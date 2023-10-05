排隊5小時也要喝！愛馬仕茶飲「吃茶三千」進軍北加州 掀起台灣茶熱潮

在國外也能喝上道地的台灣茶！ 台中發跡的「吃茶三千」精品級手搖飲料店，最新登陸北加州設立新店點，開幕當日即吸引了大量顧客，即便沒有任何折扣或特惠，顧客仍然願意排隊五小時，只為了喝一杯來自來自台灣的現萃茶。

圖／吃茶三千

「吃茶三千」再度準備征服外國人味蕾，為了將台灣茶文化發揚光大，從店面設計、茶飲品質，到獨樹一幟的台式服務，每一個細節都經過精心雕琢。北加州店同樣提供了連續三年榮獲米其林iTi三星最高榮譽的「松針綠茶」，其中「國王珍珠奶茶」、「又見檸檬塔」、「凍頂烏龍鮮奶茶」等經典飲品，以星級茶葉杯杯現萃深受喜愛，難怪顧客們排隊也要喝！

圖／吃茶三千

吃茶三千共進駐20個國家地區，包含泰國、紐西蘭、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、西馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、加拿大、美國夏威夷州、紐約州、內華達州等，更計畫於2023年年底將展店至100間以上，持續向全球推廣台灣茶文化。

另外，珍珠奶茶創始店「翰林茶館」於10月展開一年一度的珍奶生日慶，祭出5大優惠活動，還有珍珠奶茶買一送一，十月就要給你實現珍奶自由！

圖／翰林茶館粉絲頁

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