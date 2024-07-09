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全球最乾燥沙漠罕見冬季開花！上次是9年前 花海奇景引遊客朝聖

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。路透
全球最乾燥沙漠智利阿塔卡瑪沙漠由於提前降雨，罕見開出大片美麗花海。路透

智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama desert）是全球最乾燥沙漠，在南半球的嚴冬中，由於提早降雨導致沙丘上的花朵齊綻，紫花、白花交錯，形成「會開花的沙漠」奇景。上一次阿塔卡瑪沙漠提早在冬季開花是在2015年。

路透報導，阿塔卡瑪沙漠又被稱為「會開花的沙漠」，當地花種的種子和球莖能忍受惡劣氣候環境，每隔幾年就有機會在春天時綻放花朵。但最近由於聖嬰現象造成的大雨，導致沙漠之花提前在南半球冬季就開花。

智利林業局（CONAF）保護生物多樣性負責人皮薩羅（Cesar Pizarro）表示，目前花海規模不夠大，還不能稱為「開花的沙漠」，但預計接下來幾周還會有更多降雨，有機會形成沙漠花海，「我們必須耐心等待」。

阿塔卡瑪沙漠上一次提早開花，是2015年的時候。遊客表示，能踏足該地並欣賞它的美麗真的很棒，「這是一種特權」。

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