踩油門嗨起來！ 美國西北公路旅行打卡不停歇 從「西雅圖到火山口湖 華盛頓州玩到奧勒岡州」

【文・莊士賢】

美國幅員遼闊，南來北往、東西往返，除了航空運輸，陸路靠的就是四通八達、有如蜘蛛網狀的公路系統。許多旅人想到美國，腦海中首先浮現的即是一條無盡延伸的公路，還有藍天、白雲、輕風拂面及悅耳鄉村音樂，這，就是典型的美國公路之旅！公路旅行吸引旅人的一大魅力是，開著車，駕馭著自由，沿著美國的標誌性公路前進，旅人不僅是移動而已，更是享受過程。

美國有許多絕美的景觀公路和超讚的公路旅行路線，像是Brand USA美國國家旅遊局推薦的「Volcanic Peaks To Sparkling Shores」公路旅遊路線，就是其中一條不容錯過的經典路線。這趟旅程主要探索近來最火熱的西雅圖航點所在地華盛頓州，以及與其比鄰的奧勒岡州，旅人可從西雅圖一路狂飆兩州的最美景點，無論是在西雅圖的咖啡香氣中醒來，還是在奧林匹克國家公園裡大口吸氧，又或是站在雷尼爾山上吶喊「我是山之王！」，令人驚喜連連。

再來，旅人還能在波特蘭感受一下街頭藝術的靈感碰撞，登上胡德山欣賞那些能讓人美哭的山峰景色，然後在火山口湖國家公園靜靜體會大自然的神祕氣息。當身在庫斯灣享受海風的時候，別忘了走訪阿斯托利亞，這個極具特色的小鎮，定會讓人直呼過癮。至於車程呢？從1小時多到4小時多不等，完全看旅人心情，隨時隨地、想停就停，這場華盛頓和奧勒岡州的公路冒險，保證讓人一路玩到不想回家。

「Volcanic Peaks To Sparkling Shores」 🛣️ 公路旅遊路線 🚗

公路旅途 Must See 焦點① 西雅圖 🌆

西雅圖 圖／Brand USA 提供

探索華盛頓州，怎能不去西雅圖這個「城市中的大明星」呢？首先，來打卡因應1962年世界博覽會而誕生的太空針塔，站在塔頂，不僅可俯瞰城市全景，拍出來的照片更是「讚」聲連連。接下來，朝聖聞名全球的星巴克及其創始店，享受咖啡香氣同時，還有滿滿的歷史韻味。然後，去派克市場逛一圈，融入在地美食文化之餘，更別錯過市場中魚兒飛來飛去的趣味「飛魚秀」。不過，西雅圖不僅有這些經典景點，這裡的潮流街區、藝術文化和自然美景，也都是不能錯過的亮點，讓人驚呼：「這裡怎麼這麼有趣！」

公路旅途 Must See 焦點② 奧林匹克國家公園 🏞

占地4,000平方公里、隱藏在華盛頓州的奧林匹克半島上的奧林匹克國家公園宛如大自然的百變魔法師，生態系統多到讓人眼花撩亂，從河流穿過古老森林，一直到壯麗的海岸線，全都有。旅人來此可健行、爬山，冬天可滑雪，若想欣賞太平洋美景，在半島西岸散步，令人直呼：「太美了！」奧林匹克國家公園，絕對是讓人流連忘返的大自然遊樂場。

公路旅途 Must See 焦點③ 雷尼爾山國家公園 🏔️

喜愛冒險的旅人，一定不能錯過雷尼爾山國家公園，這座華盛頓州的超級巨星不僅是活火山，還覆蓋冰川，漫步園區步道上，既能健行又能偶遇動物們。

想要輕鬆點？圍著營火跟管理員閒聊，或是在豹岩營區看場演出，都是不錯的選擇；此外，野花盛開的草原、壯觀的雪峰，保證讓人拍到手機記憶體滿載。

公路旅途 Must See 焦點④ 波特蘭 🌉

波特蘭，這座獨樹一格的城市，有點叛逆又充滿創意，從品味精釀啤酒、逛逛美食餐車市集，到大快朵頤巫毒甜甜圈，旅人會發現這裡的一切都帶著獨特魅力。另外，別忘了，波特蘭也是通往壯麗自然奇景的入口，胡德山、哥倫比亞河峽谷近在咫尺，無論是逛文化景點、挑戰戶外活動，還是享受無敵咖啡，波特蘭都會讓人愛上它的獨特風格。

公路旅途 Must See 焦點④ 火山口湖國家公園 🌋

走進奧勒岡州的火山口湖國家公園，旅人隨即被這片「世界級美景」徹底震撼，這裡有美得不像話的深藍湖泊、超過600公尺高的峭壁，還有宛如童話的小島。無論是冬季體驗雪鞋健行，還是夏季享受環湖漫步，火山口湖都讓人大呼「美爆了！」喜歡輕鬆玩的旅人，乘船遊湖，釣釣魚，是徹底放鬆享受這片自然奇觀的理想方式。

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