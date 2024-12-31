變與不變間的舊金山　玩轉AI時尚&經典魅力

【圖／文：溫士凱】

溫士凱 Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《對味的旅行》、《泰美味》等21本書。亦是2023年第58屆廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「生活風格節目獎主持人獎」、「社區節目獎」得主。

疫情後走訪幾趟美國，發現到西岸的第一重鎮「舊金山」（San Francisco），在變與不變中，都巧妙地融合在生活裡。昔日知名景點人潮回流近9成，只是部份傳統店家不敵疫情後遺症，大門依舊深鎖，蒙上一層淡淡的愁。不過，正所謂舊的不去、新的不來，再加上AI科技報到，舊金山在觀光旅遊再出發這塊，倒是欣欣向榮，讓人好生享受。特別是位於漁人碼頭區著名景點「39號碼頭」（Pier 39），店家、遊客依舊活力滿滿，就連經典招牌「曬太陽的海獅們」，也都躺在浮動的甲板小憩、高歌或玩耍，吸引了無數旅人駐足觀賞，為這座城市增添了自然趣味。 此外，碼頭末端的觀景台，更可以飽覽舊金山灣的壯觀景色，包括遠處的惡魔島和金門大橋。天氣晴朗時，這片水域的湛藍與城市的建築交相輝映，呈現出一幅美麗的風景畫。

▲在眾多舊金山的經典景點中，惡魔島（Alcatraz）的神祕色彩讓人氣居高不下。

▲一度消失的漁人碼頭甲板上的海獅，現在通通回歸繼續曬太陽了！

▲金門大橋永遠是觀光遊客的最愛。

39號碼頭這裡不僅有各種商店、餐飲和娛樂設施，其中最具代表性的當屬新鮮美味的蛤蜊濃湯配酸麵包碗，這是來到漁人碼頭的必嚐美食。不過，我個人最愛的滋味，還是位於二樓的「螃蟹之家」（Crab House），專門提供新鮮美味的螃蟹料理。特別是代表性的招牌菜「蒜香螃蟹」（Killer Crab），選用當季的加州唐金斯蟹（Dungeness Crab），烤至金黃，再撒上大量的蒜末和香草，整體風味濃郁而不失新鮮口感，好生美味。

▲螃蟹之家（Crab House）料理香氣四溢，而且份量超大。





AI應用走入生活方方面面

這兩年台灣很風靡AI人工科技，事實上在舊金山早就將AI人工智慧融入在生活和觀光產業中。例如在39號碼頭上，目前最夯的店家則是「機器人咖啡店 Artly」。從i Pad螢幕選單後，眼前的機器人手背便開始運作。最讓人大開眼界的部份，它並不是用事前備好的材料炮製咖啡，而是仿人類的方式沖泡咖啡，一切從原豆開始，磨豆、沖泡，和我自己在家沖咖啡的流程一模一樣。最後將咖啡送到投射出客人名字的指定位置，流程順暢且吸睛。最後就連製作完成的咖啡口感，完全不輸一般連鎖咖啡店的滋味，讓人好生驚艷。

▲39號碼頭上的「機器人咖啡店 Artly」，人工智慧帶動新商機。

舊金山另一個話題正盛的AI人工智慧，那就是完全走出電影想像空間到現實生活中的「無人計程車 Waymo」了！當我們使用美國的手機下載專用的APP叫車，不到3分鐘，就看見一台Waymo車子抵達，車頂上的顯示器還會顯示叫車人的名字。然後一台車可以搭乘3∼4人，而上車後如果沒繫好安全帶，還會有提醒聲。當車子啟動時，就看駕駛座上無人駕駛，方向盤則緩緩地轉動，而顯示器上則出現車身周遭的掃描偵測，無論交會車、人物接近等，通通一覽無遺。對應使用的手機APP上，無論搭乘路線和相關資訊一應俱全，搭乘體驗相當新奇和安全。雖然搭乘無人計程車有些不真實的真實，但是對於代駕、親子及女性安全，還有觀光遊客來說，卻是非常棒的交通幫手！

▲手機APP可及時追蹤無人計程車的行徑和資訊。

▲無人計程車Waymo在舊金山已經成為新的觀光賣點之一。





敞篷吉普車兜風經典舊金山

無論來過舊金山幾回，那些經典的景點，總是有著莫名的魅力讓人一遊再遊。這回我和友人們則選擇了疫情後最受歡迎的新玩法，搭乘「敞篷吉普車」遊覽舊金山。而這個SF Jeep Tours有不同的路線可選擇外，司機兼導遊，還很好商量。不但在每個景點的停留時間上都盡量會配合遊客的需求，還會幫忙協助拍照，很是貼心。不過，我喜歡一開始的首站，是他們自己的私人景點，裡面有不少的彩繪牆，而且有不少是舊金山知名明信片上的畫報景緻，很好拍攝，根本就是網紅景點！此外，經典的九曲花街（Lombard Street），可以上上下下好幾回；美麗的藝術宮（Palace of Fine Arts）、國家公園要塞區（Presidio）內知名電影導演喬治盧卡斯（George Lucas）的工作室，也可以停車入內參訪。當然，搭乘敞篷吉普車來回橫跨金門大橋（Golden Gate Bridge），則是最讓人腎上腺素激增的享受了！

▲搭乘敞篷吉普車暢遊舊金山市區風情別具。

▲私房景點的彩繪牆，直接將舊金山著名的明信片放大，超好拍。

▲花傘巷的彩繪和裝置藝術根本是為了創造網紅而設置！





專人帶路單車騎行城市公園

這次參加了全美連鎖的Unlimited Biking自行車行程，在專業導遊帶領下，不僅省去迷路和摸索的困擾，還能帶來許多深度的故事與知識，更深入了解這座城市和公園的獨特文化與歷史。特別是行程中會途徑北美最古老的公共植物溫室之一，還有台北市在1976年送給舊金山的禮物，充滿傳統中式建築的美感「涼亭」，不但象徵著兩市長久的友好關係，涼亭在湖水的倒影中顯得特別迷人；不遠處，就會來到加州科學館（California Academy of Sciences），館內有招牌的立型「恐龍化石」外，還有豐富的展覽，如熱帶雨林、自然史和水族館等。至於美國最古老的公共日式花園，1894年舊金山世界博覽會時期誕生的「日本茶園」（Japanese Tea Garden）；公園的西端欣賞壯觀的荷蘭風車與花園，以及海洋海灘（Ocean Beach）一望無際的太平洋景緻等。透過電動自行車的人工科技協助，在舒適騎行中展開知識與文化的探索之旅，不僅可看見金門公園的美，更能深刻體會到景點背後的故事與意義，甚是有趣。

▲荷蘭風車是金門公園內著名地標。

▲騎乘電動自行車之旅輕鬆將舊金山經典景點一網打盡。

▲金門公園內的日本茶園已有130年歷史，是美國最古老的公共日式花園。4. ▲加州科學館入口約4公尺高暴龍化石，是館內超人氣明星。

說真的，疫情所帶來的衝擊，好壞參半。而藉由疫情淘汰不合時宜，提供新舞台，也不啻是一個向前走的推動力，不是嗎？至少我這回在舊金山，看見了經典中玩出新花樣，反而讓觀光魅力再出發。那迷人的韻味和滋味，感受在心中，隨著嘴角上揚的微笑，一切盡在不言中啊！





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