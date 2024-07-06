在萊莉的大腦總部玩耍！ 2024《腦筋急轉彎2》電影主題旅館 一窺樂樂、憂憂、怒怒、驚驚角色房型，還能自製專屬回憶球

夢幻場景真實重現！ Airbnb真的打造全新「腦筋急轉彎2」主題旅館，這是繼皮克斯推出的《天外奇蹟》氣球屋主題房獲得廣大迴響之後，再度將電影中萊莉的大腦總部場景重現，並打造出萊莉大腦中出現的各種情緒角色主題房，讓影迷們有機會身歷其境專屬萊莉的大腦世界！

圖／翻攝IG@airbnb

《腦筋急轉彎2》與Airbnb合作在近日推出限定版電影旅館，由象徵樂觀情緒的樂樂負責旅館房東角色，讓影迷可以在少女萊莉不同的大腦總情緒角色主題房中玩耍，包括了樂樂、憂憂、怒怒、驚驚、阿焦等情緒房型，除了享受與動畫世界相同的情境，還能自製專屬的回憶球帶回家！

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《腦筋急轉彎2》電影主題民宿地點在美國賭城拉斯維加斯，外觀以「大腦總部」為設計靈感，現代感蛋形建築置身樹林中，日前已對外開放預約，最多可以4位旅客居住，同行者須年滿8歲，不開放攜帶寵物，讓民眾可以根據自己的需求選擇標準雙人床或加大雙人床，幸運者有機會親身經歷走進像是操控萊莉情緒的控制器、製作屬於自己的記憶球等多項趣味體驗！

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首先，各個主題房掛上了情緒角色肖像照，其中「樂樂主題房」以充滿陽光氣息的鵝黃色系打造，開朗明亮的色調搭配星星設計與萊莉的記憶球裝飾。

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「憂憂主題房」以藍色為主軸呈現，點綴雲朵造型設計，搭配柔軟的沙發與抱枕來展現出憂憂柔軟、感性的一面。

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「怒怒的紅色主題房」也很有味道，以怒火的顏色透過設計手法、燈光擺飾展現出角色獨有的魅力感；「驚驚的紫色主題房」色調偏暗但房內多個疊在一起的行李箱，隨時作足了萬全的準備。

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還有本次電影登場的全新角色「阿焦主題房」以橘色系貫穿整體設計，並加入毛茸茸的裝飾與正能量語錄，幫忙一起將焦慮的情緒撫平，另外羨羨與羞羞則是兩人共用的空間，投映出他們少女心的一面！

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民宿甚至規畫了「大腦總部」，房客可以透過尋寶遊戲發掘有趣的祕密，並且可以和大腦總部的情緒角色們一樣，藉由民宿提供的外送披薩菜單，吃到他們最愛的情緒餡料代表！

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