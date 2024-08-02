快訊

遭瑜伽布纏頸懸掛半空 台南女急中生智呼叫Siri報案獲救

槍手抓到了！蘭陽女中禮堂窗戶遭空氣槍射擊 警拘提20多歲男

台灣寶可夢中心8月排隊規則出爐！推9新品有超Q卡牌收納盒、毛絨玩具

加拿大秋賞白色精靈！ 偶遇的無限驚喜 「北極熊與白鯨」隨日光閃耀

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
邱吉爾的北極熊。（圖片來源／Travel Manitoba）　圖：加拿大旅遊局／提供
邱吉爾的北極熊。（圖片來源／Travel Manitoba）　圖：加拿大旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大無垠的土壤孕育著生生不息的生靈。自然與野性共舞，當大自然的白色顏料灑向馬尼托巴，點點白色就變成了世代居住於此的北極熊和白鯨。

區別於對北極熊普遍的顏色認知，它們的毛髮在不同的光線下反射出多樣的光澤和色彩，在日光照耀下閃爍著剔透的亮白，在日落夕陽下卻呈現微妙的米白色，猶如大自然時刻運轉的調色盤，這些白色的精靈在平原上、雪境中馳騁遷徙，留下俏皮的腳印。

▲每年10月中旬至11月中旬的仲秋，正是邱吉爾觀賞北極熊的黃金時間。 (圖片來源／Travel Manitoba )　圖：加拿大旅遊局／提供
▲每年10月中旬至11月中旬的仲秋，正是邱吉爾觀賞北極熊的黃金時間。 (圖片來源／Travel Manitoba )　圖：加拿大旅遊局／提供

每年10月中旬至11月中旬的仲秋，被稱為「北極熊季節」，正是邱吉爾鎮觀賞北極熊的黃金時間。站在邱吉爾鎮的土地上，仿佛能聽到北極熊們的心跳，感受到他們遷徙的脈動。此外，你還可以跟著嚮導漫步哈德遜灣，眺望北極熊捕獵海豹；或搭乘直升機和苔原雪車穿越曠野，近距離拜訪這群可愛的“居民”。

如果你想要瞭解更多關於北極熊的知識，位於邱吉爾鎮的阿西尼博因動物園（Assiniboine Park Zoo）的獲獎展覽將於今年迎來10周年紀念。遊客們可以在展覽裡參觀水下觀景隧道和保護中心有關北極熊與氣候變化的研究，全方位的瞭解北極熊。

除了邱吉爾鎮，Gyrfalcon 群島也是觀察野生北極熊的寶地。極地生態之旅（Ungava Polar Eco-Tours）由因紐特人經營，提供為期五天的深度北極熊冒險之旅。你將在無人居住的 Gyrfalcon 群島近距離觀察北極熊，感受一些最高的潮汐，為你的旅行畫上點睛之筆。

▲魁北克的白鯨。(圖片來源／Bonjour Quebec )　圖：加拿大旅遊局／提供
▲魁北克的白鯨。(圖片來源／Bonjour Quebec )　圖：加拿大旅遊局／提供

點亮秋天旅行靈感的不僅僅有北極熊，還有時不時躍出海面、隨光閃耀的白鯨。秋天的旅行靈感與想像，宛如與這群白色精靈的偶遇一般，當它們在你不經意間出現，總能帶來無限的驚喜。

由 Wolastoqiyik Wahsipekuk 第一民族原住民運營的陸地白鯨觀察站 Putep't-awt 距離魁北克市僅有兩個小時車程。你可以在獨一無二的陸地位置可以觀察到到海岸邊白鯨育兒室裡的新孕育出來的小生命。

▲海中的白色精靈－白鯨。（圖片來源／Bonjour Quebec）　圖：加拿大旅遊局／提供
▲海中的白色精靈－白鯨。（圖片來源／Bonjour Quebec）　圖：加拿大旅遊局／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

動物園 北極 展覽

延伸閱讀

加拿大秋賞極光 追尋秘綠與紫「光帶秀」

奧運籃球／巴瑞特、亞歷山大聯手飆分 加拿大甩開澳洲奪2連勝

奧運女足／加拿大女足力抗醜聞重罰 踢下法國保住晉級希望

奧運籃球／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來首勝

相關新聞

巨大奔流「伊瓜蘇瀑布」氣勢磅礡　必要體驗遊船大水灌頂震撼

Iguazu在當地瓜拉尼語意思就是「大水」，多大呢？光寬幅就廣達2.7公里！這條由兩百多座大小瀑布組成的瀑布群，有三分之二面積位於阿根廷境內，滔滔河水日以繼夜地從最高27層樓的懸崖奔流直下，氣勢驚人！

深入百年印加之家！ 一探祕魯「馬丘比丘」神祕帝國遺跡

16世紀印加帝國滅亡，存於深山中的馬丘比丘遺跡，成了緬懷印加文明與建築的重要標的，這座曾供貴族休閒度假的山中堡壘，擁有自己的居住區、梯田、手工藝作坊和神廟群，每年吸引上百萬渴望探索古文明的遊客造訪。

荷包要夠深！ 到遠得要命的太平洋島嶼　造訪神秘摩艾石像的故鄉

還記得第一次近距離欣賞復活節島的摩艾（Moai）石像，是在英國倫敦的大英博物館中，當時曾在它面前許下心願，如果有機會，一定要到摩艾的故鄉實地尋訪。

美國西雅圖直飛新玩法！「加州豪華樹屋、重機66號公路」夢想清單之旅

今夏西雅圖成為關鍵字！除了原來的長榮台北–西雅圖直飛航班之外，華航、達美航空、星宇航空均於今年夏天開航西雅圖直飛航班，開啟西雅圖旅遊熱潮，美國有哪些新玩法？來看看加州豪華樹屋、重機66號公路夢想清單之

在萊莉的大腦總部玩耍！ 2024《腦筋急轉彎2》電影主題旅館 一窺樂樂、憂憂、怒怒、驚驚角色房型，還能自製專屬回憶球

在萊莉的大腦總部玩耍！ 2024超人氣《腦筋急轉彎2》電影主題旅館 一窺樂樂、憂憂、怒怒、驚驚角色房型，還能自製專屬回憶球

2024全球最安全旅遊城市「夏威夷檀香山」！陽光衝浪美食統統有

計劃前往夏威夷度假嗎？根據美國旅遊保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection（BHTP）最新公佈的2024年全球最安全旅遊城市報告，夏威夷檀香山榮登榜首。檀香山在健康措施、女性/LGBTQ+/BIPOC安全、暴力犯罪安全等多項評分中獲得第一，成為遊客們心中的安心首選。這座城市以其獨特的風光和熱情的氛圍，吸引了來自世界各地的遊客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。