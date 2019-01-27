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攻略／如何申請俄羅斯簽證流程教學

2019-01-27 21:00背包客棧

【作者:Mikage】

圖／背包客棧
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俄羅斯簽證】如何申請俄羅斯簽證攻略教學

世界上國土最大的國度–俄羅斯，說是歐洲但也是亞洲，連文化都是混合了許多種族，長久以來，有著獨樹一格的特殊性，為其披上了神秘的面紗。

莫斯科的代名詞克林姆林宮、人文歷史豐富的聖彼得堡和近年興起的遠古貝加爾湖，撩起大家對俄羅斯的好奇心，令人想要一探究竟。不過，入境俄羅斯之前，還要先辦理麻煩要命的簽證，尤其邀請函部份更是弄得人心惶惶，本篇將揭露如何申請邀請函和辦理俄羅斯簽證的流程。

申請流程主要分成四個步驟：

1.計畫出入境日期、去哪些城鎮、住宿點

2.申請邀請函+住宿證明Voucher，並申請寄送正本

3.填寫線上簽證申請表

4.正式送件

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.【計畫出入境日期、去哪些城鎮、住宿點】

由於第二步驟的邀請函與住宿證明，需要填寫出入境日期(最多30天)、計畫去的鄉鎮城市名、還有每一個下榻的飯店或民宿名，雖然不需要提出證明，但辦理簽證時，有可能被要求出示機票和訂房紀錄，所有文件都要確切符合且合理，若被發現有所出入會被退件。

當然，簽證到手後，就算改了機票或住宿，或多去少去記個點沒什麼關係，只要在當初申請的日期內進出，也不太會有人管，但還是盡量乖乖照著當初申請的地點走。不然，若是和申請時差異太大，有可能被抓去西伯利亞勞改(誤)。

2.【申請邀請函+住宿證明Voucher，並申請寄送正本】

邀請函+住宿證明Voucher，其實是一起申請的，一般稱之為「VisaSupport」，只是會有兩張不同的文件而已。現在網路上大多主流是用RealRussia或Hotelpro，這邊以我使用的RealRussia為例。

目前的VisaSupport價錢(2019/1)

單次入境￡15.30

二次入境￡25.50

RealRussia之Visasupport申請頁

https://visas.realrussia.co.uk/Apply/Support_apply2.asp?option=0

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全部填完送出，會出現付款頁面，信用卡用力地刷下去，不一會兒，電子版的邀請函就會送到你的電子信箱。

圖／背包客棧
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欸欸欸，還不要鬆懈呀！接下來才是重點，由於辦理簽證會要求VisaSupport(邀請函+住宿證明Voucher)正本，電子版的印出來不收，所以我們要做的事，請RealRussia寄正本到台灣。

郵寄方式有三種(費用有時會有少許落差)

EMS費用→£31｜時間→7~14工作天

PonyExpress費用→£44｜時間→4~7工作天

DHL費用→£79｜時間→3工作天

寫封簡單的英文信，寄到visas@realrussia.co.uk

範例如下

--------------------------------------------------------------------------------------------

原文出處：俄羅斯簽證 攻略教學

延伸閱讀：羅馬尼亞 ─ 馬拉穆雷什的搭便車奇遇

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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