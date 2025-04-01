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最愛這一款「台味泡麵」！ 網紅Ray登上美國GQ 大秀台灣護照、吃牛肉麵、喝珍珠奶茶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube
10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube

最強台灣實況主網紅Ray，最新登上美國GQ頻道分享「人生不能沒有的10項必需品」，影片中Ray秀出台灣護照，在鏡頭前介紹他最愛的零食、與好友打鬧鬥嘴，更大啖牛肉麵、珍珠奶茶，瞬間讓「Taiwan」在世界大放異彩！

網紅Ray有著最強台灣高中生之稱，起因是他於2023年到日本旅遊時，遇到他喜歡的美國網紅Kai Cenat並進一步成為朋友，後來Kai甚至飛到台灣參加Ray的畢業典禮，後續兩人還有互動影片上傳，觀看數累計總和已破1億次。

Ray今天登上美國GQ頻道，並在節目中分享人生不能沒有的10項必需品，不只秀出台灣護照，更在鏡頭前拿起一包泡麵說：「這包才是真正的，如果你來自台灣，你一定知道」，而他秀出來的正是台灣的「維力炸醬麵」。

10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube
10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube

影片中當他吃牛肉麵時說：「我很想念台灣的食物，因為那是家」，並且在喝珍珠奶茶前，先搖一搖珍奶的手勢，完全接地氣，呈現滿滿台灣味！

影片一出不到半天已破百萬次瀏覽，網友紛紛在影片下方留言「Ray真的是活生生的台灣之光」、「Ray有料阿 維力炸醬麵」、「居然上了國外的GQ！最佳外交大使」。

10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube
10 Things Ray Can’t Live Without。圖／翻攝GQ Sports Youtube

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