖托里尼

延伸閱讀：窮山惡水也要活下去的鬼城。義大利馬泰拉

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