全球首間「Netflix餐廳」限時開張！ Netflix Bites 快閃Vegas　「魷魚遊戲、海賊王、星期三」劇情風味大餐 等你來嚐

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

全球首間Netflix主題餐廳"NETFLIX BITES Vegas"正式登場！這是Netflix跨界餐飲的第一步，選在拉斯維加斯米高梅酒店（MGM Grand）盛大開張，不僅讓影迷們品嚐到角色最愛的美食，還能享受獨一無二的用餐體驗。

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Netflix Bites主題餐廳將各個熱門影集節目所啟發的神奇美味料理端上桌，包括《魷魚遊戲》俄羅斯輪盤炸雞、《海賊王》壽司船、《星期三》小手菜餚、《絕命毒師》墨西哥風味餐、《怪奇物語》多款甜點等，還有知名主廚特調的雞尾酒等，讓食客們彷彿置身於劇集場景之中，體驗劇情沈浸式快感饗宴。

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這家Netflix主題快閃餐廳將在拉斯維加斯只開業一年，除了有機會品嚐到劇中的美食，超用心的裝潢環境，更能體驗到影集帶來的氛圍，想嚐鮮的影迷們，趕快訂位衝一波！

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