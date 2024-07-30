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巨大奔流「伊瓜蘇瀑布」氣勢磅礡　必要體驗遊船大水灌頂震撼

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

Iguazu在當地瓜拉尼語意思就是「大水」，多大呢？光寬幅就廣達2.7公里！這條由兩百多座大小瀑布組成的瀑布群，有三分之二面積位於阿根廷境內，滔滔河水日以繼夜地從最高27層樓的懸崖奔流直下，氣勢驚人！其中最最令人驚嘆的部分，當屬寬有150公尺的馬蹄狀瀑布「魔鬼的咽喉」，那彷彿能吞落一切的磅礡水霧和震耳欲聾的飛濺聲，光盯著看三秒就讓人膽顫心驚！

由於伊瓜蘇瀑布位於阿根廷、巴西兩國邊界，下游伊瓜蘇河又匯入與巴拉圭交界的巴拉那河，因此想來伊瓜蘇瀑布的方法很多，比如我就是從巴拉圭端的東方市，搭公車經巴西「伊瓜蘇市」入境阿根廷的「伊瓜蘇港」，特別的是，巴拉圭與巴西之間僅隔著一條友誼橋，台灣遊客即使沒辦巴西簽證，也能短暫入境遊覽巴西端伊瓜蘇瀑布而不被查驗簽證，十分便利。搭機旅客可選擇直飛巴西伊瓜蘇國際機場IGU，或阿根廷伊瓜蘇國際機場IGR，再轉乘公車、租車或搭計程車前往國家公園，只是名字都叫伊瓜蘇，訂票、訂飯店、辦簽證時可別搞錯國家。

　

無障礙輕鬆賞覽世界遺產

走入阿根廷端的伊瓜蘇國家公園，最大的感嘆是：這真是個適合1歲到100歲來探訪的景點！絕不誇張。國家公園裡的步道設施建構得非常完善，上層景觀步道通往聖馬汀、Mbiguá等瀑布頂端，可用俯視角度直擊水勢的震撼力；下層步道則以仰之彌高的視角，親近兩姊妹、Álvar Núñez等瀑布，享受水氣逼人的暢快。其中，漫步下層步道需要上下階梯，但上層步道無論走棧道也好，過鐵橋也罷，全路平坦，拜訪當天，我就遇到好幾組家長推嬰兒車，或帶坐輪椅長輩出遊，一路暢行無阻直達瀑布邊，更別提園區內還有列車通行，聯合國世界遺產竟如此平易近人！令我驚豔的還有園區內豐富的自然生態。官方宣傳公園內擁有百種不同種類的鳥類、美洲虎、魚類、長鼻浣熊和猴子等動物共存，不說別的，一下午光是蝴蝶就看到了十種以上，且都是一群群出來覓食，牠們不但不怕人，為了攝取礦物質，甚至還表現得非常親人，可能因為爆汗的緣故吧？一隻獨舞的黑黃色斑蝶就翩翩停在我的左肩，陪我走完上層步道之旅；有的蝴蝶還會主動爬上遊客指尖，小憩片刻。

　

搭船直衝驚險刺激魔鬼咽喉

針對尋求刺激的玩家，建議參加付費項目：瀑布遊船，如果在下層瀑布體驗到的是「濕身」，那這回絕對讓你「濕透」！過程需先搭開頂探險車，在熱帶雨林裡巡遊兼聽導覽，緊接著步行下到岸邊登船，好戲正式登場。阿根廷端的船體使用遊艇，巴西端使用橡皮艇，不管搭哪種，目的地都是朝瀑布前進。經過幾輪驚聲尖叫地壓船後，船員紛紛開始穿上防水夾克，便知大事不妙，「Let's take a shower!」下一秒，引擎聲、吶喊聲全被轟隆隆的伊瓜蘇淹沒，大水灌透全身，一定要經過這樣的「洗禮」，才對她的魅力永誌不忘。如果同行者有12歲以下孩童，可參加溫和版遊船，順著伊瓜蘇河行駛至三國交會，沿途欣賞水豚、鱷魚等野生動物，船長還會加碼一處小瀑布灌頂，是旅程意外小驚喜。

　

景點資訊

伊瓜蘇國家公園（阿根廷）

網址：www.argentina.gob.ar/interior/ambiente/parquesnacionales/iguazu

　

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國家公園 巴西 瀑布

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