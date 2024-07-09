快訊

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

迅速補上700萬！鄭文燦神情嚴肅快速離去 檢方再提抗告

在室內抽電子菸引爆韓網怒火 Jennie道歉：會親自向工作人員致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國聯航客機又掉輪胎！其他機師通報才發現 所幸安全降落

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯合航空一架波音客機8日從洛杉磯起飛後發生輪胎脫落事件，所幸最終安全降落目的地。美聯社
美國聯合航空一架波音客機8日從洛杉磯起飛後發生輪胎脫落事件，所幸最終安全降落目的地。美聯社

美國聯合航空一架波音757-200客機8日從加州洛杉磯國際機場起飛後，其中一個起落架輪胎掉落，客機在輪胎脫落後繼續飛行，最終安全降落目的地科羅拉多州丹佛國際機場，無人傷亡。

KTLA報導，聯航編號1001號航班載有174名乘客和7名機組人員，8日上午7時不久，從加州洛杉磯機場起飛前往丹佛機場。航班追蹤網站FlightAware顯示，涉事航班於當地時間8日上午10時51分安全降落丹佛。

根據空中管制塔對話紀錄，有其他機師通報見到一架波音757的一個輪胎飛脫，掉落到機場跑道標示B7至B8的位置。塔台人員於是通知涉事聯合航空航班機師，並要求正在跑道滑行的加拿大航班改變路線，以便機組員進行跑道檢查。

聯航發言人拉斯塔（Anousha Rasta）證實，已在洛杉磯尋回掉落的輪胎，正在對事件進行調查，機上或地面上都無人受傷。

聯合航空一架波音B777-200型噴射機今年3月從舊金山飛往日本大阪，結果起飛後一個輪胎在空中脫落，緊急迫降洛杉磯機場，而脫落輪胎則彈到機場員工專用停車場，導致多台車輛被砸到變形。

【中央社／洛杉磯8日綜合外電報導】

「今日美國報」（USA Today）報導，美國聯邦航空總署（FAA）獲知今天的事件，也將展開調查。

延伸閱讀

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

雷神降臨！英航客機降落前遭閃電擊中 盤旋後被迫轉降嚇壞乘客

波音將就違反墜機事件和解協議的指控認罪 面臨高額罰款

同航空、同機型出狀況！聯合航空波音737「一天2意外」 班機降落成田、中部機場

相關新聞

美國西雅圖直飛新玩法！「加州豪華樹屋、重機66號公路」夢想清單之旅

今夏西雅圖成為關鍵字！除了原來的長榮台北–西雅圖直飛航班之外，華航、達美航空、星宇航空均於今年夏天開航西雅圖直飛航班，開啟西雅圖旅遊熱潮，美國有哪些新玩法？來看看加州豪華樹屋、重機66號公路夢想清單之

在萊莉的大腦總部玩耍！ 2024《腦筋急轉彎2》電影主題旅館 一窺樂樂、憂憂、怒怒、驚驚角色房型，還能自製專屬回憶球

在萊莉的大腦總部玩耍！ 2024超人氣《腦筋急轉彎2》電影主題旅館 一窺樂樂、憂憂、怒怒、驚驚角色房型，還能自製專屬回憶球

2024全球最安全旅遊城市「夏威夷檀香山」！陽光衝浪美食統統有

計劃前往夏威夷度假嗎？根據美國旅遊保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection（BHTP）最新公佈的2024年全球最安全旅遊城市報告，夏威夷檀香山榮登榜首。檀香山在健康措施、女性/LGBTQ+/BIPOC安全、暴力犯罪安全等多項評分中獲得第一，成為遊客們心中的安心首選。這座城市以其獨特的風光和熱情的氛圍，吸引了來自世界各地的遊客。

8000顆氣球神還原！ Airbnb慶祝《Up》天外奇蹟15週年 卡爾爺爺的「彩色氣球飛天屋」幸運兒免費入住

8000顆氣球神還原！ Airbnb慶祝《Up》天外奇蹟15週年 幸運兒免費入住卡爾爺爺的「彩色氣球飛天屋」

排隊5小時也要喝！愛馬仕茶飲「吃茶三千」進軍北加州 掀起台灣茶熱潮

排隊五小時也要喝！愛馬仕茶飲「吃茶三千」橫掃北加州 茶飲界台灣之光

芭比樂園來了！「美泰兒冒險樂園」2024年開幕，主題園區一次看

粉絲們的願望即將實現！芭比娃娃的玩具製造公司美泰兒驕傲宣布，「美泰兒冒險樂園」即將在明年盛大揭幕！這個夢幻聖地中不僅有芭比專區，還有湯瑪士小火車等主題設施等待著讀者的探索。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。