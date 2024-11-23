100周年回歸原樣！ 紐約曼哈頓地標「薩克斯第五大道-聖誕燈光秀」今年取消

連續20年以來都會舉行的聖誕盛典取消了！ 在紐約曼哈頓每年聖誕慶典必打卡朝聖的「曼哈頓薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)燈光秀」，業者無預警宣布今年(2024)取消燈光秀表演，改由利用燈光裝飾外牆及聖誕櫥窗來慶祝！

2023年曼哈頓薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)聖誕燈光秀。圖／取自Saks Fifth Avenue官網

據外媒報導指出，薩克斯第五大道百貨業者原先於10月釋出的新聞稿中，還表示會繼續今年的「聖誕燈光秀」，但時至11月份發言人突然指出，迎接成立100周年之際，薩克斯第五大道決定今年不舉行華麗的燈光秀，而是通過燈光照亮外牆、以及裝飾節日櫥窗，來突顯這座標誌性建築的歷史意義。

曼哈頓第五大道上的高級百貨公司薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）。（路透）

自2004年起，位於曼哈頓薩克斯第五大道611號的旗艦店，即被視為紐約聖誕節日慶典必打卡景點之一，每年吸引大批民眾圍觀，從2010年逐漸轉向數位投影，一年較一年呈現更華麗效果，時至2023年與高奢品牌迪奧(Dior)合作，以30萬顆LED燈在外牆上布置一個巨大的天體星盤，入夜後還會配合音樂表演，成了目前最華麗的紀念時刻。