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一家五口玩迪士尼「一日燒掉4.2萬」 父記下驚人帳單崩潰：還不如出國！

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
親子旅遊迪士尼示意圖(非本文當事者)。圖／翻攝華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort官網
親子旅遊迪士尼示意圖(非本文當事者)。圖／翻攝華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort官網

夢幻遊樂園成惡夢？！美國一名佛州父親在社群平台上分享一家五口造訪奧蘭多迪士尼樂園的開銷明細，引發廣大網友共鳴與熱議。短短一天的迪士尼遊玩費用，竟要噴掉高達1,400美元(約台幣4萬2千元)，令他直呼「還不如出國！」、「這根本是我的地獄！」。

圖／翻攝華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort官網
圖／翻攝華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort官網

擁有12.4萬粉絲的X社群帳號「Financial Dystopia」發布一則影片，一名佛州父親表示，雖然迪士尼距離他家僅約20分鐘車程，花費卻讓他震驚到懷疑人生...無奈表示：「這裡根本是我的地獄，到處都擠滿了人，一整天就在花錢、排隊、再花錢。我不敢相信我們為了這樣的一天花了這麼多錢。」

根據他的計算，光是進入樂園就得支付30美元的停車費(約台幣900元)，而五張門票總價高達974美元(約台幣2.9萬元)，以及入園後各種花費，包含兩瓶水和三支冰淇淋29.5美元、一杯啤酒與椒鹽脆餅19美元、中午披薩餐44.35美元，最後晚餐在迪士尼泉的墨西哥餐廳則花了245.27美元，零零總總加上紀念品與零食，他們一天的總開銷來到驚人的1,391.91美元(約台幣4萬2,146元)。

圖／翻攝X@financedystop@
圖／翻攝X@financedystop@

他還提到，過程中選擇忍痛放棄的有，加購「快速通關」每人需額外支付35美元(約台幣1,050元)，以及兒子在紀念品店看上一把星際大戰光劍，標價44.99美元(約台幣1,362元)，不然帳單恐怕還要再往上加碼。

影片曝光後，迅速掀起一陣熱議，達到800萬次以上的觀看數與上千則留言，引網友共鳴表示：「我太太一直吵著要去迪士尼，看到這帳單我決定堅持不去」、「我們一家人有買快速通關，一天就花了4,800美元(約台幣14萬元)，人數還比你少。」

但另外也有人指出，這些開銷其實可以透過事先準備降低，「食物和飲料太貴了，自己帶水就能省下不少」；也有部分網友認為這樣的花費並不誇張，指出以五個人來說，面對考慮到近年來迪士尼全面調漲的定價政策，每人平均2,800多元台幣，其實對於大型主題樂園來說尚屬於合理範圍。

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