「加州迪士尼」遊園攻略！ 人氣必玩新設施、Genie+使用秘訣一次掌握

多久沒去美國加州迪士尼？近幾年，新設施大幅擴充，必搶玩新設施有哪些？「星際大戰園區」、「復仇者聯盟園區」到底多好玩？免排隊的加價服務Genie+要如何使用？一次告訴你！

美國加州迪士尼近幾年新設施大幅擴充，吸引力倍增。圖片來源｜©Disney

美國「加州迪士尼樂園」（Disneyland Resort）分為加州迪士尼樂園（Disneyland Park）及迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure Park），「星際大戰園區」、「復仇者聯盟園區」相繼誕生，今年又有《公主與青蛙》主題樂園將開幕，讓加州迪士尼的吸引力倍增。

蜘蛛人飛天遁地的功夫，在迪士尼園區真實上演。圖片來源｜©Disney

漫威電影中的超級英雄，現在在迪士尼園區進駐，遊客隨時可與他們相遇，迪士尼加州冒險樂園進駐「復仇者聯盟園區」，園區焦點包括全新蜘蛛人主題娛樂設施，以高科技的創新技術呈現互動樂趣；鋼鐵人批新甲上陣，奇異博士也將在上古聖境施展咒語；黑寡婦、黑豹、朵拉侍衛隊、雷神、洛基、星際異攻隊、美國隊長和驚奇隊長的扮演角色，都可以在園區中相遇。

與蜘蛛人一起“聯網” 透過AI表演飛天遁地

《蜘蛛人》電影中蜘蛛人飛天遁地的功夫，在迪士尼園區真實上演，飛天的蜘蛛人可不是特技演員，而是經過無數次測試成功的AI機器人，在高樓飛上飛下的身影，每每讓遊園觀眾看得目瞪口呆。

「蛛網穿行：蜘蛛人歷險記」邀請遊客測試他們的拋網技能。圖片來源｜©Disney

「蛛網穿行：蜘蛛人歷險記」（WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure），邀請遊客測試他們的拋網技能，與蜘蛛人合作，在失控的蜘蛛機器人對園區造成災難前，將他們捕獲。遊客將戴上3D眼鏡，試駕最新發明的“拋網車”，像蜘蛛人一樣拋網，體驗擁有超能力的感覺。

「星際異攻隊- 使命：突圍！」遊客體驗刺激的自由落體感覺。圖片來源｜©Disney

與《星際異攻隊》「星爵」 一起拯救宇宙，感受自由落體！

「復仇者聯盟園區」中，最受歡迎的當屬源自《星際異攻隊》的「星際異攻隊- 使命：突圍！」（Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!）項目，遊客是這場冒險的主角，他們將幫忙拯救與自己風格相異的宇宙幫派，星爵、葛摩菈、火箭浣熊、德拉克斯和格魯特被蒂萬囚禁在要塞內，遊客將在喧鬧與混亂的場面、從電影配樂中汲取靈感的音樂、以及刺激的自由落體感覺中，通過冒險行動讓異攻隊們沖出重圍。

「星際大戰園區」自開幕以來，一直是加州迪士尼樂園最人氣、大排長龍項目。圖片來源｜©Disney

「星際大戰園區」最超人氣 遊客可與凱羅•忍交戰

「星際大戰園區」自開幕以來，一直是加州迪士尼樂園最人氣、大排長龍項目。《星際大戰》：反叛軍崛起（Star Wars: Rise of the Resistance），讓遊客們置身於叛亂的激戰場景之中，並讓他們在與第一軍團的鬥爭中發揮自己的作用，包括與凱羅•忍（Kylo Ren）正面交戰，在遊玩時將被帶入一個實物大小的星艦，並乘坐《殲星戰鬥艦》。

加州迪士尼餐廳酒吧，《星際大戰》場景栩栩如生。圖片來源｜©Disney

《星際大戰》場景栩栩如生 奇異美食飲料讓人大開眼界

藍牛奶嚐起來是什麼味道？加州迪士尼讓《星際大戰》場景栩栩如生，而各種美食和飲料也讓人大開眼界，遊客們可步行穿過街頭市場，攤販們會提供各種星際美食，包括來自 Kat Saka's Kettle 獨特風味的 Outpost Mix 爆米花，融合了甜味、鹹味和辛辣的味道。

透過Genie可協助線上訂餐、列入餐廳候位名單、預約美食餐廳和即時查看設施排隊等待時間。圖片來源｜©Disney

Genie+的主功能與隱藏服務 使用注意事項與秘訣

現在美國加州迪士尼推出推出了新的行程規劃服務Disney Genie。想要免排隊玩熱門設施？則可加購Genie+，快速通關。另外透過Genie還可協助線上訂餐、列入餐廳候位名單、預約美食餐廳和即時查看設施排隊等待時間。惟須注意的是，Genie+只有透過手機App操作，如果手機沒電，就會沒輒，所以必須確保手機電源、攜帶行動電源以備補充電力。

Genie+還有隱藏版的好康服務，包括免費照片下載、和迪士尼卡通人物合照的濾鏡，迪士尼樂園每個設施與區域都會為遊客拍照，但要取得照片需要另外付費，加價購Genie+，則可以免費取得照片。

加價購買Genie+，除了可優先玩樂園的熱門設施之外，還可享受隱藏服務。圖片來源｜©Disney

Disney Genie提供服務類別為以下三種：

．Genie：購票時免費贈送的行程規劃工具，只要選擇想去的景點、設施、餐廳，Genie將協助遊客制定專屬客製化行程。

．Genie+：需要加價購買，以單日為單位付費，加州迪士尼樂園售價為30元美金，協助遊客提前預訂樂園中熱門設施，優先遊玩，免除大排長龍，每次限安排一項設施免排隊。不過非所有的設施都可透過Genie+優先遊玩，加州迪士尼除外設施是「《星際大戰》：反叛軍崛起」、迪士尼加州冒險樂園除外設施是汽車總動員園區的「水鄉溫泉鎮賽車手」（Radiator Springs Racers）。

．單次付費制的快速通關（Individual Lightning Lane）：為設施單次付費制服務，可安排遊客免排隊，優先搭乘樂園中隊伍最熱門的設施，與Genie+服務爲兩個獨立付費服務，例如「《星際大戰》：反叛軍崛起」、「水鄉溫泉鎮賽車手」，就可透過單獨購買快速通關免排隊。

雄獅旅遊集團旗下奢華旅遊品牌 Le Orano與加州旅遊局合作，凡購買美國-加州迪士尼樂園門票，即加贈Genie+及限量加州大禮包，加州大禮包與限期兒童優惠票須二擇一。

加州迪士尼樂園官網

BY 方雯玲

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