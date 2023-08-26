美國極光之旅指南！ 不只有阿拉斯加、還有明尼蘇達州極光秘境

「美極」了！你知道在美國看極光，除了阿拉斯加之外，還有其他地區嗎？其實位於美國最北處的明尼蘇達州、密西根州上半島等地也看得到極光！美國旅遊推展協會近日舉辦季會推廣，明尼蘇達州即分享美國極光之旅的資訊，每年觀賞極光的季節約從9月至隔年3月，打算去追極光的朋友，可以開始準備了，具備秘境之美的明尼蘇達州，將是你的新選擇之一！

明尼蘇達州擁有不遜於阿拉斯加的極光美景；圖片／National Geography

明尼蘇達州首府聖保羅；圖片／明尼蘇達州提供

明尼蘇達州同時感受自然與文化藝術之美

素有萬湖之州、冰球之州美稱的明尼蘇達州，鮮少為人所知它擁有不遜於阿拉斯加的極光美景。明尼蘇達州政府駐台辦事處執行長蔡宜玲指出，明州境內有六大欣賞極光的景點，除了極光之美，在第一大城–明尼阿波利斯（Minneapolis）、首府保聖羅（Saint Paul,第二大城），可以盡情倘佯人文藝術之美，明尼阿波利斯曾列全美最佳居住城市第2名，也是美國第三大戲劇市場和公共園林系統的典範，造訪明尼蘇達州，旅客可同時感受自然與文化藝術之美。明尼阿波利斯是達美航空樞紐機場之一，因此航空交通網路發達，便於抵達。

明尼蘇達州普林斯頓極光美景；圖片／Northern lights courtesy of Bryan Worth

明尼蘇達州六大追極光地點

1 Grand Marais (大沼澤城）

位於蘇必利爾湖 (Lake Superior) 的北岸，是美國境內觀賞極光最佳地點之一，即便是炎熱的夏季，也有機會在此捕捉到極光美景。白天則可以漫步在大沼澤城的藝術區，欣賞藝術家的藝品，包括遊覽明信片般美麗的地標燈塔。

全年都有機會觀賞到極光，如果是7月或8月，在等待著極光出現的同時，也可以期待在夜空中追到英仙座流星雨 (Perseid meteor shower)，如果是10月到訪，此時空氣濕度下降，使得極光光芒更加璀璨明亮，盧森是戶外活動天堂，也是賞楓勝地。

位於明尼蘇達州西北部基特森郡 (Kittson)，由於光害程度低，可以看到極光的機率頗高，只要住宿郊外地區，晚間九點起，開始在露台望向森林，邊裹著毛毯喝熱飲，即有很高機率看到極光，該地也是觀賞糜鹿的好地方。

擁有漫漫長夜和清澈天空，為追光者提供了良好的觀賞極光條件。伴隨世界上面積最大淡水湖蘇必利爾湖（Lake Superior），為極光提供了特殊的鏡像視角，森林、湖泊、山脈、極光等組合出驚人震撼的視覺效果。

普林斯頓距離雙子城約51英里處，遠離城市光害更易欣賞到極光。在舍本國家野生動物保護區 (Sherburne National Wildlife Refuge) 有極大機會可以捕捉到極光的身影。此外，在這裡的河濱公園，不管是露營新手或經驗豐富的老鳥，都可找到露營的樂趣。

明尼蘇達州探險家國家公園極光美景；圖片／National Geography

位於明州北邊和加拿大交界處。此地區基本上是由冰河沖積而成，湖中充滿大大小小的島，本質為水上公園。每年的10月到隔年的3月，是極光出現的最好時機，旅客可在公園附近租借獨木舟或者橡皮划艇，在沒結冰的晚上在湖裡悠盪看著天上的漫漫星空。

台灣赴美旅遊成長力道強勁，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年1到6月台灣赴美旅遊人次較去年成長高達318%，民航局數據則顯示六月份時，所有航空公司平均載客率超過9成。美國旅遊推展協會於季會中特別針對年底到明年寒假的旅遊時段，介紹美國極光的獨特魅力，並分享美國旅遊市場狀況。

唯一直飛台美的美籍航空 - 聯合航空將在十月底加開每日的第二班台北-舊金山航班；圖片／聯合航空

美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，台灣赴美旅遊人次上半年成果斐然，六月尤其出色，不但是疫後第一個達到2019年70% 水平的月份，所有赴美航班的平均載客率也超過90%，目前國航航班已恢復赴美航班頻率，星宇加入美國航線，聯合航空冬季航班也將再增舊金山航班。有了整體運輸動能的支撐，相信在各方努力推動下，台灣赴美旅遊將快速回升到疫前榮景。

甫上任的美國在台協會商務組組長謝貝晴表示，根據美國商務部國家旅遊辦公室（National Travel and Tourism Office) 數據，2022年有超過130,000名台灣旅客造訪美國，為疫情後台灣旅客赴美的高峰，主要目的為探親、商務與求學。越來越多航空公司直飛台灣- 美國的航線，包含唯一直飛台美的美籍航空 - 聯合航空將在十月底加開每日的第二班台北-舊金山航班，目前台灣旅客可以直飛至美國九個城市，期待看到更多新的航點。

2023年六月，美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP) 提供免簽證計畫國家的旅客線上申請旅行授權電子系統（ESTA) ，台灣旅客可使用手機、平板等等行動裝置申請ESTA，此app 提供24種語言，帶給台灣旅客赴美旅客更大的便利性。

===================撰文／方雯玲

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