麥當勞全新「寶可夢歡樂餐」登場！還有限量精靈卡趕快收集

即日起，全新「寶可夢歡樂餐」正式在全美麥當勞門市限時開賣，帶來更多體驗《寶可夢集換式卡牌遊戲》（Pokémon TCG Pocket）的趣味選項！購買「歡樂餐」並透過麥當勞App下單的顧客，還可解鎖額外遊戲驚喜，讓寶可夢迷一次滿足。

圖／取自美國麥當勞官網

每份「寶可夢歡樂餐」都包含一包隨機的《寶可夢集換式卡牌遊戲》卡包（內含15款卡牌中的4張），另附寶可夢主題海報及貼紙，讓顧客親手裝飾專屬海報。此外，本次「歡樂餐」還有四款限量版寶可夢主題餐盒設計，包括噴火龍、皮卡丘與快龍、烈空坐以及咆哮月亮，讓粉絲收藏樂趣再升級！

圖／取自美國麥當勞官網

麥當勞資深行銷總監Guillaume Huin表示：「與寶可夢的合作讓我們充滿熱情與期待，這是兩大品牌粉絲共同的童年回憶。我們希望透過這次活動，為顧客帶來更多美好回憶與歡樂時刻。」

圖／取自美國麥當勞官網

此外，透過麥當勞App購買「寶可夢歡樂餐」，顧客還可免費獲得《寶可夢集換式卡牌遊戲Pocket》應用程式的專屬兌換碼，解鎖數位卡包與Wonder Pick隨機卡片獎勵！而更精彩的是，寶可夢迷還能前往麥當勞門市參加「Pokémon GO」活動，於特定日期與地點挑戰五星團體戰，並利用誘餌模組吸引更多精靈！

圖／取自美國麥當勞官網

全新「寶可夢歡樂餐」自即日起美國麥當勞限量開賣，數量有限，售完為止。有機會到美國出差或遊玩時，把握時間快來美國麥當勞門市，搶先體驗這波寶可夢熱潮吧！