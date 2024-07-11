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美好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國量販店巨擘好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費。美聯社
美國量販店巨擘好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費。美聯社

美國量販店巨擘好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費，宣布基本會員費將從每年60美元調升至65美元。

好市多10日在聲明中表示，美國與加拿大市場會員年費調漲8%的措施將在9月1日生效，除了基本會員費外，高級會員年費將從現在的120美元漲至130美元。此舉將影響約5,200萬會員。

消息激勵好市多股價在10日盤後勁揚2.3%至每股905.00美元，今年來截至10日收盤已大漲34%，表現超越標普500指數大盤。

投資人和分析師早就期待好市多調高會員費用，這家大賣場業者向來每五年左右就會調漲，促使分析師近幾季來呼籲該公司考量調漲時機。

好市多主管先前已表示，調漲會員費只是遲早的問題，公司持續獲得強勁的續訂率、新辦會員與客戶忠誠度。在財報會議上，他們坦承這次調漲會費的間隔時間比以往還要久。

彭博行業研究分析師巴塔薛斯在10日的報告中表示，這次調漲會費措施是在預期中，而且實施的時間已超過好市多通常五年調漲一次的時程，「在消費者擔心通膨和經濟展望之際，該公司延後漲價，已經為一些人帶來緩和」。她預期在漲價後，續訂率持穩。

好市多因採取會員制，消費者群偏向經濟較寬裕的族群，因此在整體零售業面臨銷售成長與非必需消費品支出廣泛減緩時，好市多相對不受影響。好市多10日表示，不計汽油在內的美國6月同店銷售年比成長6.3%。

會員費收入對好市多而言尤其重要，該公司利用這些營收投資於營運並壓低商品價格。調高會員費有利好市多的獲利，而高級會員持續推動成長，更占好市多總付費會員數的一半。

在截至5月底的一季，好市多包括會員費在內總營收年比成長9%至585億美元，淨利則從13億美元成長至16.8億美元。

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