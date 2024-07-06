美國西雅圖直飛新玩法！「加州豪華樹屋、重機66號公路」夢想清單之旅

今夏西雅圖成為關鍵字！除了原來的長榮台北–西雅圖直飛航班之外，華航、達美航空、星宇航空均於今年夏天開航西雅圖直飛航班，開啟西雅圖旅遊熱潮，美國有哪些新玩法？來看看加州豪華樹屋、重機66號公路夢想清單之旅！

今夏西雅圖成為關鍵字，多家航空公司今年夏天開航西雅圖直飛航班。圖片來源｜中華航空

台灣赴美旅遊掀熱潮！根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年截至四月赴美人次達112,272人，較去年同期成長25%，其中四月赴美人次已回復到2019年同期的87%，是疫後單月最佳表現。

台灣赴美旅遊掀熱潮，美國旅遊推展協會推廣美國多元旅遊。圖片來源｜欣傳媒

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，不只NTTO數據顯示台灣赴美人次躍升，交通部觀光署數據也指出2024年第一季台美出入境人數已超越2019年水平，隨著更多的航班選擇與豐沛運能，將為旅客帶來更多元、實惠的美國旅遊產品。

台灣旅客赴美可透過申請ESTA(電子旅遊許可證)入境，唐靜儀建議，旅客可善用針對41個免簽證計劃（VWP）國家旅客的ESTA行動APP，透過智慧手機、平板電腦輕鬆申請，提供包括繁體中文在內的24種語言，並為台灣用戶提供使用指南，亦可加強赴美旅行的隱私和安全保障。

西雅圖旅遊景點豐富，也可串遊周遭地區。圖片來源｜欣傳媒圖庫

直飛西雅圖旅遊提案

美食美酒、郵輪、國家公園之旅

達美航空6月7日台北–西雅圖首航後，華航也將於7月14日啟動台北直飛西雅圖，接續星宇航空則於8月16日推出台北飛西雅圖。

台北直飛西雅圖，美國有哪些新玩法？美國國家旅遊局台灣代表羅世玟建議，西雅圖本身擁有很多特色景點，西雅圖所在地為華盛頓州，下方是奧勒岡州、加州，可以搭配西雅圖、舊金山兩個航點，暢玩美西，奧勒岡州、華盛頓州也有相當多的酒莊，可規劃美食美酒之旅，另外西雅圖是前往阿拉斯加郵輪的樞紐，便於安排Fly Cruise郵輪之旅，距離國家公園最快僅一小時車程，也可以安排國家公園之旅。

派克市場好逛好吃。圖片來源｜中華航空

西雅圖經典之旅

西雅圖為美國太平洋西北區最大的城市，作為星巴克發源地、波音公司總部，以及另類龐克搖滾催生地，旅遊素材相當豐富。

西雅圖市區就可以玩一整天，地標太空針塔，離地159公尺的觀景台，可俯瞰西雅圖市景。還有流行文化館、科學館、派克市場、雕塑公園等景點，派克市場不只好逛也好吃。

西雅圖以咖啡聞名，星巴克席捲全世界。圖片來源｜中華航空

西雅圖以咖啡聞名，星巴克席捲全世界，另外推薦當地人最愛咖啡廳–Victrola Coffee Roasters，即是以留聲機為標誌，走復古溫馨路線，來這裡不妨體驗不同的咖啡文化。

以獨特造型聞名的Voodoo 甜甜圈即來自美國波特蘭。圖片來源｜美國國家旅遊局

波特蘭美食美酒之旅

奧勒岡州波特蘭是「美食之都」，由於氣候土壤因素，生產優質的有機農產品，並以世界最佳的黑皮諾葡萄酒聞名，也是美國精釀啤酒的中心，擁有上千種啤酒，風景優美的威敏特山谷葡萄酒產區距離市中心只有半小時車程，因為當地皆屬小型酒莊，唯有親自走訪才得以品嚐量少質精的佳釀，而以獨特造型聞名的Voodoo 甜甜圈即來自美國波特蘭。此外，波特蘭也是購物天堂，因為免消費稅，同時購物中心、獨立精品店林立。

火山湖國家公園擁有純淨的深水湖。圖片來源｜美國國家旅遊局

國家公園之旅

火山湖國家公園(Crater Lake National Park)，擁有純淨的深水湖、逾600公尺高的峭壁，以及風景如畫的小島，火山口湖深度在全球排名第九，在全美名列第一。

奧林匹克國家公園（Olympic National Park），位於美國華盛頓州西北角的奧林匹克半島，距西雅圖約有三至四小時車程，被列入世界遺產，園內擁有多個顯著不同的生態系統，並且保有豐富的自然及文化歷史。

大索爾最美Post Ranch Inn面海房獨特房型。圖片來源｜Post Ranch Inn

大索爾最美Post Ranch Inn樹屋獨特房型。圖片來源｜加州旅遊局

加州奢華之旅

世界最貴高爾夫 最美的樹屋、面海屋

台美旅遊前景看俏，美國旅遊推展協會也特別針對熱衷開展人生視野且具高消費力客群，推出夢想清單之奢華/壯遊之旅，提供旅客截然不同體驗美國的模式。

加州旅遊局台灣總監蔡璧如表示，加州旅遊局特別推薦經典一號公路上全世界最貴的圓石灘高爾夫球場(The Pebble Beach Golf Links)揮桿，每場球18洞收費為全球最昂貴球資美金五百元，同時規定一定要入住兩晚圓石灘球場旗下飯店。另推薦自駕一號公路入住大索爾最美Post Ranch Inn，分別有面海房及樹屋兩種獨特房型，在此可以品嚐中央海岸出產的加州稀有膜拜酒，往北自駕則可以抵達北加州獨有的紅木森林以及品嚐當地盛產的新鮮生蠔，是親臨現場才能享受到的的身心靈奢華芬多精深呼吸之旅。

美國重機飛鷹騎士Eaglerider推出美國Route66 公路熱血圓夢之旅。圖片來源｜美國重機飛鷹騎士Eaglerider

飛鷹騎士出租夢想

挑戰經典美國Route66公路

挑戰美國 Route66 公路是許多人一生的夢想，美國Route66公路約3,900公里、跨越美國八個州（包含伊利諾州Illinois, 密蘇里州Missouri, 堪薩斯州Kansas, 奧克拉荷馬州Oklahoma, 德州Texas, 新墨西哥州New Mexico, 亞利桑那州Arizona與加州California。

美國重機飛鷹騎士Eaglerider推出美國Route66公路共計15天14夜的熱血圓夢之旅，2024年也新推出多元地貌、西雅圖進/鹽湖城出之國際團跑行程，自太平洋到北美洲的洛磯山脈、自冰河國家公園到黃石國家公園，三大國家公園-重機大滿貫，共計16天15晚4,500公里的圓夢之旅。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301442