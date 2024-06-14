2024全球最安全旅遊城市「夏威夷檀香山」！陽光衝浪美食統統有

計劃前往夏威夷度假嗎？根據美國旅遊保險公司Berkshire Hathaway Travel Protection（BHTP）最新公佈的2024年全球最安全旅遊城市報告，夏威夷檀香山榮登榜首。檀香山在健康措施、女性/LGBTQ+/BIPOC安全、暴力犯罪安全等多項評分中獲得第一，成為遊客們心中的安心首選。這座城市以其獨特的風光和熱情的氛圍，吸引了來自世界各地的遊客。

近96%旅客是乘坐飛機抵達夏威夷，圖為檀香山國際機場。(取自官網) 吳建豪

BHTP定期發布的《旅遊保險最安全目的地報告》綜合了多項安全城市指數，並於5月29日的新聞記者會上公布了這一評選結果，並強調，檀香山與各方合作，希望可以致力於提供一個安全可靠的旅遊環境，讓不論居民和遊客都能放心享受這座城市的美好。檀香山不僅是夏威夷的經濟中心，還是文化和歷史的薈萃之地。

檀香山是夏威夷最大的城市，也是州議會的所在地，更擁有豐富的文化和歷史背景。遊客們可以在此探索著名的威基基海灘，享受陽光和衝浪，還能參觀歷史悠久的珍珠港，了解二戰歷史。

夏威夷檀香山。Image by Michelle Raponi from Pixabay 林淑萍

此外，檀香山的飲食文化也不容錯過，當地的夏威夷美食如鮪魚生魚片和豬肉漢堡，都是遊客必嘗的美味。根據夏威夷旅遊局的資料，2024年4月，檀香山接待了超過75.3萬名海外遊客，遊客們在這段期間共計消費15.1億美元（約新台幣489億元），顯示出這座城市的旅遊吸引力和經濟活力。

另外，檀香山的安全評分不僅在衛生健康、女性/LGBTQ+/BIPOC安全方面居全球首位，其反恐安全排名第二，交通安全（道路）排名第三。相比2023年的第12名，檀香山在2024年的排名大幅提升，彰顯了當地政府在提升城市安全方面的不懈努力和顯著成效。

遊客在享受檀香山的美麗風景和多樣活動的同時，也能享受到無與倫比的安全保障。無論是徜徉在檀香山的沙灘上，還是探索這裡的自然奇觀和文化遺產，檀香山都將帶來一段難忘的旅程，暑期將至趕快安排吧！