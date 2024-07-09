美國聯航客機又掉輪胎！其他機師通報才發現 所幸安全降落

美國聯合航空一架波音757-200客機8日從加州洛杉磯國際機場起飛後，其中一個起落架輪胎掉落，客機在輪胎脫落後繼續飛行，最終安全降落目的地科羅拉多州丹佛國際機場，無人傷亡。

KTLA報導，聯航編號1001號航班載有174名乘客和7名機組人員，8日上午7時不久，從加州洛杉磯機場起飛前往丹佛機場。航班追蹤網站FlightAware顯示，涉事航班於當地時間8日上午10時51分安全降落丹佛。

根據空中管制塔對話紀錄，有其他機師通報見到一架波音757的一個輪胎飛脫，掉落到機場跑道標示B7至B8的位置。塔台人員於是通知涉事聯合航空航班機師，並要求正在跑道滑行的加拿大航班改變路線，以便機組員進行跑道檢查。

聯航發言人拉斯塔（Anousha Rasta）證實，已在洛杉磯尋回掉落的輪胎，正在對事件進行調查，機上或地面上都無人受傷。

聯合航空一架波音B777-200型噴射機今年3月從舊金山飛往日本大阪，結果起飛後一個輪胎在空中脫落，緊急迫降洛杉磯機場，而脫落輪胎則彈到機場員工專用停車場，導致多台車輛被砸到變形。

【中央社／洛杉磯8日綜合外電報導】

「今日美國報」（USA Today）報導，美國聯邦航空總署（FAA）獲知今天的事件，也將展開調查。