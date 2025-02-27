快訊

地牛翻身！下午1時01分高雄規模4.2地震 最大震度3級

看電影遭灌水！2國中生破千元買「電影票+飲料餐點」 業者認疏失：全額退費

HOLA中和店宣布熄燈 在地人惋惜分析敗因「在捷運旁也不想去」

全球首間「Netflix餐廳」限時開張！ Netflix Bites 快閃Vegas　「魷魚遊戲、海賊王、星期三」劇情風味大餐 等你來嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

全球首間Netflix主題餐廳"NETFLIX BITES Vegas"正式登場！這是Netflix跨界餐飲的第一步，選在拉斯維加斯米高梅酒店（MGM Grand）盛大開張，不僅讓影迷們品嚐到角色最愛的美食，還能享受獨一無二的用餐體驗。

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

Netflix Bites主題餐廳將各個熱門影集節目所啟發的神奇美味料理端上桌，包括《魷魚遊戲》俄羅斯輪盤炸雞、《海賊王》壽司船、《星期三》小手菜餚、《絕命毒師》墨西哥風味餐、《怪奇物語》多款甜點等，還有知名主廚特調的雞尾酒等，讓食客們彷彿置身於劇集場景之中，體驗劇情沈浸式快感饗宴。

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

這家Netflix主題快閃餐廳將在拉斯維加斯只開業一年，除了有機會品嚐到劇中的美食，超用心的裝潢環境，更能體驗到影集帶來的氛圍，想嚐鮮的影迷們，趕快訂位衝一波！

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

相關新聞

全球首間「Netflix餐廳」限時開張！ Netflix Bites 快閃Vegas　「魷魚遊戲、海賊王、星期三」劇情風味大餐 等你來嚐

全球首間「Netflix餐廳」開幕！ 一年期快閃Vegas 「魷魚遊戲、海賊王、星期三」人氣劇情餐點快感嚐鮮

麥當勞全新「寶可夢歡樂餐」登場！還有限量精靈卡趕快收集

即日起，全新「寶可夢歡樂餐」正式在全美麥當勞門市限時開賣，帶來更多體驗《寶可夢集換式卡牌遊戲》的趣味選項！購買「歡樂餐」並透過麥當勞App下單的顧客，還可解鎖額外遊戲驚喜，讓寶可夢迷一次滿足。

變與不變間的舊金山　玩轉AI時尚&經典魅力

疫情後走訪幾趟美國，發現到西岸的第一重鎮「舊金山」（San Francisco），在變與不變中，都巧妙地融合在生活裡。昔日知名景點人潮回流近9成，只是部份傳統店家不敵疫情後遺症，大門依舊深鎖，蒙上一層淡淡的愁。不過，正所謂舊的不去、新的不來，再加上AI科技報到，舊金山在觀光旅遊再出發這塊，倒是欣欣向榮，讓人好生享受。

100周年回歸原樣！ 紐約曼哈頓地標「薩克斯第五大道-聖誕燈光秀」今年取消

100周年回歸原樣！ 紐約曼哈頓地標「薩克斯第五大道-聖誕燈光秀」今年取消

預計2028年開業！日本星野集團前進美國紐約州開設溫泉旅館

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本星野集團今年迎來創業110周年，不僅推出各種歡慶活動，10/17更發表了將於2028年在美國紐約州開設溫泉旅館的計畫，可說是日本飯店業界首度前進美國開業溫泉飯店的全新創舉

踩油門嗨起來！ 美國西北公路旅行打卡不停歇 從「西雅圖到火山口湖 華盛頓州玩到奧勒岡州」

美國幅員遼闊，南來北往、東西往返，除了航空運輸，陸路靠的就是四通八達、有如蜘蛛網狀的公路系統。許多旅人想到美國，腦海中首先浮現的即是一條無盡延伸的公路，還有藍天、白雲、輕風拂面及悅耳鄉村音樂，這，就是典型的美國公路之旅！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。