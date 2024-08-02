加拿大秋賞白色精靈！ 偶遇的無限驚喜 「北極熊與白鯨」隨日光閃耀

【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大無垠的土壤孕育著生生不息的生靈。自然與野性共舞，當大自然的白色顏料灑向馬尼托巴，點點白色就變成了世代居住於此的北極熊和白鯨。

區別於對北極熊普遍的顏色認知，它們的毛髮在不同的光線下反射出多樣的光澤和色彩，在日光照耀下閃爍著剔透的亮白，在日落夕陽下卻呈現微妙的米白色，猶如大自然時刻運轉的調色盤，這些白色的精靈在平原上、雪境中馳騁遷徙，留下俏皮的腳印。

▲每年10月中旬至11月中旬的仲秋，正是邱吉爾觀賞北極熊的黃金時間。 (圖片來源／Travel Manitoba ) 圖：加拿大旅遊局／提供

每年10月中旬至11月中旬的仲秋，被稱為「北極熊季節」，正是邱吉爾鎮觀賞北極熊的黃金時間。站在邱吉爾鎮的土地上，仿佛能聽到北極熊們的心跳，感受到他們遷徙的脈動。此外，你還可以跟著嚮導漫步哈德遜灣，眺望北極熊捕獵海豹；或搭乘直升機和苔原雪車穿越曠野，近距離拜訪這群可愛的“居民”。

如果你想要瞭解更多關於北極熊的知識，位於邱吉爾鎮的阿西尼博因動物園（Assiniboine Park Zoo）的獲獎展覽將於今年迎來10周年紀念。遊客們可以在展覽裡參觀水下觀景隧道和保護中心有關北極熊與氣候變化的研究，全方位的瞭解北極熊。

除了邱吉爾鎮，Gyrfalcon 群島也是觀察野生北極熊的寶地。極地生態之旅（Ungava Polar Eco-Tours）由因紐特人經營，提供為期五天的深度北極熊冒險之旅。你將在無人居住的 Gyrfalcon 群島近距離觀察北極熊，感受一些最高的潮汐，為你的旅行畫上點睛之筆。

▲魁北克的白鯨。(圖片來源／Bonjour Quebec ) 圖：加拿大旅遊局／提供

點亮秋天旅行靈感的不僅僅有北極熊，還有時不時躍出海面、隨光閃耀的白鯨。秋天的旅行靈感與想像，宛如與這群白色精靈的偶遇一般，當它們在你不經意間出現，總能帶來無限的驚喜。

由 Wolastoqiyik Wahsipekuk 第一民族原住民運營的陸地白鯨觀察站 Putep't-awt 距離魁北克市僅有兩個小時車程。你可以在獨一無二的陸地位置可以觀察到到海岸邊白鯨育兒室裡的新孕育出來的小生命。

▲海中的白色精靈－白鯨。（圖片來源／Bonjour Quebec） 圖：加拿大旅遊局／提供

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