廢墟中重生「德勒斯登」巴洛克經典名城

【作者:wilhelm】

-王侯馬列圖與聖母教堂。 圖／背包客棧 分享 facebook

德勒斯登是薩克森邦的首府，過去亦是薩克森王國的王都，以華麗的巴洛克與洛可可式建築而聞名，有著易北河上的佛羅倫斯之美稱。然而由於遭受二戰末期毀滅性的大轟炸以及冷戰期間深藏鐵幕之後，即便德勒斯登精華的舊城中心也在兩德統一後完成重建，但所受到的注目度似乎不及德西與德南的傳統旅遊熱門城市。

-德勒斯登舊城中心。 圖／背包客棧 分享 facebook

作為選帝侯與薩克森王室世紀以來的居所，德勒斯登自然是被精心雕琢，在奧古斯都時期更是大量引入義大利的藝術家。我當時是從捷克搭火車而來，從車站步行到舊城中心會經過去蘇維埃時期的共產式建築街區，即便今日多改裝成時髦的商場，但仍多為方正樸素的統一樣式外觀。也因此當我最終走到精緻的巴洛克/洛可可式的舊城中心時，被兩者的對比給深深震撼，至今難忘。

-德勒斯登舊城中心。 圖／背包客棧 分享 facebook

美麗的舊城中心最精華處，當屬使用兩萬三千片高級麥森瓷磚拼製的「王侯馬列圖」(Fürstenzug，又譯王侯行進圖)，此圖講述的是Wettin王朝自十二世紀以降的700年悠長輝煌歷史。納入新成立的統一德國後，此圖有著彰顯薩克森的顯赫家世的作用。這幅龐大且以磁磚製成的藝術品奇蹟似的在德勒斯登大轟炸中倖存下來，僅部分磁磚遭受輕微的損傷。

-王侯馬列圖與聖母教堂。 圖／背包客棧 分享 facebook

然而鄰近的聖母教堂就沒有如此幸運，這座德勒斯登人的精神寄託雖然撐過了兩日兩夜的轟炸，但最後仍然抵擋不了燃燒彈釋放出的1000ºC高溫，支撐教堂的支柱被燒得通紅而爆炸，外牆重達六千頓的石塊隨即崩塌。戰後聖母教堂的斷垣殘壁在原址靜置了五十年的光陰，直到2005在國際捐獻的幫助下才完成重建。盟軍在德勒斯登的大轟炸起了相當大的爭議，主要是該城並無直接的軍事設施且具有高度的文化價值，卻遭受無差別的大規模轟炸，特別是燃燒彈造成的火勢之猛烈、溫度之高，甚至形成了微氣候，出現了火焰風暴，造成至少兩萬五千人喪生，整座城市只剩斷垣殘壁。

-聖母教堂。前方的雕像是提倡宗教改革的馬丁路德。 圖／背包客棧 分享 facebook

-上圖左方的斷垣即是當時聖母教堂倒塌後留下的原件，目前保留在原地憑弔與警世。 圖／背包客棧 分享 facebook

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聖母教堂本身也可看見新舊建材交互使用的痕跡。較黑的部分是原本聖母教堂倖存的部分。

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德勒斯登的舊城中心在鐵幕倒下後才完成重建，包括著名的茨溫格宮、森帕歌劇院、宮廷教堂與王居等等，無論是穿梭於街道間，或是沿著易北河漫步在有歐洲陽台美名的布呂爾平台上，都是極為愜意。但要欣賞這些經典建築構築出的優美天際線，最佳位置是在易北河的新城岸，幾乎所有著名地標都能盡收眼底。

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-茨溫格宮。 圖／背包客棧 分享 facebook

-茨溫格宮的王冠門。 圖／背包客棧 分享 facebook

-王居入口。 圖／背包客棧 分享 facebook

-森帕歌劇院。 圖／背包客棧 分享 facebook

-森帕歌劇院。 圖／背包客棧 分享 facebook

-布呂爾平台是由舊時堡壘結構上興建的建築群，有歐洲陽台之美稱，可眺望易北河景。 圖／背包客棧 分享 facebook

德勒斯登離柏林不遠，也極為靠近捷克邊界，若有前往柏林或布拉格旅行的計畫，不妨考慮一同造訪德勒斯登...

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