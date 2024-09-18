「馬雅人」帶你去馬雅！走遍後古典期馬雅遺址：世界新七大奇景奇琴伊察、最罕見烏斯瑪爾橢圓金字塔

你也對神祕的馬雅文化充滿好奇嗎？「馬雅人」蔡佾霖要帶你一起去馬雅遺址冒險！在風格旅人帶路行程中將前往墨西哥的猶加敦半島參觀世界奇景奇琴伊察、烏斯瑪爾最酷的橢圓金字塔，還有馬雅人大推的秘境遺址，全方位感受馬雅文明的魅力。

馬雅是許多人心中最神秘的古文明，想要了解馬雅文明首選絕對是墨西哥的「猶加敦半島」，這裡是馬雅文化遺址的精華所在，但也因此籠罩著許多謎團：為何馬雅文明會一夕之間消失？羽蛇神真的一年只會在兩個時段降臨奇琴伊察金字塔？以及，究竟馬雅有哪些迷之處，讓「馬雅人」蔡佾霖醉心研究20多年？這次，在風格旅人帶路中，全台灣最懂馬雅文明的他，要用最專業豐富的知識揭密馬雅文明，一探馬雅遺址的宏偉。

說到馬雅文化，許多人第一時間想起的是世界新七大奇景奇琴伊察羽蛇神金字塔，它就是位於猶加敦半島，一個在後古典期馬雅文化的主要舞台，一段展現了馬雅文化歷經衰退再次興盛強大的時期。

猶加敦必看亮點1：奇琴伊察 羽蛇神金字塔

世界新七大奇景奇琴伊察。圖片來源｜123RF

除此之外，遺址中有中美洲最大的蹴球場，在古代，這裡是舉行生死球賽的重要場地，還有必看的石灰岩洞。馬雅人習慣在石灰岩洞獻祭，在猶加敦半島上有數以萬計的石灰岩洞，其中奇琴伊察的最為著名，規模龐大且出土許多獻祭陪葬品。

猶加敦必看亮點2：烏斯馬爾 橢圓形金字塔

烏斯馬爾遊客人數比較少，橢圓金字塔背後還有相當有趣的傳說。圖片來源｜123RF

比起奇琴伊察，「馬雅人」蔡佾霖更推薦烏斯馬爾，「在這裡你可以看到非常罕見的橢圓形巫師金字塔！」這座金字塔除了是最具代表性的橢圓形金字塔外，它隱藏的神秘傳說引發許多人的好奇心。據說，有位巫師用蛋孵出了小侏儒，並預言他會成為未來的國王，爾後巫師派這個小侏儒去挑戰國王，國王不以為意，要他在一夜間建造一座巨大金字塔，沒想到小侏儒真的建造出來，也就是現在的「巫師金字塔」。最後，小侏儒用他強大的力量戰勝國王，成為烏斯馬爾的新統治者。

烏斯馬爾作為猶加敦半島上的三大遺址之一，建築是Puuc 風格，特點為下部樸素的牆體與上部大量的幾何馬賽克裝飾，相較於奇琴伊察觀光客眾多，烏斯馬爾較為小眾、多了一份靜謐感，但卻可欣賞保留完整的馬雅遺址建築，逛起來會更加舒適！

猶加敦必看亮點3：Ek Balam、濱海遺址圖倫

Ek Balam。圖片來源｜維基百科

Ek Balam相較於奇琴伊察、烏斯瑪爾，建築風格較為強烈，有著大量的灰泥浮雕，上頭還有立體的人偶塑像，還有獠牙裝飾在門口，「進去彷彿就像走到怪獸的嘴吧裡面！」蔡佾霖非常推薦Ek Balam，這裡能帶給你全然不同的感受，而且還可以看到在猶加頓的遺址中比較少見的古典馬雅文字。

濱海馬雅遺跡圖倫。圖片來源｜123RF

猶加敦半島還有一大特色是在瓜地馬拉遺址絕對無法窺見，那就是得天獨厚的地理位置造就的潟湖，孕育非常豐富的生態環境，大量的野生鸕鶿、鱷魚、火紅鶴等鳥類都可以近距離觀賞。除此之外，還有獨特的海邊馬雅神廟圖倫遺址，遺址面向加勒比海，是極少數的濱海馬雅遺跡，也是一座以商業貿易為主的小巧城邦，可以在這裡一邊享用星巴克，一邊沉浸在上千年以前的古文明氛圍中。

猶加敦必看亮點4：馬雅世界博物館 館藏最豐富

馬雅世界博物館。圖片來源｜Gran Museo del Mundo Maya de Mérida FB

猶加敦半島上很難看到早期的馬雅文化，如果想更認識馬雅文明、猶加敦地區的發展，那麼絕對不能錯過了解馬雅文化的最佳景點馬雅世界博物館，「這裡是猶加敦半島上最好的博物館！」蔡佾霖說，裏頭不只有後古典期馬雅文化，還有許多早期的馬雅文物，館藏更超過1600件馬雅服飾、生活器皿等展品。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/301883