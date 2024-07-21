深入百年印加之家！ 一探祕魯「馬丘比丘」神祕帝國遺跡

【圖／文：田欣雲】

16世紀印加帝國滅亡，存於深山中的馬丘比丘遺跡，成了緬懷印加文明與建築的重要標的，這座曾供貴族休閒度假的山中堡壘，擁有自己的居住區、梯田、手工藝作坊和神廟群，每年吸引上百萬渴望探索古文明的遊客造訪。搭機抵達古印加帝國的首都庫斯科（Cuzco），還須轉搭五六個小時的巴士或火車前往熱水鎮（Aguas Calientes），才能真正進入馬丘比丘。





馬丘比丘攻略真心話

既然大老遠來了，不妨在熱水鎮住上個幾晚，更從容地遊覽山城。一方面熱水鎮的海拔高度才兩千出頭，比庫斯科海拔三千四百公尺低了太多，日常活動起來也舒適不少，同時避免了高山症風險。再者，熱水鎮的位置雖然偏遠，但受益於「馬丘比丘門戶」的光環，觀光商業化程度極為發達，吃喝玩樂買等各種需求一應俱全，想來場印加式按摩、僱導遊規劃登山健行，或只想在飯店舒服發懶，享受高山的清新空氣，都能輕鬆滿足。如果事先在網上沒搶到馬丘比丘門票或心儀入園時段，也能在鎮上「馬丘比丘文化中心（Centro Cultural Machupicchu）」碰碰運氣，這兒每天都會釋出一千張隔日門票（500張路線1、2，500張路線3、4），早上6點先來拿預約券，下午3點後按券上時間買票即可。

搭巴士從熱水鎮前往馬丘比丘入園驗票口，車程約半小時不到，搭車優先順序是按照門票上的入園時間決定，比如我買的是早上7點時段門票，即使先到巴士站也無法搭車，必須與同時段遊客乘坐同班車。抵達入口時，正巧碰到太陽從山坳間升起，金燦燦的陽光灑落馬丘比丘和高峰華納比丘，據說印加人是信仰太陽神Inti的民族，此情此景在人生清單打勾之際呈現，真的不虛此行了！

路線4從農業區的梯田啟行，進入印加商店、房舍、作坊、水鏡等區域，細看石牆每塊石頭之間，細密到連張紙都塞不進去，很難想像這竟是沒有電動機械工具時代所遺留的建築。經過聖石，有條標示通往華納比丘的驗票岔路，登頂海拔2497.5公尺的「小山」胡丘比丘，手腳並用來回只需45分鐘，真心感謝這張意外購得的門票所締造的無限回憶。





旅遊資訊

馬丘比丘線上購票

網址：tuboleto.cultura.pe





網址：www.perurail.com





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