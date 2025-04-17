兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

美國聯合航空（United Airlines）一架載有159人的航班，13日從丹佛國際機場起飛不久，即發生引擎起火，初步研判是罕見的「兔子撞擊」所致。

ABC報導，聯合航空2325號班機13日自丹佛國際機場起飛，原定飛往加拿大亞伯達省的愛德蒙頓（Edmonton），起飛後不久便發生異常，隨後緊急折返降落。

根據LiveATC的飛行通訊音檔，機組人員曾要求地面協助檢查引擎是否起火，隨後被告知疑似有一隻兔子被吸入引擎中。飛行員回應道：「兔子進了2號引擎，那就對了。」

這架波音737-800客機當時載有153名乘客與6名機組人員。

乘客沃爾夫（Scott Wolff）在接受《早安美國》節目訪問時表示：「我聽到一聲巨響，機艙內震動非常劇烈。」他表示飛機仍持續爬升，但每隔幾秒鐘就會從引擎傳來爆震聲，「後方還冒出巨大火球，機上乘客當時都開始驚慌。」

在丹佛機場地面目擊飛機狀況的麥克柯瑞（Wyatt McCurry）則說：「我當時感到胃一陣發寒，只想著：我可能會親眼看到一架飛機墜毀。」

所幸，該班機最終安全返航丹佛。聯合航空發聲明表示：「我們自丹佛飛往愛德蒙頓的UA2325航班為處理疑似野生動物撞擊，已安全返航。」

美國聯邦航空總署（FAA）則指出，該班機於當地時間13日晚間8時05分左右折返，當時機組人員回報在起飛時撞擊到某種動物。乘客已改搭其他班機繼續前往愛德蒙頓，FAA 正在調查此事。

根據FAA資料，野生動物撞擊在美國航空領域相當常見，去年便通報逾2萬起事件，其中絕大多數為鳥擊。而兔子撞擊極為罕見，2023年全美僅通報4起，其中一起發生在丹佛國際機場。