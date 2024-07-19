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鼎泰豐紐約分店開幕 邁向營運新紀元

中央社／ 紐約18日專電
鼎泰豐美國東岸首間分店位於紐約市百老匯大道及時報廣場與中央公園兩大景點中間。(中央社)
鼎泰豐美國東岸首間分店位於紐約市百老匯大道及時報廣場與中央公園兩大景點中間。(中央社)

享譽全球的鼎泰豐首間美國東岸紐約分店今天開幕，董事長楊紀華與執行長楊國華兄弟和家族成員攜手出席剪綵。鼎泰豐紐約分店佔地約740坪，座落於曼哈頓市區最精華地段，堪稱集團的旗艦店。

位於紐約曼哈頓中城的鼎泰豐紐約分店今天開幕，董事長楊紀華與負責北美地區營運的執行長楊國華兄弟與家族成員，齊聚為分店剪綵，新任駐紐約辦事處長李志強與紐約美食界名人出席儀式。

儀式中，鼎泰豐捐贈紐約地區協助亞裔創作者的「黃金屋基金」（Gold House Foundation Inc.）與協助低收入亞裔及移民青年的「青年高峰」（Apex forYouth）兩個非營利機構。

鼎泰豐家族第3代副總裁Albert Yang表示，紐約有很多形式的文化，從藝術、媒體到流行、音樂、運動，但對自己來說最重要的是食物。公司的目的是分享食物及文化，紐約是很棒的地方實踐這目的。

鼎泰豐紐約分店位於百老匯大道與西50街交接處的派拉蒙廣場大廈（Paramount Plaza）地下樓層，介於旅遊景點時報廣場（Times Square）與中央公園之間，全日人流不斷。營運首日採預約制，顧客須在網上登記才能入場。

鼎泰豐進駐紐約一級美食戰區在疫情結束後曾引起當地餐飲界、旅遊業與房地產業的目光，但受缺工缺料影響，延期約半年正式營運，但位於百老匯大道上的玻璃箱入口已經吸引饕客注意，打聽何時開幕。

紐約店佔地面積約740坪，是鼎泰豐全球過百家分店中最大的分店。內部裝潢由羅克威爾集團設計師大衛羅克威爾（David Rockwell）操刀，傳統中式木料色彩與燈光中，可以見到美式的氣派豪華。消費者從入口報到處到一般與包廂用餐區，動線流暢，空間寬敞。

鼎泰豐紐約店經過一週試營運後於上午11時正式開幕，常在台北分店走動的楊紀華和楊國華等家族成員維持傳統風格，穿梭樓面瞭解營運狀況與顧客用餐感受。

紐約店第一天開張，午餐時間可見客人有序進入。菜單與台北店類似，菜肉紅油抄手、元盅雞湯與蝦仁蛋炒飯都在其中。指標的小籠包價格每籠美金18元（約新台幣580元），在寸土寸金的紐約市一級商業與觀光區地段，不少首日到場消費者都認為，寬敞豪裝下輕鬆享受來自台灣的美食，價格合理。

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