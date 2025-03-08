4月熱情開跑！ 「關島可可路跑」沿著杜夢灣海岸線 感受島嶼度假風情

【旅奇傳媒/編輯部報導】關島頂級運動盛事－「關島可可路跑」（Ko’Ko Road Race）將於04/12（六）-04/13（日）隆重登場！來自世界各地的菁英跑者將齊聚一堂，共同參與這場精彩賽事。參賽者將沿著關島著名的杜夢灣海岸線奔跑，在壯麗海景與微風中奔馳，沉浸於關島獨特的島嶼魅力，盡情享受運動與度假的雙重樂趣！

▲關島可可路跑週末（Ko'Ko Weekend）包含成人可可路跑與兒童趣味路跑，為全家帶來歡樂跑步體驗。 圖：關島台灣辦事處／提供

「關島可可路跑週末活動」（Ko’Ko Weekend Event）包含關島可可成人路跑（Ko’Ko Road Race）與關島可可兒童趣味路跑（Ko'ko' Kids Fun Run），讓大人與小朋友都能享受跑步的樂趣。關島可可兒童趣味路跑針對4至12歲的兒童，依年齡分為三個組別，並設有不同距離的比賽：4至6歲組（0.6公里）、7至9歲組（1.6公里）、10至12歲組（3.3公里）。關島可可成人路跑則包括21公里半程馬拉松及5公里道路接力賽（4人一組）。比賽皆從杜夢灣出發，跑者將沿著關島迷人的海岸線前進，途經地標建築與絕美風景，感受熱帶島嶼的獨特魅力。所有完賽者皆可獲得專屬獎牌，為這場難忘的挑戰留下珍貴紀念。

「關島可可路跑」自2006年創辦以來，至今已邁入第19屆，不僅促進社區參與，更提升大眾對關島特有物種－「可可鳥」的關注與認識。可可鳥，又稱關島秧雞，是一種不會飛行的鳥類，同時也是關島生態系統中的重要物種，然而，由於棕樹蛇的侵害、農藥使用及其他外來物種的影響，其數量驟減，瀕臨滅絕。透過關島可可路跑週末活動，持續推動保育行動，喚起大眾對可可鳥生存現況的重視，共同為這珍貴物種的復育努力。

聯合航空將於04/02起開通台北直飛關島的定期航班，前往關島更加便利，每週三與週六各一班，飛行時間約3.5至4小時。欲了解更多航班資訊，請參見「聯合航空」官方網站。

來到關島可以體驗豐富多元的活動，從體驗高空跳傘、水上摩托車等戶外探險活動，到品嚐道地的查莫洛美食，皆能讓旅客深入體驗島嶼文化。除了參加可可路跑之餘，關島更是探索新冒險、體驗獨特島嶼文化、享受免稅購物或在細軟沙灘上放鬆的理想度假勝地。今年四月，讓我們相約關島可可路跑，展開一場難忘的熱帶島嶼之旅，立即在www.visitguam.com/koko報名參加！

關島的自然美景和白色沙灘，使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。有關關島旅遊訊息，請查詢「關島觀光局」GVB 台灣官方網站，或 GVB 台灣 Facebook 粉絲專頁、GVB 台灣 Instagram。

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