萊茵河景點！隱身於河谷與森林中的埃爾茲城堡

【作者:wilhelm】

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萊茵河(Rhein)是德國重要河流之一，亦是德國重要的精神象徵。萊茵河從古至今都是重要的河運路線，也因此形成許多城鎮與都市。德國城邦時期的貴族為了對貿易船隻收取關稅，更在出現了沿河興建城堡與堡壘的熱潮，形成了短短幾公里卻有眾多城堡的盛況。

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萊茵河大致可以分成四個區段，分別為高萊茵、上萊茵、中萊茵與下萊茵。而首段提到的羅蕾萊與眾多城堡則位在中萊茵段，因此是熱門的旅遊景點。羅蕾萊是此處的一塊礁石，傳說一名女妖坐在此塊礁石上，拿著梳子梳理長度幾乎覆蓋全身的美麗金髮，唱著歌曲。過往此地的船員莫不為其美貌與歌聲傾倒，因此分心撞上暗礁而導致船隻沈沒。

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不過現實中的羅蕾萊上並沒有吟唱歌曲的美麗金髮女妖，而比起女妖更讓船家與商人煩心的大概是繁複的關稅。統一前的德國是由眾多的城邦組成，數量一度高達350個親王國、公國、自由城等。這主要是過去德國的統治權是在皇帝與教皇之間拉扯，在十一世紀時，教皇權力高過皇帝，導致原本受制於皇帝的地方貴族開始大興土木興建城堡、收取關稅，在萊茵河的這個區段，每約十公里就有一處關口收取關稅。數百年後，雖然少數城堡在皇帝收復權力的過程中受到損害，但大規模的破壞還是來自日後的法軍（法國一直想以萊茵河作為兩國的天然國界）。其實萊茵河流域，特別是往西到與法國接壤一帶，牽扯太多德法的歷史情仇，篇幅太長，往後有機會再談吧。

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今日這些城堡大多改建成博物館、餐廳或飯店，搭配周遭小鎮，若要每個城鎮或城堡都造訪，恐怕要花上個一、兩天，因此搭船遊覽兩岸的城堡是大多數人的選擇。然而，我會再額外推薦在Koblenz轉入萊茵河的支流摩澤爾河，去看隱身在世外桃源的德國經典城堡-埃爾茲堡。雖然密度不及萊茵河，摩澤爾河兩岸也點綴有許多城堡與村莊，也許因為偏離主要旅遊路線、避開了喧囂，摩澤爾河較為平靜宜人，鄉間風情更顯可愛。隱身於河谷與森林中的埃爾茲城堡，在其建成後的八百年歲月裡，透過埃爾茲家族巧妙的外交手腕與政治聯姻，完美地保存下來。在戰爭與毀滅並不少見的德國歷史裡實屬難得。

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從Koblenz沿著萊茵河往下游走，則會來到德國的另一座名城科隆。中世紀的科隆是德國最大的城市，在羅馬帝國時期就已建城，更是兩大貿易路線的交會點。市中心在二戰中95%的區域被摧毀，連著名的歌德建築傑作科隆大教堂也不能倖免。這座歷時632年才完成的德國建築結晶在二戰轟炸中被盟軍的炸彈擊中14次，但並沒有被擊垮，在被幾乎被夷為平地的城市中顯得格外顯眼。今日的科隆大教堂除了早已完成修復外，也被列為世界文化遺產，更是德國最多人造訪的地標...

原文出處：萊茵河、科隆與德國城堡熱潮

延伸閱讀：紐倫堡 德意志的榮光與黑暗

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