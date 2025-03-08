快訊

藍綠大咖同場弔唁 柯爸告別式約1200人出席 流程曝光

砍死技術長！雲云董事長傷勢曝…死者妻早知夫受霸凌「焦慮還失眠」

經典賽／願代表中華隊！紅人台美混血費爾柴德：若能效力一定很棒

4月熱情開跑！ 「關島可可路跑」沿著杜夢灣海岸線 感受島嶼度假風情

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
關島可可路跑週末（Ko'Ko Weekend）將於04/12-4/13舉行。　圖：關島台灣辦事處／提供
關島可可路跑週末（Ko'Ko Weekend）將於04/12-4/13舉行。　圖：關島台灣辦事處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】關島頂級運動盛事－「關島可可路跑」（Ko’Ko Road Race）將於04/12（六）-04/13（日）隆重登場！來自世界各地的菁英跑者將齊聚一堂，共同參與這場精彩賽事。參賽者將沿著關島著名的杜夢灣海岸線奔跑，在壯麗海景與微風中奔馳，沉浸於關島獨特的島嶼魅力，盡情享受運動與度假的雙重樂趣！

▲關島可可路跑週末（Ko'Ko Weekend）包含成人可可路跑與兒童趣味路跑，為全家帶來歡樂跑步體驗。　圖：關島台灣辦事處／提供
▲關島可可路跑週末（Ko'Ko Weekend）包含成人可可路跑與兒童趣味路跑，為全家帶來歡樂跑步體驗。　圖：關島台灣辦事處／提供

「關島可可路跑週末活動」（Ko’Ko Weekend Event）包含關島可可成人路跑（Ko’Ko Road Race）與關島可可兒童趣味路跑（Ko'ko' Kids Fun Run），讓大人與小朋友都能享受跑步的樂趣。關島可可兒童趣味路跑針對4至12歲的兒童，依年齡分為三個組別，並設有不同距離的比賽：4至6歲組（0.6公里）、7至9歲組（1.6公里）、10至12歲組（3.3公里）。關島可可成人路跑則包括21公里半程馬拉松及5公里道路接力賽（4人一組）。比賽皆從杜夢灣出發，跑者將沿著關島迷人的海岸線前進，途經地標建築與絕美風景，感受熱帶島嶼的獨特魅力。所有完賽者皆可獲得專屬獎牌，為這場難忘的挑戰留下珍貴紀念。

「關島可可路跑」自2006年創辦以來，至今已邁入第19屆，不僅促進社區參與，更提升大眾對關島特有物種－「可可鳥」的關注與認識。可可鳥，又稱關島秧雞，是一種不會飛行的鳥類，同時也是關島生態系統中的重要物種，然而，由於棕樹蛇的侵害、農藥使用及其他外來物種的影響，其數量驟減，瀕臨滅絕。透過關島可可路跑週末活動，持續推動保育行動，喚起大眾對可可鳥生存現況的重視，共同為這珍貴物種的復育努力。

聯合航空將於04/02起開通台北直飛關島的定期航班，前往關島更加便利，每週三與週六各一班，飛行時間約3.5至4小時。欲了解更多航班資訊，請參見「聯合航空」官方網站。

來到關島可以體驗豐富多元的活動，從體驗高空跳傘、水上摩托車等戶外探險活動，到品嚐道地的查莫洛美食，皆能讓旅客深入體驗島嶼文化。除了參加可可路跑之餘，關島更是探索新冒險、體驗獨特島嶼文化、享受免稅購物或在細軟沙灘上放鬆的理想度假勝地。今年四月，讓我們相約關島可可路跑，展開一場難忘的熱帶島嶼之旅，立即在www.visitguam.com/koko報名參加！

關島的自然美景和白色沙灘，使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。有關關島旅遊訊息，請查詢「關島觀光局」GVB 台灣官方網站，或 GVB 台灣 Facebook 粉絲專頁、GVB 台灣 Instagram。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 路跑 關島

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

籃球／亞洲盃外卡賽天母登場 我將與泰國、關島爭門票

台灣出發好康 聯航關島萬元起、國泰歐洲新點82折

228峨眉桶柑路跑人數創新高 穿越果園 喝橘子汽水吸睛

4月起台北直飛關島萬元來回機票 免簽輕鬆玩

相關新聞

全球首間「Netflix餐廳」限時開張！ Netflix Bites 快閃Vegas　「魷魚遊戲、海賊王、星期三」劇情風味大餐 等你來嚐

全球首間「Netflix餐廳」開幕！ 一年期快閃Vegas 「魷魚遊戲、海賊王、星期三」人氣劇情餐點快感嚐鮮

麥當勞全新「寶可夢歡樂餐」登場！還有限量精靈卡趕快收集

即日起，全新「寶可夢歡樂餐」正式在全美麥當勞門市限時開賣，帶來更多體驗《寶可夢集換式卡牌遊戲》的趣味選項！購買「歡樂餐」並透過麥當勞App下單的顧客，還可解鎖額外遊戲驚喜，讓寶可夢迷一次滿足。

變與不變間的舊金山　玩轉AI時尚&經典魅力

疫情後走訪幾趟美國，發現到西岸的第一重鎮「舊金山」（San Francisco），在變與不變中，都巧妙地融合在生活裡。昔日知名景點人潮回流近9成，只是部份傳統店家不敵疫情後遺症，大門依舊深鎖，蒙上一層淡淡的愁。不過，正所謂舊的不去、新的不來，再加上AI科技報到，舊金山在觀光旅遊再出發這塊，倒是欣欣向榮，讓人好生享受。

100周年回歸原樣！ 紐約曼哈頓地標「薩克斯第五大道-聖誕燈光秀」今年取消

100周年回歸原樣！ 紐約曼哈頓地標「薩克斯第五大道-聖誕燈光秀」今年取消

預計2028年開業！日本星野集團前進美國紐約州開設溫泉旅館

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本星野集團今年迎來創業110周年，不僅推出各種歡慶活動，10/17更發表了將於2028年在美國紐約州開設溫泉旅館的計畫，可說是日本飯店業界首度前進美國開業溫泉飯店的全新創舉

踩油門嗨起來！ 美國西北公路旅行打卡不停歇 從「西雅圖到火山口湖 華盛頓州玩到奧勒岡州」

美國幅員遼闊，南來北往、東西往返，除了航空運輸，陸路靠的就是四通八達、有如蜘蛛網狀的公路系統。許多旅人想到美國，腦海中首先浮現的即是一條無盡延伸的公路，還有藍天、白雲、輕風拂面及悅耳鄉村音樂，這，就是典型的美國公路之旅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。