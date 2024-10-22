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預計2028年開業！日本星野集團前進美國紐約州開設溫泉旅館

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星野集團社長星野佳路發表將於2028年在美國紐約州開設溫泉旅館的計畫。　圖：星野集團／提供
星野集團社長星野佳路發表將於2028年在美國紐約州開設溫泉旅館的計畫。　圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本星野集團今年迎來創業110周年，不僅推出各種歡慶活動，10/17更發表了將於2028年在美國紐約州開設溫泉旅館的計畫，可說是日本飯店業界首度前進美國開業溫泉飯店的全新創舉。

星野集團社長星野佳路表示：溫泉旅館的預定地為紐約州頗有歷史的 Sharon Springs 溫泉地，從曼哈頓、波士頓開車過來僅須3.5小時。這裡過去曾是美國原住民為了追求療效而使用的優質礦泉，19世紀中期被開發為度假勝地，可惜進入20世紀後，受到旅遊交通工具轉變為飛機的影響，觀光客逐漸減少衰退成為歷史。

但 Sharon Springs 其實是一個春夏有新綠、秋天有紅葉、冬天可以享受雪見溫泉的四季風情分明之地。擁有旅館開發的充足條件，加上又已經擁有挖掘好的溫泉源泉，星野佳路說，未來將透過在地居民的協力讓旅館順利開業，也希望能藉此活絡地方經濟。

・地點：Village of Sharon Springs, Schoharie County, New York State, USA

・開業年份：2028年（預定）

▲美國紐約州的 Sharon Springs 溫泉區擁有四季分明的魅力，非常適合開發溫泉旅館。　圖：星野集團／提供
▲美國紐約州的 Sharon Springs 溫泉區擁有四季分明的魅力，非常適合開發溫泉旅館。　圖：星野集團／提供

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